Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Газопровод межпоселковый ГРС Тантари к с. Нижнее Инхо, с. Килятль с отводом к с. Верхнее Инхо, с. Читль, с. Н. Арадерих, с. Арадерих, с. В. Арадерих Гумбетовского района Республики Дагестан" для нужд ООО "Газпром проектирование" (22/2.3/0008605/ГППроект)