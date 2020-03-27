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    Главная / Торги / Поставка электротехнической и электронной продукции для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Поставка электротехнической и электронной продукции для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2020 11:0027.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008964176Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической и электронной продукции для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 годуг.Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод 101Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008964176

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0014168/ГТранс

    Номер закупки

    0065/20/4.3/0014168/ГТранс/ПР/ГОС/Э/06.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка электротехнической и электронной продукции для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.03.2020 13:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДМИ0014168_Изм3_13.04.2020.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-07

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kotirovki@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киселев В. В.

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод 101

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротехнической и электронной продукции для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 18:0015.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008964176Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической и электронной продукции для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 годуг.Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнической и электронной продукции для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Начальная цена

    1 076 971,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Классификатор ОКПД2

    46.19.10.000

    Услуги по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.9

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Указатель напряжения выше 1000 В УВНК-10Б высокого напряжения комбинированный на 6-10кВ,ГОСТ 20493-2001"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Указатель напряжения до 1000 В Контакт-57Э напряжение до 1000 В; двухполюсный, ГОСТ 20493-2001"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 3"

    "Устройство для проверки указателей до 10 кВ - Кристалл Кристалл; Напряжение на выходе устройства, кВ 6, Габаритные размеры корпуса, не более, мм 153 х 135 х 27,Масса, не более, кг 0,2, ТУ 3414-011-39967830-2010, или эквивалент"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Источник питания резервированный РИП-12 исп.15 РИП-12-3/17М1-Р, выходное напряжение - 12В, номинальный выходной ток - 3А, в комплекте с аккумулятором,ГОСТ Р 53325-2012"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 5"

    "Коробка коммутационная для 4х2 проводов КС-4 КС-4, коробка коммутационная для проводов 4х2, масса 25г., 4 группы контактов, ТУ ФИАК.648212.007"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 6"

    "Демеркуризационный набор локальный НДЛ-1 НДЛ-1, Состав: маска, бахилы, перчатки для индивидуальной защиты; демеркуризатор ХД-1Б для химического устранения ртутного загрязнения; азотная кислота 5%, медные кисточки, лоток, шприц и контейнер для механического (первичного) устранения загрязнения (сбора видимых капель ртути) и прочееНДЛ-1,ГОСТ 12.005-88, ГОСТ12.1.007-76, ГОСТ 12.3.002-45"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 7"

    "Набор диэлектрического инструмента электрика НИИ-09 63 995 НИИ-09 63 995, набор диэлектрического инструмента электрика, ГОСТ 26810-86"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 8"

    "Панель сетодиодная LP-eco Призма 36 Вт LP-eco Призма, мощность 36 Вт, 4000 К, освещенность 3000 ЛМ, 595х595х25, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 9"

    "Узел самозапуска УС-200 ПТКЛ.30.01.01.00.000-02 (П/Ф) УС-200, узел самозапуска, ПТКП.30.01.01.00.000УС-200, узел самозапуска, ТУ 4854-004-40302231-97"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 10"

    "Дроссель 1И-400 ДРИ Дроссель 1И-400 ДРИ УХЛ1; Аппарат пускорегулирующий (дроссель), 220В, 50 Гц Закрытого типа, ГОСТ12.2.007.0-75, ГОСТ Р МЭК 60922, ТУ ИЖЯН.675832.330ТУ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 11"

    "Считыватель-2 исп. 01 Считыватель-2 исп. 01, АЦДР.425412.002-03"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 12"

    "Видеокамера аналоговая купольная Bolid VCG-528-00 Bolid VCG-528-00 видеокамера аналоговая купольная, 1/2.8" Exmor КМОП, 1920*1080 пикселей, вариофокальный объектив4,7-94 мм, угол обзора 54,1-3,2, диапазон углов поворота по горизонтали 0-360, по вертикали -10-90, 24В переменного тока, масса 2,5кг АЦДР.202119.034 или эквивалент"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 13"

    "Коробка распаячная 70*70*40 мм HP 70; 70*70*40 мм; IP55, Коробка ГСК уст. D=70мм,Н=70мм,IP 40,ГОСТ 8594-80 ТУ 3464-013—18669258-2004"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 14"

    "Устройство коммутационное УК-ВК/02 УК-ВК/02, устройство коммутационное, входное напряжение 12В, исполнительных реле на переключение - 2,№ТС RU C-RU.АП16.В01152 ФИАШ 430600.079 ТУ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 15"

    "Аккумулятор 6KR 33/62-4,5HT 6KR 33/62-4,5HT, для аварийного освещения, емкость 4,5 мАч,ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012; ГОСТ Р МЭК 60896-2-99""

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 16"

    "Кнопка КЕ-011 Исп.2 "Пуск", Черная КЕ-011 Исп.2 "Пуск", Черная диаметр 30 мм, ТУ 3428-001-87712792"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 17"

