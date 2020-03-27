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Номер извещения
32008964153
Уникальный номер закупки
20/4.3/0014167/ГТранс
Наименование закупки
Поставка хозяйственного инвентаря для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
06.03.2020 13:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-07
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев В. В.
Место рассмотрения предложений
г.Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод 101
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственного инвентаря для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственного инвентаря для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году
Начальная цена
550 751,21
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
46.19.10.000
46.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 18.0
Кол-во: 18.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 45.0
Кол-во: 48.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 0.5
Кол-во: 12.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 24.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 170.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 26.0
Кол-во: 375.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 13.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 18.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 3.0
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