Поставка медицинского оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Махачкала"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Контур ксеноновый терапевтический ингаляционный стационарный КТК-01 ТУ 9444-002-39791733-2009 или эквивалент" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Дефибриллятор Philips HeartStart FRx автоматический, портативный, с голосовой подсказкой. Комплектация: электроды для взрослых и детей (2 шт), батарея LiMnO2, сумка для транспортировки, инструкция по эксплуатации, быстрая дефибрилляция после 8 секунд или эквивалент" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Аппарат Медозон УОТА-60-01 в комплекте с дитруктором и максимальным набором инструментов и материалов по ТУ 9444-001-11441871-97. в составе: 1. Установка УОТА-60-01-"МЕДОЗОН" 1 шт. 2. Сетевой кабель электропитания 1 шт. 3. Кювета для измерения концентрац или эквивалент" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Аппарат для дарсонвализации АмД-Искра-4 ТУ 9444-003-34711238-2005 или эквивалент" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Аппарат для пневмомассажа барабанной перепонки уха АПМУ-КОМРЕССОР ТУ 9444-018-26857421-2006 или эквивалент" Кол-во: 1.0