    "Веревка статическая VENTO «ВЫСОТА 10», диаметр 10 мм, длина 50 метров (vst 420 10 50) VENTO «ВЫСОТА 10», веревка статическая , диаметр 10 мм, длина 50 метров (vst 420 10 50);VENTO «ВЫСОТА 10» или эквивалент"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Наконечник кабельный медный ТМ-90 Наконечник кабельный медный ТМ-90; сечение присоединяемой жилы 90 мм2 диаметр отверстия под крепящий элемент 12мм диаметр отверстия под токопроводящую жилу 13мм, с винтовым зажимом, ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 19"

    "Коробка ответвительная 120х90х70 До 660 В переменного тока частотой 50 Гц, Габариты:120х90х70, ГОСТ 14254-69, ТУ 36.18.29.01.-21-88"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 20"

    "Кнопка КЕ-011 Исп.2 "Стоп", Красная КЕ-011 Исп.2 "Стоп", Красная диаметр 30 мм,ТУ 3428-001-87712792"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 21"

    "Устройство оконечное системы передачи данных по каналам сотовой связи GSM УО-4С, исп.02 АЦДР.425675.001-01 GSM УО-4С, исп.02, устройство оконечное системы передачи данных по каналам сотовой связи,ГОСТ Р 53325-2012"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 22"

    "Преобразователь давления измерительный ОВЕН ПД100-ДВО 06-111-0.5 ОВЕН ПД100-ДВО 06-111-0.5,ТУ 4212-002-46526536-2009"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Светильник настольный Светильник настольный Лючия 465 Юниор,черный аботает с одной лампочкой и цоколем Е27. Модель имеет устойчивую подставку с одной кнопкой, которая управляет работой светильника. Мощность 40 ватт и работает от сети 220 В. Высота светильника до 56 см, вес - 1,3 кг, ГОСТ 17677-87 или эквивалент"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Провод БПВЛ 1,5мм (в м) Сечение жилы 1,5 мм2, конструкция жилы 19 х0,32 мм, электросопротивляемость жилы 13,3 Ом/км, максимальный наружний диаметр 3,6 мм, масса 23 кг/км, ТУ 16-505.911-76"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 25"

    "Считыватель "Портал" вариант 10 "Портал" вариант 10, универсальный считыватель, напряжение питания 9-15В, 28*32*110мм, 0,05кг,САОП.425729.003 или эквивалент"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 26"

    "Конденсатор CBB60 2.5uF 450V CBB60 2.5uF 450V, Номинальная ёмкость 2,50 мкФ, напряжение 450В, Интервал рабочих температур -40°С – +85°,ГОСТ 1282-88"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 27"

    "Дроссель 1 И 250 ДРЛ 01Н Дроссель 1 И 250 ДРЛ 44Н-003 УХЛ1; Аппарат пускорегулирующий (дроссель), 220В, 50 Гц, закрытого типа, ГОСТ12.2.007.0-75, ГОСТ Р МЭК 60922, ТУ ИЖЯН.675832.330ТУ"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 28"

    "Светильник Экотон-4-03 Экотон-4-03; Степень защиты IP 54, время непрерывной работы от аккумулятора не менее 5,5 часа, масса 150 г. Комплект с автоматическим зарядным устройством АЗУ-4.2 и сумкой.ТУ3468-018-53118635-2010"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 29"

    "Коробка клеммная 10 клем У-614 А У2 IP54 10 клемм; для соединения и разветвления эл.цепей, ГОСТ 14254-69, ТУ 36.18.29.01.-21-88"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 30"

    "Светильник уличный НТУ -60W Е27 НТУ -60W плафона на трубу 60 Вт, 6 граней, е27, напряжение 220В, IP44, черный,ГОСТ 27453-87"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 31"

    "Дроссель 1 И 400 ДРЛ 44Н-011УХЛ1 Дроссель 1И - 400 ДРЛ 44Н, аппарат пускорегулирующий (дроссель) 220В 50 Гц, ГОСТ 16809-88; ГОСТ12.2.007.0-75, ГОСТ МЭК 60922"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 32"

    "Стартер 20С/127 20С/127; Номинальное напряжение 127В20С/127 ,ГОСТ 8799-90"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 33"

    "Стартер 80 с220в 80 с220в; Номинальное напряжение 220В, ГОСТ 8799-90"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 34"

    "Удлинитель 50 м на катушке на катушке, с выключателем, 4 розеткина катушке,ГОСТ 31223-2012"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 35"

    "Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 №ТС RU C-RU.АП16.В.01737 ТР ТС 004/2011. ТУ 3581-014-3979333"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 36"

    "Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 №ТС RU C-RU.АП16.В.01737 ТР ТС 004/2011"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 37"

