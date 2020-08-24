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    Главная / Торги / Поставка бакалейной продукции и сырья для кондитерского производства продукции (общественное питание) для нужд филиала "Томское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание", г.Томск, ул.Причальная, д.13

    Поставка бакалейной продукции и сырья для кондитерского производства продукции (общественное питание) для нужд филиала "Томское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание", г.Томск, ул.Причальная, д.13

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009378451Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бакалейной продукции и сырья для кондитерского производства продукции (общественное питание) для нужд филиала "Томское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание", г.Томск117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009378451

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0051402/ГПитание

    Номер закупки

    0193/20/4.3/0051402/ГПитание/ПР/ГОС/Э/04.08.2020

    Наименование закупки

    Поставка бакалейной продукции и сырья для кондитерского производства продукции (общественное питание) для нужд филиала "Томское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание", г.Томск, ул.Причальная, д.13

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    04.08.2020 17:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    20_ГПитание_4.3_0442.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-41-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герченко И. В.

    Место рассмотрения предложений

    117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бакалейной продукции и сырья для кондитерского производства продукции (общественное питание) для нужд филиала "Томское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание", г.Томск

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202002.09.2020 14:0002.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009378451Подведение итогов не позднее Поставка бакалейной продукции и сырья для кондитерского производства продукции (общественное питание) для нужд филиала "Томское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание", г.Томск117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бакалейной продукции и сырья для кондитерского производства продукции (общественное питание) для нужд филиала "Томское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание", г.Томск

    Начальная цена

    4 668 651,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

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    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПУДРА САХАРНАЯ НЕТАЮЩАЯ"

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 2"

    "ПРИПРАВА ХМЕЛИ-СУНЕЛИ 15 г"

    Кол-во: 125.0

    "Позиция 3"

    "ПРИПРАВА ТИМЬЯН 5 г"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 4"

    "ПРИПРАВА РОЗМАРИН 5 г"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 5"

    "ПРИПРАВА ДЛЯ ШАШЛЫКА 15 г"

    Кол-во: 125.0

    "Позиция 6"

    "ПРИПРАВА ДЛЯ МЯСА 15 г"

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 7"

    "ПРИПРАВА ДЛЯ КУРИЦЫ 15 г"

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 8"

    "ПРИПРАВА ДЛЯ КОРЕЙСКОЙ МОРКОВИ 25 г"

    Кол-во: 125.0

    "Позиция 9"

    "ПРИПРАВА БАЗИЛИК 7 г"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 10"

    "ПОСЫПКА КОНДИТЕРСКАЯ ИЗ ВОЗДУШНОГО РИСА"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 11"

    "ПОСЫПКА ДЕКОРАТИВНАЯ КРОШКА ТЁМНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 12"

    "ПОСЫПКА ДЕКОРАТИВНАЯ КРОШКА БЕЛАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 13"

    "ПОСЫПКА ВЕРМИШЕЛЬ РАЗНОЦВЕТНАЯ №1"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 14"

    "ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ МОЛОТЫЙ 50 г"

    Кол-во: 750.0

    "Позиция 15"

    "ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ МОЛОТЫЙ 50 г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 16"

    "ОЛИВКИ ОТБОРНЫЕ БЕЗ КОСТОЧКИ ст/б 300 г"

    Кол-во: 90.0

    "Позиция 17"

    "ОГУРЦЫ МАРИНОВАННЫЕ КОРНИШОНЫ ст/б 680 г"

    Кол-во: 2400.0

    "Позиция 18"

    "ОВСЯННЫЕ ХЛОПЬЯ ГЕРКУЛЕС 450 г"

    Кол-во: 750.0

    "Позиция 19"

    "МУКА ЧЕРЁМУХИ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 20"

    "МОЛОКО СГУЩЁННОЕ ВАРЁНОЕ м.д.ж.11% 13 кг"

    Кол-во: 325.0

    "Позиция 21"

    "МОЛОКО м. д. ж. 8,5% ЦЕЛЬНОЕ СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ 380 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 22"

    "МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ 1 кг"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 23"

    "МАСТИКА БЕЛАЯ САХАРНАЯ ВАНИЛЬНАЯ 0,6 кг"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 24"

    "МАССА ЖЕЛЕЙНАЯ ГЕЛЬ ТЁМНЫЙ ШОКОЛАД"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 25"

    "МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ 920 г"

    Кол-во: 7500.0

    "Позиция 26"

    "МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ 900 г"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 27"

    "МАСЛИНЫ ОТБОРНЫЕ БЕЗ КОСТОЧКИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ж/б 280 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 28"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СПИРАЛЬ в/с 5 кг"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 29"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СПАГЕТТИ в/с 5 кг"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 30"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПЕРЬЯ в/с 5 кг"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 31"

