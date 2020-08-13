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Номер извещения
32009375079
Уникальный номер закупки
20/2.1/0046477/КГПНГП
Наименование закупки
Оказание услуг по внедрению 1С:ERP для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" № 0095/20/2.1/0046477/КГПНГП/К/ГОС/Э/03.08.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.08.2020 17:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-12
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
a.kostenko@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костенко А. В.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по внедрению 1С:ERP для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" № 0095/20/2.1/0046477/КГПНГП/К/ГОС/Э/03.08.2020
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по внедрению 1С:ERP для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" № 0095/20/2.1/0046477/КГПНГП/К/ГОС/Э/03.08.2020
Начальная цена
6 453 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ
Адрес местонахождения
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,
660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200.0
Кол-во: 210.0
Кол-во: 600.0
Кол-во: 175.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 105.0
Кол-во: 105.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 180.0
Кол-во: 240.0
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