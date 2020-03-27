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    Главная / Торги / Поставка хозяйственного инвентаря для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Поставка хозяйственного инвентаря для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2020 11:0027.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008964153Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственного инвентаря для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 годуг.Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод 101Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008964153

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0014167/ГТранс

    Номер закупки

    0065/20/4.3/0014167/ГТранс/ПР/ГОС/Э/06.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственного инвентаря для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.03.2020 13:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДМИ0014167_Изм2_13.04.2020.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-07

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kotirovki@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киселев В. В.

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод 101

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственного инвентаря для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 18:0015.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008964153Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственного инвентаря для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 годуг.Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственного инвентаря для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Начальная цена

    550 751,21

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Классификатор ОКПД2

    46.19.10.000

    Услуги по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.9

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Крестики для плитки 2,0 мм упаковка(100шт) 3,0 мм, Артикул 3025025"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 2"

    "Профиль П-образный 26х27мм, металлический, дл.3м, ТУ 1121-004-04001508-2003"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 3"

    "Стенд информационный "Уголок гражданской обороны" (1000х1200). Стенд состоит из 9 информационных блоков, размер 30*25мм. Материал ПВХ 4мм или пластик в алюминиевой рамке.Размер: 1000х1200 , ГОСТ 23800-79"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 4"

    "Очиститель для полов 1,0 л,Кислотное моющее средство для очистки полов и других поверхностей от остатков цемента, бетона, ржавых пятен, известкового камня и других материалов оставшихся после строительства, ремонта. Объем 1,0 л, ГОСТ 32478-2013"

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 5"

    "Полироль для мебели антипыль, антиаллерген,Объем 250мл, ТУ 2380-008-72862687-2008"

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 6"

    "Клей-экспресс 400 мл,универсальные акриловые жидкие гвозди на водной основе; объем 400 мл; упаковка: картридж; время схватывания 15 мин. Морозостойкие, водостойкие, для внутренних работ; склеиваемые материалы: кафельная плитка, пенополистирол, металл, пластик (ПВХ), дерево, пенопласт, гипсокартон, ДСП, МДФ, гипс. Первоначальная сила схватывания 50 кг/м², ТУ 2385-009-89589540-2009"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 7"

    "Фильтр для пылесоса синтетический, полиэстер, для защиты электродвигателя синтетический, полиэстер, ГОСТ 10280-83"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 8"

    "Ткань вафельная 0,45*0,70м , ГОСТ 11027-2014"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 9"

    "Чемодан для документов 42*60*28см объем 70,5 л., материал пластик, ГОСТ 28631-2005"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 10"

    "Ручка оконная СТН-0596 из ПВХ-профиля СТН-0596, ГОСТ 5087-2016"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 11"

    "Вешалка-плечики деревянные с утолщением на боковых углах, лак, деревянные с утолщением на боковых углах,ГОСТ 562475"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 12"

    "Вешалка-плечики для верхней одежды пластиковая, размер 50-52, ГОСТ 562475"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 13"

    "Леска для триммера 56 мм D=3 Диаметр 3 мм, 15 метров, ГОСТ 26171-2001"

    Кол-во: 45.0

    "Позиция 14"

    "Лента изоляционная ФУМ температура рабочей среды 60 - 200 градусов , толщина 0,035 - 0,25мм; ширина 5 - 60мм; удаление при взрыве 100%, ГОСТ 24222-80"

    Кол-во: 48.0

    "Позиция 15"

    "Замок навесной стальной, ВС 2-А, 81х10х36мм, 0,450 кг, D дужки -14мм, ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 16"

    "Петля дверная универсальная цвет матовая латунь 125 мм Зубр ПРОФИ стальные петли универскальные ЗУБР "Эксперт", ГОСТ 5088-2005 (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 17"

    "Корзина для бумаг из пластмассы сетчатая 12л, пластиковая,СТАММ, ГОСТ 50962-96(или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 18"

    "Цемент ПЦ500 М-500, 50кг, ГОСТ 31108-2016"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 19"

    "Средство моющее для очистки стекол и зеркал, концентрат, Объем 1 л , ГОСТ 32478-2013"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 20"

    "Салфетки чистящие для мониторов и оптических поверхностей универсальные, количество салфеток: 100 шт, тип:влажные.универсальные, ТУ 2383-012-59463623-2004"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 21"

    "Салфетка губчатая цветная,18*18 см 3 шт/уп. для уборки санузлов, ТУ 2383-009-45751577-04"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 22"

    "Контейнер для мусора (контейнер для отходов металлический 0.75 м3, ГОСТ 12917-78"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 23"