    "ПЮРЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ФРУКТОВОЕ ИЗ МАНГО с/м 1 кг"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 32"

    "ЯДРО ПОДСОЛНЕЧНИКА СЫРОЕ"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 33"

    "ХРЕН СТОЛОВЫЙ ст/б 250 г"

    Кол-во: 180.0

    "Позиция 34"

    "ФОНД ПРОФИ СМЕТАННЫЙ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 35"

    "ФОНД ПРОФИ ВИШНЯ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 36"

    "ФОНД ПРОФИ АБРИКОС"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 37"

    "ФАСОЛЬ КРАСНАЯ КОНСЕРВИРОВАННАЯ 400 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 38"

    "УКСУС 6% ВИННЫЙ БЕЛЫЙ 250 г"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 39"

    "ТОМАТНАЯ ПАСТА ПОМИДОРКА ж/б 770 г"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 40"

    "СУХАЯ ГЛАЗУРЬ ПОМАДКА ВЕНСКАЯ"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 41"

    "СУХАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 42"

    "СТРУЖКА КОКОСОВАЯ"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 43"

    "СОУС-КРЕМ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ 250 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 44"

    "СОУС СОЕВЫЙ пл/бут 200 г"

    Кол-во: 1250.0

    "Позиция 45"

    "СОУС БАРБЕКЮ 1000 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 46"

    "СОЛЬ ПИЩЕВАЯ ЭКСТРА"

    Кол-во: 2250.0

    "Позиция 47"

    "СОЛОДОВЫЙ ЭКСТРАКТ СОЛЭКС"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 48"

    "СОЛОД РЖАНОЙ ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 49"

    "СОДА ПИЩЕВАЯ 500 г"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 50"

    "СМЕСЬ КОНДИТЕРСКАЯ ВЕНСКИЙ ПИРОГ"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 51"

    "СМЕСЬ ДЛЯ РЖАНО-ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 52"

    "СМЕСЬ ДЛЯ МАФФИНА ФА МАФФИН ШОКОЛАД"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 53"

    "СМЕСЬ ДЛЯ МАФФИНА ФА МАФФИН ВАНИЛЬНО-СЛИВОЧНЫЙ"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 54"

    "СМЕСЬ ДЛЯ КРЕМА"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 55"

    "САХАР ПЕСОК"

    Кол-во: 7500.0

    "Позиция 56"

    "САХАР В СТИКАХ 10 г"

    Кол-во: 30000.0

    "Позиция 57"

    "САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ ж/б 220 г"

    Кол-во: 2400.0

    "Позиция 58"

    "РИС КРУГЛОЗЕРНЫЙ 5 кг"

    Кол-во: 750.0

    "Позиция 59"

    "РИС ДЛИННОЗЕРНЫЙ ОБРАБОТАННЫЙ ПАРОМ 5 кг"

    Кол-во: 750.0

    "Позиция 60"

    "РАЗРЫХЛИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕСТА 15 г"

    Кол-во: 75.0

    "Позиция 61"

    "ПЮРЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ЯГОДНОЕ ИЗ МАЛИНЫ с/м 1 кг"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 62"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЕРМИШЕЛЬ в/с 5 кг"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 63"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ШПРОТЫ В МАСЛЕ ж/б 160 г"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 64"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САЙРА НАТУРАЛЬНАЯ 250г"

    Кол-во: 625.0

    "Позиция 65"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ГОРБУША НАТУРАЛЬНАЯ ж/б 245 г"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 66"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ ж/б 338 г"

    Кол-во: 175.0

    "Позиция 67"

    "КОМПОТ АНАНАС НАТУРАЛЬНЫЙ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ В СОБСТВЕННОМ СОКУ КУСОЧКИ ж/б 830 г"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 68"

    "КИСЛОТА УКСУСНАЯ 70% 160 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 69"

    "КЕТЧУП ТОМАТНЫЙ ГУРМАСТЕР пл/б 900 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 70"

    "КАПУСТА КВАШЕНАЯ 1000 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 71"

    "ЗАГУСТИТЕЛЬ ДЛЯ НАЧИНОК"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 72"

    "ЖЕЛАТИН ЛИСТОВОЙ"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 73"

    "ДРОЖЖИ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ СУХИЕ 500 г"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 74"

    "ДРОЖЖИ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ 1 кг"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 75"

    "ДЖЕМ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ САВА пл/уп 870 г"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 76"

    "ДЖЕМ ПЕРСИК С КУСОЧКАМИ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 77"

    "ДЖЕМ КЛУБНИКА КУСОЧКАМИ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 78"

    "ДЖЕМ ВИШНЯ С ЯГОДОЙ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 79"

    "ДЖЕМ БРУСНИКА С ЯГОДОЙ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 80"

    "ГРИБЫ ШАМПИНЬОНЫ РЕЗАНЫЕ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ж/б 800 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 81"

