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Номер извещения
32009375318
Уникальный номер закупки
20/1.4/0051099/ПАО Газпром
Наименование закупки
Выполнение работ по строительству скважин кустов газовых скважин Ямсовейского НГКМ (Ярейская площадь) в составе стройки «Эксплуатационное бурение. Ямсовейское НГКМ (Ярейская площадь)» для нужд ПАО «Газпром» (0001/20/1.4/0051099/ПАО Газпром/К/ГОС/Э/03.08.2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.08.2020 18:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков С. М.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по строительству скважин кустов газовых скважин Ямсовейского НГКМ (Ярейская площадь) в составе стройки «Эксплуатационное бурение. Ямсовейское НГКМ (Ярейская площадь)» для нужд ПАО «Газпром»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.08.202026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009375318Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству скважин кустов газовых скважин Ямсовейского НГКМ (Ярейская площадь) в составе стройки «Эксплуатационное бурение. Ямсовейское НГКМ (Ярейская площадь)» для нужд ПАО «Газпром»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по строительству скважин кустов газовых скважин Ямсовейского НГКМ (Ярейская площадь) в составе стройки «Эксплуатационное бурение. Ямсовейское НГКМ (Ярейская площадь)» для нужд ПАО «Газпром»
Начальная цена
924 156 354,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
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