    "Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141М, ТУ 4371-005-12215496-00"

    Кол-во: 130.0

    "Позиция 38"

    "Батарея аккумуляторная GP Крона 170mAh Батарейка 6LR6, Напряжение 9 Вт, Д*В*Ш - 17,5*48,5*26,5 или эквивалент"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 39"

    "Провод БПВЛ 1мм Сечение жилы 1 мм2, конструкция жилы 19 х0,26 мм, электросопротивляемость жилы 20,5 Ом/км, максимальный наружний диаметр 3,2 мм, масса 16,5 кг/км, ТУ 16-505.911-76"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 40"

    "Кабель СБЗПу 12х2х0,9 Кабель СБЗПу 12х2х0,9, ГОСТ 31995-2012"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 41"

    "Приемник видеосигнала 2-канальный Cubris AVD502R Pro Cubris AVD502R Pro, 2х - канальный, 2 в одном корпусеCubris AVD502R Pro, 2х - канальный, ТУ 4372-001-11255654-2012 или эквивалент"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 42"

    "Стартер ИЗУ 100/1000 ИЗУ -1М 100/1000 ДНаТ, Мощность 1000 Вт, напряжение 220 В, степень защиты IP54ИЗУ -1М 100/1000 ДНаТ, ГОСТ Р МЭК 926; ГОСТ Р МЭК 927"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 43"

    "Источник питания Моллюск 12/1,5 Молюск 12/1,5, напряжение питания 50Гц,90-250В; выходное напряжение 12+5% В; номинальный ток нагрузки 1,3 А; максимальный ток нагрузки 1,5 А; мощность 20 Вт; масса 0,1 кг, №ТС RU C-RU.АП16.В.01152 ABFI 430600.079 ТУ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 44"

    "Тумблеры ТП; ТВ-1-2 ТВ1-2, двухполюсный перекидной переключатель (выключатель), напряжением 220 Вольт и силой тока 5 Ампер,ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 45"

    "Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Астра-10 исполнение 3 АД2.422.002 ТУ Астра-10, исполнение 3, оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой, ТУ АД2.422.002-02 №C-RU.АБ03.В.00081 или эквивалент"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 46"

    "Выносное устройство оптической сигнализации ВУОС-31 ВУОС-31, выносное устройство оптической сигнализации, масса 40г., индикатор красного цвета, ТУ 4854-01854572789-09 или эквивалент"

    Кол-во: 125.0

    "Позиция 47"

    "Драйвер для светодиодных светильников 36W280mA ACC/SN Драйвер 36W280mA ACC/SN, Вход 200-240D, 0,25 МА, Выход 280 мА, 100-115В (130 мах), мощность 36 Вт, ТУ 3461-013-00213569"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 48"

    "Драйвер для светодиодного светильника Драйвер ИРБИС 39 Вт IP, входная 170-280 В, выход 66-111 В, ток 0,35А, ТУ 3461-013-00213569, или эквивалент"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 49"

    "Модуль газового пожаротушения МПА-ULT (21-2-15) (R-Line-2) МПА-ULN (21-2-15) (R-Line-2), заправка ГОТВ (Масса ГОТВ = 2 кг), ТУ 4854-004-76585836-2012, или эквивалент"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 50"

    "Удлинитель 50 м на катушке 50 м на катушке, ГОСТ 31223-2012"

    Кол-во: 1.0

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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    28 910 878
    Лоты:
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    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый к...
    177098
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    83 232 238
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081982
    Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2022 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 00947)
    Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в...
    177092
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    4 228 046
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211081981
    Поставка соединительных деталей для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром" (ФАВ 01760)
    Поставка соединительных деталей для нужд Дочерних Обществ ПАО "Газпром" (ФАВ 01760)
    177094
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    18 420 526
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081980
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к метрологическому оборудованию для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 02718)
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к метрологическому оборудованию для...
    177095
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    15 325 405
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211081979
    Поставка емкостного оборудования для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02406)
    Поставка емкостного оборудования для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых и...
    177096
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    7 057 931
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081978
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к оборудованию автоматизации и телемеханизации для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 01792)
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к оборудованию автоматизации и...
    177097
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    19 283 139
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Маркетинговые исследования № 32211081968
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: - "Газопровод межпоселковый от д. Куликово до с. Котцыно - с. Калачево - с. Юрьевское - ж/д ст. Ермолино - д. Опольное - д. Тимошиха Ивановского района Ивановской области" - "Газопровод межпоселковый от газопровода на д. Урусобино Гаврилово-Посадского района до д. Бушариха - д. Зернилово Тейковского района Ивановской области" (22/2.3/0008569/ГППроект) (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: - "Газопровод межпоселковый от...
    177093
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    48 668 782
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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