    "Салфетки "Покрытие на унитаз одноразовое" 370*420, 250шт, ГОСТ 51870-2014"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 24"

    "Комплект для мытья окон 35 см, шубка - синтетический плющ на тканевой основе, держатель - ударопрочный пластик 35 см, ГОСТ 28638-90"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 25"

    "Доска офисная магнитно-маркерная, эмалевое покрытие 90х120 СМ, 2 комплекта магнитов ф-40 ММ , ГОСТ 20064-86"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 26"

    "Клей "Момент Супер" 3 мл,для склеивания в различном сочетании резины, металлов, дерева, фарфора, керамики, кожи, пробки, тканей, картона и бумаги и различный пластмасс. Время фиксации: 5-60 секундр, температура при применении не ниже 5°C, ГОСТ 12172-2016(или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 27"

    "Наличник 2 м ДВП, цвет орех, ГОСТ 8242-88"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 28"

    "Зеркало настенное с полкой 60*50,с фацетом и полкой, форма прямоугольная, размер 60х50 см ,ГОСТ 17716-2014"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 29"

    "Доводчик дверной массой до 100 кг, 37911-100 , ГОСТ Р 56177-2014"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 30"

    "Батарейка АА, размеры 50,5х14,5 мм, весят 24 грамма. При разряде малым током от 5 до 50 мА способны проработать до 650 часов, при токах от 100 до 1000 мА – до 28 часов.Размер: 50,5х14,5 мм, ГОСТ 9294-83"

    Кол-во: 170.0

    "Позиция 31"

    "Замок навесной ЧАЗ-ВС2-21, висячий дисковый стальной 81,5*102, ГОСТ 538-2014"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 32"

    "Замок врезной PROFI 35.11.24, с ригельным запором и защелкой"Гардиан" PROFI 35.11.24, ГОСТ 5089-2011(или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 33"

    "Мыльница металлическая, металлический каркас, комплект крепежа. Материал: нержавеющая сталь. Монтаж настенный, тип решетка, цвет хром, ГОСТ 495233"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 34"

    "Замок навесной ВС-2-М1-02 вес 0,548 кг, диаметр душки замка 14 мм, высота дужки 70 мм, ГОСТ 538-2014"

    Кол-во: 26.0

    "Позиция 35"

    "Лента киперная 20мм, ширина ленты 20 мм, условное обозначение ЛЭ-20-24 х/б, число нитей основы 10х2, разрывная нагрузка 26/255 кгс/Н, линейная плотность 3,33 г/м2, ГОСТ 4514-78"

    Кол-во: 375.0

    "Позиция 36"

    "Клей Монтажный для пластика,Объем 400, используется при установке стеновых панелей, молдингов, подоконников, дверных и оконных рам, при приклеивании керамической плитки и других декоративных и строительных материалов. Используется для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для использования в противопожарных стенах и перегородках. Цвет — бежевый. Первоначальная сила склеивания — 40 кг/м2, ГОСТ 28966.2-91"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 37"

    "Коврик резиновый грязезащитный входной, ворсовый, 600*900мм, полипропиленовые волокна, ГОСТ 253300"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 38"

    "Леска для триммера диаметр 3мм, сечение "звезда", ГОСТ 26171-2001"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 39"

    "Замок врезной ШО-25,цвет золото, Модель: ТНП 25.0004 ШО-25, ЗВ4Д класс 2, ГОСТ 5089-2011,Тип механизма секретности - дисковый Тип крепления замка - лицевая планка, Количество точек запирания - 1, тип ригеля - классический,*Вылет ригелей, мм - 25,тип ключа - финский, комплектация ручками,способ установки ручки - стяжки материал ручки - ЦАМ."

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 40"

    "Элемент питания DURACELL AA/316/LR6 (MX1500) ААDURACELL , ГОСТ 9294-83"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 41"

    "Нож для травы Грасс 255, внешний диаметр 255мм; посадочный диаметр 25,4мм; количество лопастей 4шт; толщина 1,8мм.внешний диаметр 255мм; посадочный диаметр 25,4мм, ГОСТ Р 51389-99"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 42"

    "Элемент питания DURACELL AAA/286/LR03 (MX2400) , ГОСТ 9294-83, (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 43"

    "Элемент питания DURACELL 6LR61/Крона 9B(MN 1604) 9В, ГОСТ 9294-83,(или эквивалент)"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 44"

    "Петли дверные СТН-1350,Универсальная петля для дверей из ПВХ -профиля СТН-1350ПВХ -профиля , ГОСТ 5088-2005"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 45"