    "ГОРЧИЧНЫЙ ПОРОШОК 50 г"

    Кол-во: 850.0

    "Позиция 82"

    "ГОРЧИЦА ЗЕРНИСТАЯ 190 г"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 83"

    "ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ ВЕРНЕТ ж/б 400 г"

    Кол-во: 1800.0

    "Позиция 84"

    "ГОРОХ ШЛИФОВАННЫЙ 800 г"

    Кол-во: 750.0

    "Позиция 85"

    "ГЛАЗУРЬ КОНДИТЕРСКАЯ ПРОФИ-ГЛЭЙЗ МОНЕТКИ ТЁМНАЯ №5"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 86"

    "ГЛАЗУРЬ КОНДИТЕРСКАЯ ПРОФИ-ГЛЭЙЗ МОНЕТКИ БЕЛАЯ"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 87"

    "ГЛАЗУРЬ КОНДИТЕРСКАЯ №117-КС ТЁМНАЯ"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 88"

    "ГЛАЗУРЬ КОНДИТЕРСКАЯ №100 БЕЛАЯ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 89"

    "ГЕЛЬ КОНДИТЕРСКИЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ С АРОМАТОМ ВИШНЯ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 90"

    "ВИШНЯ КРАСНАЯ КОКТЕЙЛЬНАЯ С ВЕТОЧКОЙ Е 129 760 г"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 91"

    "ВАНИЛИН КОНДИТЕРСКИЙ 1 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 92"

    "АДЖИКА ДОМАШНЯЯ с/б 280 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 93"

    "КОРИАНДР ЗЕРНО"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 94"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ РОЖКИ в/с 5 кг"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 95"

    "МАК ГОЛУБОЙ"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 96"

    "ЛУКОВКИ МАРИНОВАННЫЕ 340 г"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 97"

    "ЛИМОННАЯ КИСЛОТА 25 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 98"

    "ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ 20 г"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 99"

    "КУРКУМА МОЛОТАЯ 15 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 100"

    "КУНЖУТ СЕМЕНА ЧЁРНЫЙ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 101"

    "КУНЖУТ СЕМЕНА БЕЛЫЙ"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 102"

    "КУКУРУЗА САХАРНАЯ КОНСЕРВИРОВАННАЯ ВЕРНЕТ ж/б 310 г"

    Кол-во: 1100.0

    "Позиция 103"

    "КРУПА ЯЧНЕВАЯ 600 г"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 104"

    "КРУПА ФАСОЛЬ КРАСНАЯ 700 г"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 105"

    "КРУПА РИС АРБОРИО 500 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 106"

    "КРУПА ПШЕНО ШЛИФОВАННОЕ 800 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 107"

    "КРУПА ПШЕНИЧНАЯ АРТЕК 600 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 108"

    "КРУПА ПЕРЛОВАЯ 800 г"

    Кол-во: 750.0

    "Позиция 109"

    "КРУПА МАННАЯ 700 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 110"

    "КРУПА КУКУРУЗНАЯ 750 г"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 111"

    "КРУПА КИНОА 500 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 112"

    "КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ЯДРИЦА 5 кг"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 113"

    "КРУПА БУЛГУР 500 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 114"

    "КРЕМ ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫХ ЖИРАХ м.д.ж. 26% 1 л"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 115"

    "КРАХМАЛ КАРТОФЕЛЬНЫЙ"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 116"

    "КРАСИТЕЛЬ ПИЩЕВОЙ ГЕЛЕВЫЙ ЖИДКИЙ СИРЕНЕВЫЙ 100 г"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 117"

    "КРАСИТЕЛЬ ПИЩЕВОЙ ГЕЛЕВЫЙ ЖИДКИЙ СЕРЕБРЯНЫЙ 100 г"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 118"

    "КРАСИТЕЛЬ ПИЩЕВОЙ ГЕЛЕВЫЙ ЖИДКИЙ МАЛИНОВЫЙ 100 г"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 119"

    "КРАСИТЕЛЬ ПИЩЕВОЙ ГЕЛЕВЫЙ ЖИДКИЙ ЗЕЛЁНЫЙ 100 г"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 120"

    "КРАСИТЕЛЬ ПИЩЕВОЙ ГЕЛЕВЫЙ ЖИДКИЙ ЖЁЛТЫЙ 100 г"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 121"

    "КРАСИТЕЛЬ ПИЩЕВОЙ ГЕЛЕВЫЙ ЖИДКИЙ ГОЛУБОЙ 100 г"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 122"

    "КРАСИТЕЛЬ ПИЩЕВОЙ ГЕЛЕВЫЙ ЖИДКИЙ АЛЫЙ 100 г"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 123"

    "КОРИЦА МОЛОТАЯ 15 г"

    Кол-во: 25.0

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