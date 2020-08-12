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    Главная / Торги / Поставка изделий медицинского назначения производства Dentsply для нужд ОКДЦ ПАО "Газпром" (г. Москва) (ДАК 50384)

    Поставка изделий медицинского назначения производства Dentsply для нужд ОКДЦ ПАО "Газпром" (г. Москва) (ДАК 50384)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 09:3012.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008008Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения производства Dentsply для нужд ОКДЦ ПАО "Газпром" (г. Москва)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП008008

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0050834/ПолГП

    Номер закупки

    0095/20/4.3/0050834/ПолГП/К//Э/03.08.2020

    Наименование закупки

    Поставка изделий медицинского назначения производства Dentsply для нужд ОКДЦ ПАО "Газпром" (г. Москва) (ДАК 50384)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.08.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление сроков закупки.docx

    Документация 50834_КО_с_изм 2.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-21

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    Dm.Kozlov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козлов Д. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка изделий медицинского назначения производства Dentsply для нужд ОКДЦ ПАО "Газпром" (г. Москва)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 14:0019.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008008Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения производства Dentsply для нужд ОКДЦ ПАО "Газпром" (г. Москва)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения производства Dentsply для нужд ОКДЦ ПАО "Газпром" (г. Москва)

    Начальная цена

    18 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка изделий медицинского назначения производства Dentsply для нужд ОКДЦ ПАО "Газпром" (г. Москва)"

    Кол-во: 1.0

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