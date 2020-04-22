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    Главная / Торги / Поставка медицинского оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"

    Поставка медицинского оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.04.2020 14:0022.04.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008964529Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинского оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"ООО "Газпром трансгаз Махачкала"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008964529

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0016278/ТГМахачкала

    Номер закупки

    0017/20/4.5/0016278/ТГМахачкала/ПР/ГОС/Э/06.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка медицинского оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.03.2020 14:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_0016278.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-95-52

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    abdurahmanova-pg@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абдурахманова П. Г.

    Место рассмотрения предложений

    ООО "Газпром трансгаз Махачкала"

    Закупки и тендеры Республика Дагестан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медицинского оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.05.202013.05.2020 14:0013.05.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008964529Подведение итогов не позднее Поставка медицинского оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"ООО "Газпром трансгаз Махачкала"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинского оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"

    Начальная цена

    1 231 004,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контур ксеноновый терапевтический ингаляционный стационарный КТК-01 ТУ 9444-002-39791733-2009 или эквивалент"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Дефибриллятор Philips HeartStart FRx автоматический, портативный, с голосовой подсказкой. Комплектация: электроды для взрослых и детей (2 шт), батарея LiMnO2, сумка для транспортировки, инструкция по эксплуатации, быстрая дефибрилляция после 8 секунд или эквивалент"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Аппарат Медозон УОТА-60-01 в комплекте с дитруктором и максимальным набором инструментов и материалов по ТУ 9444-001-11441871-97. в составе: 1. Установка УОТА-60-01-"МЕДОЗОН" 1 шт. 2. Сетевой кабель электропитания 1 шт. 3. Кювета для измерения концентрац или эквивалент"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Аппарат для дарсонвализации АмД-Искра-4 ТУ 9444-003-34711238-2005 или эквивалент"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Аппарат для пневмомассажа барабанной перепонки уха АПМУ-КОМРЕССОР ТУ 9444-018-26857421-2006 или эквивалент"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Аппарат магнито-лазерной терапии с расширенными диагностическими возможностями МИЛТА-Ф-8-01 по опросному листу № 6 или эквивалент"

    Кол-во: 1.0

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    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
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