    "Нитки капроновые 1мм,нить полиамидная, 1мм, прошивная, ГОСТ 15897-97"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 46"

    "Очиститель для промышленного оборудования 1,0 л,индустриальный очиститель и обезжириватель на водной основе подходит для очистки промышленного оборудования, поверхностей, различных емкостей, цистерн, а также хранилищ от жиров, нефтепродуктов и застарелых загрязнений. Является высококонцентрированным щелочным средством. Объем 1,0 л.1,0 л, ГОСТ 32478-2013"

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 47"

    "Профиль 60х27 металлический, П-образный, длина 3м, ТУ 1121-004-04001508-2003"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 48"

    "Коврик защитный для твердых покрытий 90/120, ГОСТ ISO 2424-2015"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 49"

    "Ящик для ключей 42 ключа. с замком, ТУ 9693-005-59408831-06"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 50"

    "Батарейки мизинчиковые AAA,элементы питания цилиндрической формы AAA (LR03, мизинчиковые) имеют вес 11 грамм и размеры 44,5х10,5 мм. При разряде малыми токами от 1 до 10 мА могут проработать до 1500 часов, при токах от 50 до 500 мА способны проработать до 23 часов, ГОСТ 9294-83"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 51"

    "Лента ФУМ 20мм,материал фторопластовая - ФУМ; предназначена для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов из всех материалов,температура рабочей среды: -60 +200 0С, рулон толщиной рулонах толщиной 0,11 мм, шириной 10 мм. Масса рулона : 0,2 кг, ГОСТ 24222-80;ТУ605-13388-86"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 52"

    "Шпагат полипропилен, 2мм, ГОСТ 17308-88"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 53"

    "Фильтр для пылесоса ЗМ Type 2 (для тонера и пыли), ГОСТ 10280-83"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 54"

    "Замок врезной ШО-25,цвет золото, Модель: ТНП 25.0004 ШО-25, ЗВ4Д класс 2,Тип механизма секретности - дисковый Тип крепления замка - лицевая планка, Количество точек запирания - 1, тип ригеля - классический,*Вылет ригелей, мм - 25,тип ключа - финский, комплектация ручками,способ установки ручки - стяжки материал ручки - ЦАМ,ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 55"

    "Очиститель на водной основе 5л. Индустриальный очиститель на водной основе-высококонцентрированное щелочное моющее средство, фасовка - канистра пластик 5,5 кг (5 л), ТУ 2383-021-14744773-07(или эквивалент)"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 56"

    "Фольгоизоляция; толщиной 3 мм, ширина 1 метр, рулон 10 метров, ГОСТ 20429-84"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 57"

    "Клей "Момент-Монтаж" Титан, 400г, ГОСТ 28966.2-91(или эквивалент)"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 58"

    "Плита минераловатная 1000*600мм,фасадная, толщина 50 мм, ГОСТ 21880-94"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 59"

    "Замок навесной 7,5 х 5,8 х 1,1 см,материал исполнения корпуса: высокопрочный чугун; размеры изделия (Ширина корпуса*Высота корпуса*Диаметр дужки), cм. 7,5 х 5,8 х 1,1; покрытие корпуса -полимерное; покрытие скобы- гальваническое; количество ключей 3; тип ключа- английский; количество секретных комбинаций не менее 2 500; материал исполнения секретного механизма- латунь; материал исполнения дужки закаленная-сталь, ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 3.0

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    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081982
    Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2022 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 00947)
    Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в...
    177092
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    4 228 046
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211081981
    Поставка соединительных деталей для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром" (ФАВ 01760)
    Поставка соединительных деталей для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром" (ФАВ 01760)
    177094
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    18 420 526
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081980
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к метрологическому оборудованию для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 02718)
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к метрологическому оборудованию для...
    177095
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    15 325 405
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211081979
    Поставка емкостного оборудования для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02406)
    Поставка емкостного оборудования для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых и...
    177096
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    7 057 931
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081978
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к оборудованию автоматизации и телемеханизации для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 01792)
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к оборудованию автоматизации и...
    177097
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    19 283 139
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Маркетинговые исследования № 32211081968
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: - "Газопровод межпоселковый от д. Куликово до с. Котцыно - с. Калачево - с. Юрьевское - ж/д ст. Ермолино - д. Опольное - д. Тимошиха Ивановского района Ивановской области" - "Газопровод межпоселковый от газопровода на д. Урусобино Гаврилово-Посадского района до д. Бушариха - д. Зернилово Тейковского района Ивановской области" (22/2.3/0008569/ГППроект) (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: - "Газопровод межпоселковый от...
    177093
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    48 668 782
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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