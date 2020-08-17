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Номер извещения
32009377500
Уникальный номер закупки
20/5.4/0037366/ЛОКВитязь
Наименование закупки
Техническое обслуживание электрооборудования ООО «ЛОК «Витязь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
04.08.2020 14:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Почтовый адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Контактный телефон
+7 86133 2-60-73
Факс
Адрес электронной почты
v.v.dzyba@lokvityaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дзыба В. В.
Место рассмотрения предложений
353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание электрооборудования ООО «ЛОК «Витязь»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание электрооборудования ООО «ЛОК «Витязь»
Начальная цена
541 881,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ЛОК "Витязь"
Все закупки и тендеры ООО "ЛОК "Витязь"
Адрес местонахождения
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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