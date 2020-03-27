Поставка хозяйственного инвентаря для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

Поставка хозяйственного инвентаря для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Газпромтранс Все закупки и тендеры Газпромтранс

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Крестики для плитки 2,0 мм упаковка(100шт) 3,0 мм, Артикул 3025025" Кол-во: 2.0

"Позиция 2" "Профиль П-образный 26х27мм, металлический, дл.3м, ТУ 1121-004-04001508-2003" Кол-во: 10.0

"Позиция 3" "Стенд информационный "Уголок гражданской обороны" (1000х1200). Стенд состоит из 9 информационных блоков, размер 30*25мм. Материал ПВХ 4мм или пластик в алюминиевой рамке.Размер: 1000х1200 , ГОСТ 23800-79" Кол-во: 5.0

"Позиция 4" "Очиститель для полов 1,0 л,Кислотное моющее средство для очистки полов и других поверхностей от остатков цемента, бетона, ржавых пятен, известкового камня и других материалов оставшихся после строительства, ремонта. Объем 1,0 л, ГОСТ 32478-2013" Кол-во: 18.0

"Позиция 5" "Полироль для мебели антипыль, антиаллерген,Объем 250мл, ТУ 2380-008-72862687-2008" Кол-во: 18.0

"Позиция 6" "Клей-экспресс 400 мл,универсальные акриловые жидкие гвозди на водной основе; объем 400 мл; упаковка: картридж; время схватывания 15 мин. Морозостойкие, водостойкие, для внутренних работ; склеиваемые материалы: кафельная плитка, пенополистирол, металл, пластик (ПВХ), дерево, пенопласт, гипсокартон, ДСП, МДФ, гипс. Первоначальная сила схватывания 50 кг/м², ТУ 2385-009-89589540-2009" Кол-во: 15.0

"Позиция 7" "Фильтр для пылесоса синтетический, полиэстер, для защиты электродвигателя синтетический, полиэстер, ГОСТ 10280-83" Кол-во: 5.0

"Позиция 8" "Ткань вафельная 0,45*0,70м , ГОСТ 11027-2014" Кол-во: 15.0

"Позиция 9" "Чемодан для документов 42*60*28см объем 70,5 л., материал пластик, ГОСТ 28631-2005" Кол-во: 2.0

"Позиция 10" "Ручка оконная СТН-0596 из ПВХ-профиля СТН-0596, ГОСТ 5087-2016" Кол-во: 20.0

"Позиция 11" "Вешалка-плечики деревянные с утолщением на боковых углах, лак, деревянные с утолщением на боковых углах,ГОСТ 562475" Кол-во: 3.0

"Позиция 12" "Вешалка-плечики для верхней одежды пластиковая, размер 50-52, ГОСТ 562475" Кол-во: 10.0

"Позиция 13" "Леска для триммера 56 мм D=3 Диаметр 3 мм, 15 метров, ГОСТ 26171-2001" Кол-во: 45.0

"Позиция 14" "Лента изоляционная ФУМ температура рабочей среды 60 - 200 градусов , толщина 0,035 - 0,25мм; ширина 5 - 60мм; удаление при взрыве 100%, ГОСТ 24222-80" Кол-во: 48.0

"Позиция 15" "Замок навесной стальной, ВС 2-А, 81х10х36мм, 0,450 кг, D дужки -14мм, ГОСТ 5089-2011" Кол-во: 20.0

"Позиция 16" "Петля дверная универсальная цвет матовая латунь 125 мм Зубр ПРОФИ стальные петли универскальные ЗУБР "Эксперт", ГОСТ 5088-2005 (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 17" "Корзина для бумаг из пластмассы сетчатая 12л, пластиковая,СТАММ, ГОСТ 50962-96(или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 18" "Цемент ПЦ500 М-500, 50кг, ГОСТ 31108-2016" Кол-во: 0.5

"Позиция 19" "Средство моющее для очистки стекол и зеркал, концентрат, Объем 1 л , ГОСТ 32478-2013" Кол-во: 12.0

"Позиция 20" "Салфетки чистящие для мониторов и оптических поверхностей универсальные, количество салфеток: 100 шт, тип:влажные.универсальные, ТУ 2383-012-59463623-2004" Кол-во: 6.0

"Позиция 21" "Салфетка губчатая цветная,18*18 см 3 шт/уп. для уборки санузлов, ТУ 2383-009-45751577-04" Кол-во: 24.0

"Позиция 22" "Контейнер для мусора (контейнер для отходов металлический 0.75 м3, ГОСТ 12917-78" Кол-во: 5.0

"Позиция 23" "Салфетки "Покрытие на унитаз одноразовое" 370*420, 250шт, ГОСТ 51870-2014" Кол-во: 12.0

"Позиция 24" "Комплект для мытья окон 35 см, шубка - синтетический плющ на тканевой основе, держатель - ударопрочный пластик 35 см, ГОСТ 28638-90" Кол-во: 12.0

"Позиция 25" "Доска офисная магнитно-маркерная, эмалевое покрытие 90х120 СМ, 2 комплекта магнитов ф-40 ММ , ГОСТ 20064-86" Кол-во: 3.0

"Позиция 26" "Клей "Момент Супер" 3 мл,для склеивания в различном сочетании резины, металлов, дерева, фарфора, керамики, кожи, пробки, тканей, картона и бумаги и различный пластмасс. Время фиксации: 5-60 секундр, температура при применении не ниже 5°C, ГОСТ 12172-2016(или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 27" "Наличник 2 м ДВП, цвет орех, ГОСТ 8242-88" Кол-во: 25.0

"Позиция 28" "Зеркало настенное с полкой 60*50,с фацетом и полкой, форма прямоугольная, размер 60х50 см ,ГОСТ 17716-2014" Кол-во: 1.0

"Позиция 29" "Доводчик дверной массой до 100 кг, 37911-100 , ГОСТ Р 56177-2014" Кол-во: 4.0

"Позиция 30" "Батарейка АА, размеры 50,5х14,5 мм, весят 24 грамма. При разряде малым током от 5 до 50 мА способны проработать до 650 часов, при токах от 100 до 1000 мА – до 28 часов.Размер: 50,5х14,5 мм, ГОСТ 9294-83" Кол-во: 170.0

"Позиция 31" "Замок навесной ЧАЗ-ВС2-21, висячий дисковый стальной 81,5*102, ГОСТ 538-2014" Кол-во: 2.0

"Позиция 32" "Замок врезной PROFI 35.11.24, с ригельным запором и защелкой"Гардиан" PROFI 35.11.24, ГОСТ 5089-2011(или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 33" "Мыльница металлическая, металлический каркас, комплект крепежа. Материал: нержавеющая сталь. Монтаж настенный, тип решетка, цвет хром, ГОСТ 495233" Кол-во: 5.0

"Позиция 34" "Замок навесной ВС-2-М1-02 вес 0,548 кг, диаметр душки замка 14 мм, высота дужки 70 мм, ГОСТ 538-2014" Кол-во: 26.0

"Позиция 35" "Лента киперная 20мм, ширина ленты 20 мм, условное обозначение ЛЭ-20-24 х/б, число нитей основы 10х2, разрывная нагрузка 26/255 кгс/Н, линейная плотность 3,33 г/м2, ГОСТ 4514-78" Кол-во: 375.0

"Позиция 36" "Клей Монтажный для пластика,Объем 400, используется при установке стеновых панелей, молдингов, подоконников, дверных и оконных рам, при приклеивании керамической плитки и других декоративных и строительных материалов. Используется для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для использования в противопожарных стенах и перегородках. Цвет — бежевый. Первоначальная сила склеивания — 40 кг/м2, ГОСТ 28966.2-91" Кол-во: 15.0

"Позиция 37" "Коврик резиновый грязезащитный входной, ворсовый, 600*900мм, полипропиленовые волокна, ГОСТ 253300" Кол-во: 1.0

"Позиция 38" "Леска для триммера диаметр 3мм, сечение "звезда", ГОСТ 26171-2001" Кол-во: 1000.0

"Позиция 39" "Замок врезной ШО-25,цвет золото, Модель: ТНП 25.0004 ШО-25, ЗВ4Д класс 2, ГОСТ 5089-2011,Тип механизма секретности - дисковый Тип крепления замка - лицевая планка, Количество точек запирания - 1, тип ригеля - классический,*Вылет ригелей, мм - 25,тип ключа - финский, комплектация ручками,способ установки ручки - стяжки материал ручки - ЦАМ." Кол-во: 13.0

