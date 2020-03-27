Поставка электротехнической и электронной продукции для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

Поставка электротехнической и электронной продукции для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Газпромтранс Все закупки и тендеры Газпромтранс

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Указатель напряжения выше 1000 В УВНК-10Б высокого напряжения комбинированный на 6-10кВ,ГОСТ 20493-2001" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Указатель напряжения до 1000 В Контакт-57Э напряжение до 1000 В; двухполюсный, ГОСТ 20493-2001" Кол-во: 9.0

"Позиция 3" "Устройство для проверки указателей до 10 кВ - Кристалл Кристалл; Напряжение на выходе устройства, кВ 6, Габаритные размеры корпуса, не более, мм 153 х 135 х 27,Масса, не более, кг 0,2, ТУ 3414-011-39967830-2010, или эквивалент" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Источник питания резервированный РИП-12 исп.15 РИП-12-3/17М1-Р, выходное напряжение - 12В, номинальный выходной ток - 3А, в комплекте с аккумулятором,ГОСТ Р 53325-2012" Кол-во: 7.0

"Позиция 5" "Коробка коммутационная для 4х2 проводов КС-4 КС-4, коробка коммутационная для проводов 4х2, масса 25г., 4 группы контактов, ТУ ФИАК.648212.007" Кол-во: 30.0

"Позиция 6" "Демеркуризационный набор локальный НДЛ-1 НДЛ-1, Состав: маска, бахилы, перчатки для индивидуальной защиты; демеркуризатор ХД-1Б для химического устранения ртутного загрязнения; азотная кислота 5%, медные кисточки, лоток, шприц и контейнер для механического (первичного) устранения загрязнения (сбора видимых капель ртути) и прочееНДЛ-1,ГОСТ 12.005-88, ГОСТ12.1.007-76, ГОСТ 12.3.002-45" Кол-во: 2.0

"Позиция 7" "Набор диэлектрического инструмента электрика НИИ-09 63 995 НИИ-09 63 995, набор диэлектрического инструмента электрика, ГОСТ 26810-86" Кол-во: 3.0

"Позиция 8" "Панель сетодиодная LP-eco Призма 36 Вт LP-eco Призма, мощность 36 Вт, 4000 К, освещенность 3000 ЛМ, 595х595х25, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011" Кол-во: 10.0

"Позиция 9" "Узел самозапуска УС-200 ПТКЛ.30.01.01.00.000-02 (П/Ф) УС-200, узел самозапуска, ПТКП.30.01.01.00.000УС-200, узел самозапуска, ТУ 4854-004-40302231-97" Кол-во: 5.0

"Позиция 10" "Дроссель 1И-400 ДРИ Дроссель 1И-400 ДРИ УХЛ1; Аппарат пускорегулирующий (дроссель), 220В, 50 Гц Закрытого типа, ГОСТ12.2.007.0-75, ГОСТ Р МЭК 60922, ТУ ИЖЯН.675832.330ТУ" Кол-во: 5.0

"Позиция 11" "Считыватель-2 исп. 01 Считыватель-2 исп. 01, АЦДР.425412.002-03" Кол-во: 7.0

"Позиция 12" "Видеокамера аналоговая купольная Bolid VCG-528-00 Bolid VCG-528-00 видеокамера аналоговая купольная, 1/2.8" Exmor КМОП, 1920*1080 пикселей, вариофокальный объектив4,7-94 мм, угол обзора 54,1-3,2, диапазон углов поворота по горизонтали 0-360, по вертикали -10-90, 24В переменного тока, масса 2,5кг АЦДР.202119.034 или эквивалент" Кол-во: 2.0

"Позиция 13" "Коробка распаячная 70*70*40 мм HP 70; 70*70*40 мм; IP55, Коробка ГСК уст. D=70мм,Н=70мм,IP 40,ГОСТ 8594-80 ТУ 3464-013—18669258-2004" Кол-во: 20.0

"Позиция 14" "Устройство коммутационное УК-ВК/02 УК-ВК/02, устройство коммутационное, входное напряжение 12В, исполнительных реле на переключение - 2,№ТС RU C-RU.АП16.В01152 ФИАШ 430600.079 ТУ" Кол-во: 2.0

"Позиция 15" "Аккумулятор 6KR 33/62-4,5HT 6KR 33/62-4,5HT, для аварийного освещения, емкость 4,5 мАч,ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012; ГОСТ Р МЭК 60896-2-99"" Кол-во: 10.0

"Позиция 16" "Кнопка КЕ-011 Исп.2 "Пуск", Черная КЕ-011 Исп.2 "Пуск", Черная диаметр 30 мм, ТУ 3428-001-87712792" Кол-во: 4.0

"Позиция 17" "Веревка статическая VENTO «ВЫСОТА 10», диаметр 10 мм, длина 50 метров (vst 420 10 50) VENTO «ВЫСОТА 10», веревка статическая , диаметр 10 мм, длина 50 метров (vst 420 10 50);VENTO «ВЫСОТА 10» или эквивалент" Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Наконечник кабельный медный ТМ-90 Наконечник кабельный медный ТМ-90; сечение присоединяемой жилы 90 мм2 диаметр отверстия под крепящий элемент 12мм диаметр отверстия под токопроводящую жилу 13мм, с винтовым зажимом, ГОСТ 7386-80" Кол-во: 20.0

"Позиция 19" "Коробка ответвительная 120х90х70 До 660 В переменного тока частотой 50 Гц, Габариты:120х90х70, ГОСТ 14254-69, ТУ 36.18.29.01.-21-88" Кол-во: 20.0

"Позиция 20" "Кнопка КЕ-011 Исп.2 "Стоп", Красная КЕ-011 Исп.2 "Стоп", Красная диаметр 30 мм,ТУ 3428-001-87712792" Кол-во: 4.0

"Позиция 21" "Устройство оконечное системы передачи данных по каналам сотовой связи GSM УО-4С, исп.02 АЦДР.425675.001-01 GSM УО-4С, исп.02, устройство оконечное системы передачи данных по каналам сотовой связи,ГОСТ Р 53325-2012" Кол-во: 5.0

"Позиция 22" "Преобразователь давления измерительный ОВЕН ПД100-ДВО 06-111-0.5 ОВЕН ПД100-ДВО 06-111-0.5,ТУ 4212-002-46526536-2009" Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Светильник настольный Светильник настольный Лючия 465 Юниор,черный аботает с одной лампочкой и цоколем Е27. Модель имеет устойчивую подставку с одной кнопкой, которая управляет работой светильника. Мощность 40 ватт и работает от сети 220 В. Высота светильника до 56 см, вес - 1,3 кг, ГОСТ 17677-87 или эквивалент" Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Провод БПВЛ 1,5мм (в м) Сечение жилы 1,5 мм2, конструкция жилы 19 х0,32 мм, электросопротивляемость жилы 13,3 Ом/км, максимальный наружний диаметр 3,6 мм, масса 23 кг/км, ТУ 16-505.911-76" Кол-во: 0.4

"Позиция 25" "Считыватель "Портал" вариант 10 "Портал" вариант 10, универсальный считыватель, напряжение питания 9-15В, 28*32*110мм, 0,05кг,САОП.425729.003 или эквивалент" Кол-во: 2.0

"Позиция 26" "Конденсатор CBB60 2.5uF 450V CBB60 2.5uF 450V, Номинальная ёмкость 2,50 мкФ, напряжение 450В, Интервал рабочих температур -40°С – +85°,ГОСТ 1282-88" Кол-во: 1.0

"Позиция 27" "Дроссель 1 И 250 ДРЛ 01Н Дроссель 1 И 250 ДРЛ 44Н-003 УХЛ1; Аппарат пускорегулирующий (дроссель), 220В, 50 Гц, закрытого типа, ГОСТ12.2.007.0-75, ГОСТ Р МЭК 60922, ТУ ИЖЯН.675832.330ТУ" Кол-во: 10.0

"Позиция 28" "Светильник Экотон-4-03 Экотон-4-03; Степень защиты IP 54, время непрерывной работы от аккумулятора не менее 5,5 часа, масса 150 г. Комплект с автоматическим зарядным устройством АЗУ-4.2 и сумкой.ТУ3468-018-53118635-2010" Кол-во: 20.0

"Позиция 29" "Коробка клеммная 10 клем У-614 А У2 IP54 10 клемм; для соединения и разветвления эл.цепей, ГОСТ 14254-69, ТУ 36.18.29.01.-21-88" Кол-во: 10.0

"Позиция 30" "Светильник уличный НТУ -60W Е27 НТУ -60W плафона на трубу 60 Вт, 6 граней, е27, напряжение 220В, IP44, черный,ГОСТ 27453-87" Кол-во: 15.0

"Позиция 31" "Дроссель 1 И 400 ДРЛ 44Н-011УХЛ1 Дроссель 1И - 400 ДРЛ 44Н, аппарат пускорегулирующий (дроссель) 220В 50 Гц, ГОСТ 16809-88; ГОСТ12.2.007.0-75, ГОСТ МЭК 60922" Кол-во: 20.0

"Позиция 32" "Стартер 20С/127 20С/127; Номинальное напряжение 127В20С/127 ,ГОСТ 8799-90" Кол-во: 150.0

"Позиция 33" "Стартер 80 с220в 80 с220в; Номинальное напряжение 220В, ГОСТ 8799-90" Кол-во: 80.0

"Позиция 34" "Удлинитель 50 м на катушке на катушке, с выключателем, 4 розеткина катушке,ГОСТ 31223-2012" Кол-во: 3.0

"Позиция 35" "Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 №ТС RU C-RU.АП16.В.01737 ТР ТС 004/2011. ТУ 3581-014-3979333" Кол-во: 0.8

"Позиция 36" "Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 №ТС RU C-RU.АП16.В.01737 ТР ТС 004/2011" Кол-во: 0.3

"Позиция 37" "Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141М, ТУ 4371-005-12215496-00" Кол-во: 130.0

"Позиция 38" "Батарея аккумуляторная GP Крона 170mAh Батарейка 6LR6, Напряжение 9 Вт, Д*В*Ш - 17,5*48,5*26,5 или эквивалент" Кол-во: 25.0

"Позиция 39" "Провод БПВЛ 1мм Сечение жилы 1 мм2, конструкция жилы 19 х0,26 мм, электросопротивляемость жилы 20,5 Ом/км, максимальный наружний диаметр 3,2 мм, масса 16,5 кг/км, ТУ 16-505.911-76" Кол-во: 0.4

"Позиция 40" "Кабель СБЗПу 12х2х0,9 Кабель СБЗПу 12х2х0,9, ГОСТ 31995-2012" Кол-во: 0.5

"Позиция 41" "Приемник видеосигнала 2-канальный Cubris AVD502R Pro Cubris AVD502R Pro, 2х - канальный, 2 в одном корпусеCubris AVD502R Pro, 2х - канальный, ТУ 4372-001-11255654-2012 или эквивалент" Кол-во: 1.0

"Позиция 42" "Стартер ИЗУ 100/1000 ИЗУ -1М 100/1000 ДНаТ, Мощность 1000 Вт, напряжение 220 В, степень защиты IP54ИЗУ -1М 100/1000 ДНаТ, ГОСТ Р МЭК 926; ГОСТ Р МЭК 927" Кол-во: 10.0

"Позиция 43" "Источник питания Моллюск 12/1,5 Молюск 12/1,5, напряжение питания 50Гц,90-250В; выходное напряжение 12+5% В; номинальный ток нагрузки 1,3 А; максимальный ток нагрузки 1,5 А; мощность 20 Вт; масса 0,1 кг, №ТС RU C-RU.АП16.В.01152 ABFI 430600.079 ТУ" Кол-во: 2.0

"Позиция 44" "Тумблеры ТП; ТВ-1-2 ТВ1-2, двухполюсный перекидной переключатель (выключатель), напряжением 220 Вольт и силой тока 5 Ампер,ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000" Кол-во: 2.0

"Позиция 45" "Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Астра-10 исполнение 3 АД2.422.002 ТУ Астра-10, исполнение 3, оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой, ТУ АД2.422.002-02 №C-RU.АБ03.В.00081 или эквивалент" Кол-во: 6.0

"Позиция 46" "Выносное устройство оптической сигнализации ВУОС-31 ВУОС-31, выносное устройство оптической сигнализации, масса 40г., индикатор красного цвета, ТУ 4854-01854572789-09 или эквивалент" Кол-во: 125.0

"Позиция 47" "Драйвер для светодиодных светильников 36W280mA ACC/SN Драйвер 36W280mA ACC/SN, Вход 200-240D, 0,25 МА, Выход 280 мА, 100-115В (130 мах), мощность 36 Вт, ТУ 3461-013-00213569" Кол-во: 20.0

"Позиция 48" "Драйвер для светодиодного светильника Драйвер ИРБИС 39 Вт IP, входная 170-280 В, выход 66-111 В, ток 0,35А, ТУ 3461-013-00213569, или эквивалент" Кол-во: 4.0

"Позиция 49" "Модуль газового пожаротушения МПА-ULT (21-2-15) (R-Line-2) МПА-ULN (21-2-15) (R-Line-2), заправка ГОТВ (Масса ГОТВ = 2 кг), ТУ 4854-004-76585836-2012, или эквивалент" Кол-во: 1.0