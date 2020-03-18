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    Главная / Торги / Поставка экскаваторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань" (ФЕН 12514)

    Поставка экскаваторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань" (ФЕН 12514)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 09:3018.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008964507Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаваторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань" г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008964507

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0012514/ТГКазань

    Номер закупки

    0095/20/4.5/0012514/ТГКазань/К/ГОС/Э/06.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка экскаваторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань" (ФЕН 12514)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.03.2020 14:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    12514_Документация КО_БС.zip

    Подведение итогов на 15.04.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка экскаваторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 14:0015.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008964507Подведение итогов не позднее Поставка экскаваторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань" г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка экскаваторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Начальная цена

    21 366 666,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    28.92.26.110

    Экскаваторы самоходные одноковшовые

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92.26

    Производство одноковшовых полноповоротных экскаваторов и погрузчиков

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экскаватор гусеничный, Эксплуатационная масса - 18 100кг.,Габаритная ширина экскаватора не более, мм 2500, тип двигателя - дизельный евро-2 и выше., мощность - 121 л.с., макс. крутящий момент - 458 НМ., экологический стандарт - Tier2., Кол-во опорных катков - 7 шт.,Ширина башмака гусеницы - 500 мм., коробка передач - автоматическая, Топливный бак емкостью - 320 л., Количество аккумуляторных батарей, шт. не менее 2.,Емкость каждой аккумуляторной батареи, А*час не менее 190,Генератор (показатель силы вырабатываемого тока) А, не менее 90,Кондиционер, максимальный поток гидроситемы 2х191 л/мин., давление настройки главного предохранительного клапана - 34,3МП., Вместимость ковша (м3)-0,7.,Глубина копания (мм) - 6 570., максимальная высота копания - 9 400 мм., максимальный радиус копания - 9 430 мм., максимальная высота выгрузки - 6 570 мм.,Длина рукояти м - 2,71, Ширина гусеничного полотна (мм) 500., Скорость поворота платформы - 14,4 об/мин., длина стрелы - 5,5м, макс габаритная высота - 3"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 2"

    "Экскаватор многоковшовый с грунторезом (комплектация в соответствии с опросным листом): Тип кузова - Экскаватор многоковшовый с грунторезом на тракторном шасси; Габаритные размеры -длина по режущему органу, мм 7900, ширина по бульдозерной лопате, мм - 2240, высота по режущему органу, мм - 3200; Массса, кг - 6750; Основные параметры - Агротехнический просвет, мм - 645, Тяговый класс - 1,4, Минимальный радиус разворота, м - 4,5, Максимальная скорость движения, км/ч - 34,3, Грузоподьемность гидросистемы, т - 3,2, Габаритные размеры ТС, (д*ш*в), мм - 4120*1970*2800; Двигатель -Д245 дизельный, мощность не менее - 82 л.с., обьем - 4,75 л., Воздухоочиститель мультициклонный с предварительной ступенью очистки от пыли и воды, без осушителя, Экологический класс - ЕВРО-2; Шасси - движетель колесный, колесная форма 4*4, Передние и задние крылья, брызговики, грязезащитные кожухи на осях; Колесная (продольная) база -2370,Соответствие допустимым осевым нагрузкам при допустимой полной массе ТС в зави"

    Кол-во: 1.0

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