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Номер извещения
32009378454
Уникальный номер закупки
20/4.3/0051400/ГПитание
Наименование закупки
Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Самарское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
04.08.2020 17:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-41-95
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герченко И. В.
Место рассмотрения предложений
117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Самарское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.09.202002.09.2020 14:0002.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009378454Подведение итогов не позднее Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Самарское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Самарское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Начальная цена
4 069 611,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3000.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 750.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 650.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 350.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 1700.0
Кол-во: 1700.0
Кол-во: 10000.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 6000.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 3000.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 900.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 1300.0
Кол-во: 400.0
Кол-во: 480.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 1800.0
Кол-во: 6000.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 2700.0
Кол-во: 8000.0
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