Поставка двигателей авиационных для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» (ФАВ 39968)

"Позиция 1" "Поставка двигателей авиационных для ВС типа Ми-8АМТ. Сертификат типа № 34-Д. 1 и 2 категории. Назначенный ресурс 4500 часов, с возможностью продления до 7500 согласно бюллетеней № К78-039-БУ/БЭ-Г от 30.06.2009 г. и № К78-067-БЭ-Г от 09.09.2013 г. Наработка СНЭ двигателя 2 категории не более 1000 часов. Межремонтный ресурс 1500 часов в течение 10 лет, с возможностью продления до 2000 согласно бюллетеня № К78-008-БУ/БЭ-Г от 28.02.2002 г. и Решения № 78.668.0920-2018РЕ от 20.11.2018 г. Ремонт не ранее 2019 года. "

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