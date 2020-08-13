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    Главная / Торги / Выполнение работ по созданию портативного газового анализатора для контроля состава газовоздушной смеси для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2020 - 2022 гг. 0043931

    Выполнение работ по созданию портативного газового анализатора для контроля состава газовоздушной смеси для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2020 - 2022 гг. 0043931

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009375082Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по созданию портативного газового анализатора для контроля состава газовоздушной смеси для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2020 - 2022 гг. 0043931Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009375082

    Уникальный номер закупки

    20/7.2/0043931/ТГСПб

    Номер закупки

    0095/20/7.2/0043931/ТГСПб/К/ГОС/Э/03.08.2020

    Наименование закупки

    Выполнение работ по созданию портативного газового анализатора для контроля состава газовоздушной смеси для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2020 - 2022 гг. 0043931

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.08.2020 17:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    43931.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-15

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    s.shumilo@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумило С. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по созданию портативного газового анализатора для контроля состава газовоздушной смеси для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2020 - 2022 гг. 0043931

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 14:0019.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009375082Подведение итогов не позднее Выполнение работ по созданию портативного газового анализатора для контроля состава газовоздушной смеси для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2020 - 2022 гг. 0043931Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по созданию портативного газового анализатора для контроля состава газовоздушной смеси для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2020 - 2022 гг. 0043931

    Начальная цена

    73 360 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2

    196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работы НИОКР"

    Кол-во: 1.0

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