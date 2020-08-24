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    Главная / Торги / Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Самарское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Самарское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009378454Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Самарское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009378454

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0051400/ГПитание

    Номер закупки

    0193/20/4.3/0051400/ГПитание/ПР/ГОС/Э/04.08.2020

    Наименование закупки

    Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Самарское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    04.08.2020 17:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    20_ГПитание_4.3_0384.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-41-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герченко И. В.

    Место рассмотрения предложений

    117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Самарское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202002.09.2020 14:0002.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009378454Подведение итогов не позднее Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Самарское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бакалейной продукции для нужд филиала "Самарское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    4 069 611,18

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

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    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

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    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МАЙОНЕЗ м.д.ж. 50,5% 800 г"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 2"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВИТКИ (фасовка по 5 кг)"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 3"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПЕРЬЯ (фасовка по 5 кг)"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 4"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ РОЖКИ (фасовка по 5 кг)"

    Кол-во: 750.0

    "Позиция 5"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СПАГЕТТИ (фасовка по 5 кг)"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 6"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ РАКУШКИ (фасовка по 16 кг)"

    Кол-во: 650.0

    "Позиция 7"

    "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЕРМИШЕЛЬ (фасовка по 5 кг)"

    Кол-во: 250.0

    "Позиция 8"

    "Крупа кукурузная 700 г"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 9"

    "КРУПА ЯЧНЕВАЯ 600 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 10"

    "КРУПА РИС ДЛИННОЗЕРНЫЙ ПРОПАРЕННЫЙ (фасовка по 5 кг)"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 11"

    "КРУПА РИС ДЛИННОЗЕРНЫЙ (фасовка по 5 кг)"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 12"

    "КРУПА РИС КРУГЛОЗЕРНЫЙ (фасовка по 25 кг)"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 13"

    "КРУПА ПШЕНО (фасовка по 5 кг)"

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 14"

    "КРУПА ПШЕНИЧНАЯ 800 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 15"

    "КРУПА ПЕРЛОВАЯ (фасовка по 5 кг)"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 16"

    "ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ ГЕРКУЛЕС 500 г"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 17"

    "КРУПА МАННАЯ 800 г"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 18"

    "КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ (фасовка по 5 кг)"

    Кол-во: 1700.0

    "Позиция 19"

    "ГОРОХ КОЛОТЫЙ (фасовка по 5 кг)"

    Кол-во: 1700.0

    "Позиция 20"

    "МОЛОКО СГУЩЕНОЕ м.д.ж. 8,5% ЦЕЛЬНОЕ С САХАРОМ ж/б 380 г"

    Кол-во: 10000.0

    "Позиция 21"

    "ПАШТЕТ ПЕЧЕНОЧНЫЙ 100 г"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 22"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ ГОСТ в/с ж/б 325 г"

    Кол-во: 6000.0

    "Позиция 23"

    "КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ ГОСТ 1 с ж/б 325 г"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 24"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША РИСОВАЯ С ГОВЯДИНОЙ ж/б 325 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 25"

    "КОНСЕРВЫ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ КАША ГРЕЧНЕВАЯ С ГОВЯДИНОЙ ж/б 325 г"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 26"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ШПРОТЫ В МАСЛЕ ж/б 160 г"

    Кол-во: 3000.0

    "Позиция 27"

    "САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 220 г"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 28"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ СКУМБРИЯ АТЛАНТИЧЕСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ж/б 250 г"

    Кол-во: 900.0

    "Позиция 29"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ СЕЛЬДЬ АТЛАНТИЧЕСКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА ж/б 240 г"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 30"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САРДИНЕЛЛА НАТУРАЛЬНАЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА ж/б 250 г"

    Кол-во: 1300.0

    "Позиция 31"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САРДИНА АТЛАНТИЧЕСКАЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА ж/б 250 г"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 32"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ САЙРА НАТУРАЛЬНАЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА ж/б 250 г"

    Кол-во: 480.0

    "Позиция 33"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ ж/б 230 г"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 34"

    "КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ КИЛЬКА ОБЖАРЕННАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ ж/б 240 г"

    Кол-во: 1800.0

    "Позиция 35"

    "МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ 1 л"

    Кол-во: 6000.0

    "Позиция 36"

    "СОЛЬ ПИЩЕВАЯ ЙОДИРОВАННАЯ 1 кг"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 37"

    "СОЛЬ ПИЩЕВАЯ ЭКСТРА 1 кг"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 38"

    "СОЛЬ ПИЩЕВАЯ КРУПНАЯ ПЕРВОГО ПОМОЛА"

    Кол-во: 1500.0

    "Позиция 39"

    "САХАР РАФИНАД 1 кг"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 40"

    "САХАР РАФИНАД 500 г"

    Кол-во: 2700.0

    "Позиция 41"

    "САХАР ПЕСОК ГОСТ"

    Кол-во: 8000.0

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