Поставка экскаваторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань" (ФЕН 12514)

"Позиция 1" "Экскаватор гусеничный, Эксплуатационная масса - 18 100кг.,Габаритная ширина экскаватора не более, мм 2500, тип двигателя - дизельный евро-2 и выше., мощность - 121 л.с., макс. крутящий момент - 458 НМ., экологический стандарт - Tier2., Кол-во опорных катков - 7 шт.,Ширина башмака гусеницы - 500 мм., коробка передач - автоматическая, Топливный бак емкостью - 320 л., Количество аккумуляторных батарей, шт. не менее 2.,Емкость каждой аккумуляторной батареи, А*час не менее 190,Генератор (показатель силы вырабатываемого тока) А, не менее 90,Кондиционер, максимальный поток гидроситемы 2х191 л/мин., давление настройки главного предохранительного клапана - 34,3МП., Вместимость ковша (м3)-0,7.,Глубина копания (мм) - 6 570., максимальная высота копания - 9 400 мм., максимальный радиус копания - 9 430 мм., максимальная высота выгрузки - 6 570 мм.,Длина рукояти м - 2,71, Ширина гусеничного полотна (мм) 500., Скорость поворота платформы - 14,4 об/мин., длина стрелы - 5,5м, макс габаритная высота - 3"

"Позиция 2" "Экскаватор многоковшовый с грунторезом (комплектация в соответствии с опросным листом): Тип кузова - Экскаватор многоковшовый с грунторезом на тракторном шасси; Габаритные размеры -длина по режущему органу, мм 7900, ширина по бульдозерной лопате, мм - 2240, высота по режущему органу, мм - 3200; Массса, кг - 6750; Основные параметры - Агротехнический просвет, мм - 645, Тяговый класс - 1,4, Минимальный радиус разворота, м - 4,5, Максимальная скорость движения, км/ч - 34,3, Грузоподьемность гидросистемы, т - 3,2, Габаритные размеры ТС, (д*ш*в), мм - 4120*1970*2800; Двигатель -Д245 дизельный, мощность не менее - 82 л.с., обьем - 4,75 л., Воздухоочиститель мультициклонный с предварительной ступенью очистки от пыли и воды, без осушителя, Экологический класс - ЕВРО-2; Шасси - движетель колесный, колесная форма 4*4, Передние и задние крылья, брызговики, грязезащитные кожухи на осях; Колесная (продольная) база -2370,Соответствие допустимым осевым нагрузкам при допустимой полной массе ТС в зави"

Кол-во: 1.0