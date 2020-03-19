Выполнение работ по предоставлению ловильного и технологического инструмента на период строительства эксплуатационных скважин Южно-Киринского месторождения №№ СК9, СК10, СК3, СК19, СК20, СК8 в 2020 году и №№ СК9, СК10, СК15, СК14, СК4, СК5 в 2022 году с использованием ППБУ для нужд ООО «Газпром флот»(0095/20/1.4/0018429/ГФлот/К/ГОС/Э/06.03.2020)

Выполнение работ по предоставлению ловильного и технологического инструмента на период строительства эксплуатационных скважин Южно-Киринского месторождения №№ СК9, СК10, СК3, СК19, СК20, СК8 в 2020 году и №№ СК9, СК10, СК15, СК14, СК4, СК5 в 2022 году с использованием ППБУ для нужд ООО «Газпром флот»(0095/20/1.4/0018429/ГФлот/К/ГОС/Э/06.03.2020)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Выполнение работ по предоставлению ловильного и технологического инструмента на период строительства эксплуатационных скважин №№ СК14, СК4, СК5 Южно-Киринского месторождения в 2022 году с использованием ППБУ" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Выполнение работ по предоставлению ловильного и технологического инструмента на период строительства эксплуатационных скважин №№ СК9, СК10, СК15 Южно-Киринского месторождения в 2022 году с использованием ППБУ" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Выполнение работ по предоставлению ловильного и технологического инструмента на период строительства эксплуатационных скважин №№ СК19, СК20, СК8 Южно-Киринского месторождения в 2020 году с использованием ППБУ" Кол-во: 1.0