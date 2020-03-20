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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008963681
Уникальный номер закупки
20/4.3/0014135/ГПитание
Наименование закупки
Поставка моющих и чистящих средств (СМС), хозяйственных материалов, средств индивидуальной защиты и личной гигиены
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.03.2020 12:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-41-95
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герченко И. В.
Место рассмотрения предложений
117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка моющих и чистящих средств (СМС), хозяйственных материалов, средств индивидуальной защиты и личной гигиены
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моющих и чистящих средств (СМС), хозяйственных материалов, средств индивидуальной защиты и личной гигиены
Начальная цена
2 247 243,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
46.49
20.41
14.19
14.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300.0
Кол-во: 175.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 4500.0
Кол-во: 1125.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 240000.0
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