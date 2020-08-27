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Номер извещения
32009374560
Уникальный номер закупки
20/4.3/0044114/ГАвиа
Наименование закупки
Поставка светосигнального оборудования (запасных частей для светосигнального оборудования) для аэропорта Бованенково для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
03.08.2020 15:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 719-12-41
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
martsys.nv@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марцись Н. В.
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru www.etpgaz.gazprombank.ru
Закупки и тендеры 77
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка светосигнального оборудования (ЗИП ССО) для аэропорта Бованенково
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка светосигнального оборудования (ЗИП ССО) для аэропорта Бованенково
Начальная цена
596 953,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 17.0
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