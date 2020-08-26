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    Главная / Торги / Возмездное оказание услуг по охране Промышленной базы Управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО "Газпром трансгаз Югорск" в г.Югорске (20/2.1/0043936/ТГЮгорск)

    Возмездное оказание услуг по охране Промышленной базы Управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО "Газпром трансгаз Югорск" в г.Югорске (20/2.1/0043936/ТГЮгорск)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 08:0026.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009377168Дата и время окончания срока приема заявок Возмездное оказание услуг по охране Промышленной базы Управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО "Газпром трансгаз Югорск" в г.Югорске628260, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул.Мира, 15Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009377168

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0043936/ТГЮгорск

    Номер закупки

    0034/20/2.1/0043936/ТГЮгорск/ПР/ГОС/Э/04.08.2020

    Наименование закупки

    Возмездное оказание услуг по охране Промышленной базы Управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО "Газпром трансгаз Югорск" в г.Югорске (20/2.1/0043936/ТГЮгорск)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    04.08.2020 13:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Инф об изм 43936-1.doc

    Документация 43936коррект.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-22-93

    Факс

    +7 34675 2-20-43

    Адрес электронной почты

    announce@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матвеева А. А.

    Место рассмотрения предложений

    628260, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул.Мира, 15

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Возмездное оказание услуг по охране Промышленной базы Управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО "Газпром трансгаз Югорск" в г.Югорске

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202008.09.2020 08:3008.09.2020 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009377168Подведение итогов не позднее Возмездное оказание услуг по охране Промышленной базы Управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО "Газпром трансгаз Югорск" в г.Югорске628260, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул.Мира, 15

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Возмездное оказание услуг по охране Промышленной базы Управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО "Газпром трансгаз Югорск" в г.Югорске

    Начальная цена

    1 711 668,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по охране объектов и имущества ОО"

    Кол-во: 8760.0

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