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Номер извещения
32008964250
Уникальный номер закупки
20/4.3/0001486/АэропСов
Наименование закупки
Поставка топлива (авиационного) для нужд ООО "Аэропорт Советский" (№ 0001/20/4.3/0001486/АэропСов)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.03.2020 14:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
K.Kudin@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин К. Ю.
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка топлива (авиационного) для нужд ООО "Аэропорт Советский" (№ 0001/20/4.3/0001486/АэропСов)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива (авиационного) для нужд ООО "Аэропорт Советский" (№ 0001/20/4.3/0001486/АэропСов)
Начальная цена
107 426 016,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
46.71.12.000
46.71.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2000.0
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