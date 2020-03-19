Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по предоставлению ловильного и технологического инструмента на период строительства эксплуатационных скважин Южно-Киринского месторождения №№ СК9, СК10, СК3, СК19, СК20, СК8 в 2020 году и №№ СК9, СК10, СК15, СК14, СК4, СК5 в 2022 году с использованием ППБУ для нужд ООО «Газпром флот»(0095/20/1.4/0018429/ГФлот/К/ГОС/Э/06.03.2020)

    Выполнение работ по предоставлению ловильного и технологического инструмента на период строительства эксплуатационных скважин Южно-Киринского месторождения №№ СК9, СК10, СК3, СК19, СК20, СК8 в 2020 году и №№ СК9, СК10, СК15, СК14, СК4, СК5 в 2022 году с использованием ППБУ для нужд ООО «Газпром флот»(0095/20/1.4/0018429/ГФлот/К/ГОС/Э/06.03.2020)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008964404Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по предоставлению ловильного и технологического инструмента на период строительства эксплуатационных скважин Южно-Киринского месторождения №№ СК9, СК10, СК3, СК19, СК20, СК8 в 2020 году и №№ СК9, СК10, СК15, СК14, СК4, СК5 в 2022 году с использованием ППБУ для нужд ООО «Газпром флот»(0095/20/1.4/0018429/ГФлот/К/ГОС/Э/06.03.2020)Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008964404

    Уникальный номер закупки

    20/1.4/0018429/ГФлот

    Номер закупки

    0095/20/1.4/0018429/ГФлот/К/ГОС/Э/06.03.2020

    Наименование закупки

    Выполнение работ по предоставлению ловильного и технологического инструмента на период строительства эксплуатационных скважин Южно-Киринского месторождения №№ СК9, СК10, СК3, СК19, СК20, СК8 в 2020 году и №№ СК9, СК10, СК15, СК14, СК4, СК5 в 2022 году с использованием ППБУ для нужд ООО «Газпром флот»(0095/20/1.4/0018429/ГФлот/К/ГОС/Э/06.03.2020)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.03.2020 14:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    18429_ГФлот.7z

    ПК КО на 08.04.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-24

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    N.Vasiljeva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Н. И.

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по предоставлению ловильного и технологического инструмента на период строительства эксплуатационных скважин Южно-Киринского месторождения №№ СК9, СК10, СК3, СК19, СК20, СК8 в 2020 году и №№ СК9, СК10, СК15, СК14, СК4, СК5 в 2022 году с использованием ППБУ для нужд ООО «Газпром флот»(0095/20/1.4/0018429/ГФлот/К/ГОС/Э/06.03.2020)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.202008.04.2020 14:0008.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008964404Подведение итогов не позднее Выполнение работ по предоставлению ловильного и технологического инструмента на период строительства эксплуатационных скважин Южно-Киринского месторождения №№ СК9, СК10, СК3, СК19, СК20, СК8 в 2020 году и №№ СК9, СК10, СК15, СК14, СК4, СК5 в 2022 году с использованием ППБУ для нужд ООО «Газпром флот»(0095/20/1.4/0018429/ГФлот/К/ГОС/Э/06.03.2020)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по предоставлению ловильного и технологического инструмента на период строительства эксплуатационных скважин Южно-Киринского месторождения №№ СК9, СК10, СК3, СК19, СК20, СК8 в 2020 году и №№ СК9, СК10, СК15, СК14, СК4, СК5 в 2022 году с использованием ППБУ для нужд ООО «Газпром флот»(0095/20/1.4/0018429/ГФлот/К/ГОС/Э/06.03.2020)

    Начальная цена

    76 324 551,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    09.10.11.190

    Услуги по бурению, связанные с добычей нефти и горючего природного газа, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    09.10

    Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по предоставлению ловильного и технологического инструмента на период строительства эксплуатационных скважин №№ СК14, СК4, СК5 Южно-Киринского месторождения в 2022 году с использованием ППБУ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Выполнение работ по предоставлению ловильного и технологического инструмента на период строительства эксплуатационных скважин №№ СК9, СК10, СК15 Южно-Киринского месторождения в 2022 году с использованием ППБУ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Выполнение работ по предоставлению ловильного и технологического инструмента на период строительства эксплуатационных скважин №№ СК19, СК20, СК8 Южно-Киринского месторождения в 2020 году с использованием ППБУ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Выполнение работ по предоставлению ловильного и технологического инструмента на период строительства эксплуатационных скважин №№ СК9, СК10, СК3 Южно-Киринского месторождения в 2020 году с использованием ППБУ"

    Кол-во: 1.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211071583
    Оказание услуг по супервайзингу ликвидации скважин Медвежьего и Юбилейного НГКМ ООО «Газпром добыча Надым» в 2022 году для нужд ООО «Газпром добыча Надым» (0095/22/2.1/0002074/ДНадым/К/ГОС/Э/26.01.2022)
    Оказание услуг по супервайзингу ликвидации скважин Медвежьего и Юбилейного НГКМ ООО «Газпром...
    177010
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 454 439
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить