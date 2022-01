Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Коммутатор 28*GE SFP ports, 4 of which are 10/100/1000BASE-T+SFP combo ports, 4*10GE SFP+, 1*expansion slot, 1*150W AC power" Кол-во: 4.0

"Позиция 2" "Модуль стекирования для коммутатора Dedicated stack card with two QSFP+ interfaces (including one PCS of 1m QSFP+ cable)" Кол-во: 4.0

"Позиция 3" "Блок питания для коммутатора 150W DC Power Module (Black)" Кол-во: 2.0

"Позиция 4" "Блок питания для коммутатора 150W AC Power Module (Black)" Кол-во: 2.0

"Позиция 5" "Коммутатор 48 Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports, 4 10 Gig SFP+, with 1 interface slot, with 500W AC power supply" Кол-во: 2.0

"Позиция 6" "Карта стэкирования и кабель Dedicated stack card with 2*QSFP+ interface (Including one PCS of 1M QSFP+ cable)" Кол-во: 2.0