www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП008009
Уникальный номер закупки
20/2.1/0042413/ЧПОУ Волгогр
Наименование закупки
Оказание охранных услуг в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
04.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71
Почтовый адрес
400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71
Контактный телефон
+7 8442 46-50-39
Факс
+7 8442 46-14-08
Адрес электронной почты
A.Rybakov@vcgo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рыбаков А. Г.
Место рассмотрения предложений
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д.71, каб. 101
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание охранных услуг в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание охранных услуг в 2021 году
Начальная цена
1 910 666,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
Все закупки и тендеры ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
Адрес местонахождения
400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.