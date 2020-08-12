Поставка специальной одежды для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" (ФАВ 41285)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Куртка мужская демисезонная лётная. Ткань верха: смесовая (65% п/э, 35% х/б с МВО отделкой, плотность 250 г/кв.м.Утеплитель: , 100 г/кв.м, 3 слоя.Подкладка: 100% вискоза + ветрозащитная ткань (100% полиэфир).Цвет синий" Кол-во: 10.0

"Позиция 2" "Костюм мужской летний лётный, куртка/брюки. Ткань: 100% хлопок с водоотталкивающей отделкой, особо прочного крашения, плотность 250 г/кв.м., цв.синий" Кол-во: 500.0

"Позиция 3" "Свитер п/ш мужской с горлом. Состав: 30% шерсть, 70% ПАН.Цвет: черный." Кол-во: 24.0

"Позиция 4" "Костюм мужской д/с лётный синий куртка/полукомбинезон.Ткань верха: смесовая (65% п/э, 35% хлопок) с МВО отделкой, плотность 250 г/кв.м.Утеплитель: 100 г/кв.м, куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.Подкладка: 100% вискоза + ветрозащитная ткань (100% полиэфир). Цвет: синий. " Кол-во: 322.0

"Позиция 5" "Куртка мужская на подкладке из натурального меха. Ткань верха: смесовая (65% п/э, 35% х/б) с МВО отделкой, плотность 250 г/кв.м.Цвет: синий." Кол-во: 250.0

"Позиция 6" "Полукомбинезон мужской на подкладке из натурального меха, ткань верха: смесовая (65% п/э, 35% х/б) с МВО отделкой, плотность 250 г/кв.м.Утеплитель: натуральная овчина, Микро 120 г/кв.м, 2 слоя.Цвет: синий." Кол-во: 124.0

"Позиция 7" "Перчатки кожаные утепленные.Комфортные демисезонные перчатки из натуральной кожи козленка с трикотажной полушерстяной подкладкой. " Кол-во: 50.0

"Позиция 8" "Костюм мужской летний лётный тип Б, куртка+полукомбинезон.Ткань: 100% х/б с водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см.Цвет: темно-синий. " Кол-во: 150.0

"Позиция 9" "Жилет на подкладке из лоскута от овчины меховой Застежка на пуговицы; карманы. Ткань верха: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой.Утеплитель: натуральная овчина." Кол-во: 50.0

"Позиция 10" "Куртка мужская кожаная. Материал верха: натуральная гладкая кожа с естественной лицевой поверхностью, овчина, толщиной 0,8–1,1 мм. Съёмный утеплитель: Микро 120 г/кв.м, 1 слой. Подкладка: 100% вискоза.Цвет: темно-коричневый. " Кол-во: 75.0

"Позиция 11" "Куртка мужская "Пилот" для защиты от механических воздействий и ОПЗ Ткань: смесовая с повышенным содержанием хлопка (60% хлопок, 40% полиэфир), со стретч-эффектом ), плотность 210 г/кв.м, Цвет: бежево-оливковый." Кол-во: 55.0

"Позиция 12" "Брюки мужские "Пилот" для защиты от механических воздействий и ОПЗ Ткань: смесовая с повышенным содержанием хлопка (60% хлопок, 40% полиэфир), со стретч-эффектом, плотность 210 г/кв.м,Цвет: бежево-оливковый." Кол-во: 55.0

"Позиция 13" "Куртка мужская сигнальная 2 класс, для защиты от пониж. температур. Ткань основная: 100% полиамид с полиуретановым водонепроницаемым ветрозащитным покрытием и плотность 150 г/кв.м.Ткань фоновая: (100% п/э), мембранная , плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: 100 г/кв.м, 2 слоя. Подкладка: 100% х/б Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, Цвет: темно-синий с флуоресцентным желтым. " Кол-во: 340.0

"Позиция 14" "Полукомбинезон мужской сигнальный 1 класс, для защиты от пониженных температур. Ткань основная: 100% п/а, мембранная ветрозащитная, морозостойкая, с МВО отделкой..Ткань фоновая: (100% п/э), мембранная в с водоотталкивающей отделкой, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: 100 г/кв.м, 3 слоя. Подкладка: 100% х/б. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим." Кол-во: 250.0

"Позиция 15" "(Термо)носки .Состав: 70% шерсть мериносов, 11% термолайт, 13% полиамид, 5% эластик, 1% эластан." Кол-во: 48.0

"Позиция 16" "Куртка мужская летняя сигнальная. Ткань основная: смесовая с повышенным содержанием хлопка (70% хлопок, 30% полиэфир, в т.ч. антистатическая нить), с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м.Отделочная ткань: смесовая, c повышенным содержанием хлопка (50% хлопок, 50% полиэфир, в т.ч. антистатическая нить ), с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 265 г/кв.м. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость.Цвет: темно-синий с флуоресцентным желтым. " Кол-во: 1055.0