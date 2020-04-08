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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008964023
Уникальный номер закупки
20/4.3/0002026/ГТрубИнвест
Наименование закупки
Поставка резцов для снятия внутреннего грата для нужд ОАО "Газпромтрубинвест"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
06.03.2020 13:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
e.v.novikova@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Е. В.
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка резцов для снятия внутреннего грата для нужд ОАО "Газпромтрубинвест"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка резцов для снятия внутреннего грата для нужд ОАО "Газпромтрубинвест"
Начальная цена
4 950 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
25.73.40.272
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 750.0
Кол-во: 900.0
Кол-во: 850.0
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