"Позиция 40" "Элемент питания DURACELL AA/316/LR6 (MX1500) ААDURACELL , ГОСТ 9294-83" Кол-во: 2.0

"Позиция 41" "Нож для травы Грасс 255, внешний диаметр 255мм; посадочный диаметр 25,4мм; количество лопастей 4шт; толщина 1,8мм.внешний диаметр 255мм; посадочный диаметр 25,4мм, ГОСТ Р 51389-99" Кол-во: 40.0

"Позиция 42" "Элемент питания DURACELL AAA/286/LR03 (MX2400) , ГОСТ 9294-83, (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 43" "Элемент питания DURACELL 6LR61/Крона 9B(MN 1604) 9В, ГОСТ 9294-83,(или эквивалент)" Кол-во: 50.0

"Позиция 44" "Петли дверные СТН-1350,Универсальная петля для дверей из ПВХ -профиля СТН-1350ПВХ -профиля , ГОСТ 5088-2005" Кол-во: 10.0

"Позиция 45" "Нитки капроновые 1мм,нить полиамидная, 1мм, прошивная, ГОСТ 15897-97" Кол-во: 1.0

"Позиция 46" "Очиститель для промышленного оборудования 1,0 л,индустриальный очиститель и обезжириватель на водной основе подходит для очистки промышленного оборудования, поверхностей, различных емкостей, цистерн, а также хранилищ от жиров, нефтепродуктов и застарелых загрязнений. Является высококонцентрированным щелочным средством. Объем 1,0 л.1,0 л, ГОСТ 32478-2013" Кол-во: 18.0

"Позиция 47" "Профиль 60х27 металлический, П-образный, длина 3м, ТУ 1121-004-04001508-2003" Кол-во: 20.0

"Позиция 48" "Коврик защитный для твердых покрытий 90/120, ГОСТ ISO 2424-2015" Кол-во: 10.0

"Позиция 49" "Ящик для ключей 42 ключа. с замком, ТУ 9693-005-59408831-06" Кол-во: 1.0

"Позиция 50" "Батарейки мизинчиковые AAA,элементы питания цилиндрической формы AAA (LR03, мизинчиковые) имеют вес 11 грамм и размеры 44,5х10,5 мм. При разряде малыми токами от 1 до 10 мА могут проработать до 1500 часов, при токах от 50 до 500 мА способны проработать до 23 часов, ГОСТ 9294-83" Кол-во: 100.0

"Позиция 51" "Лента ФУМ 20мм,материал фторопластовая - ФУМ; предназначена для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов из всех материалов,температура рабочей среды: -60 +200 0С, рулон толщиной рулонах толщиной 0,11 мм, шириной 10 мм. Масса рулона : 0,2 кг, ГОСТ 24222-80;ТУ605-13388-86" Кол-во: 40.0

"Позиция 52" "Шпагат полипропилен, 2мм, ГОСТ 17308-88" Кол-во: 2.0

"Позиция 53" "Фильтр для пылесоса ЗМ Type 2 (для тонера и пыли), ГОСТ 10280-83" Кол-во: 1.0

"Позиция 54" "Замок врезной ШО-25,цвет золото, Модель: ТНП 25.0004 ШО-25, ЗВ4Д класс 2,Тип механизма секретности - дисковый Тип крепления замка - лицевая планка, Количество точек запирания - 1, тип ригеля - классический,*Вылет ригелей, мм - 25,тип ключа - финский, комплектация ручками,способ установки ручки - стяжки материал ручки - ЦАМ,ГОСТ 5089-2011" Кол-во: 30.0

"Позиция 55" "Очиститель на водной основе 5л. Индустриальный очиститель на водной основе-высококонцентрированное щелочное моющее средство, фасовка - канистра пластик 5,5 кг (5 л), ТУ 2383-021-14744773-07(или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 56" "Фольгоизоляция; толщиной 3 мм, ширина 1 метр, рулон 10 метров, ГОСТ 20429-84" Кол-во: 10.0

"Позиция 57" "Клей "Момент-Монтаж" Титан, 400г, ГОСТ 28966.2-91(или эквивалент)" Кол-во: 15.0

"Позиция 58" "Плита минераловатная 1000*600мм,фасадная, толщина 50 мм, ГОСТ 21880-94" Кол-во: 10.0