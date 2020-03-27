Поставка расходных материалов и инструментов для ремонта и содержания вагонов для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

Поставка расходных материалов и инструментов для ремонта и содержания вагонов для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Газпромтранс Все закупки и тендеры Газпромтранс

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Брус 100*200*3000 мм ГОСТ 24454-80" Кол-во: 30.0

"Позиция 2" "Асбест листовой 6мм Размер листа 1000х800х6 мм - 6,1 кг * 6 м, основа асбеста хризотиловая, содержание 98-99 %, температурный режим до 400 оС, ГОСТ 2850-95" Кол-во: 36.6

"Позиция 3" "Брус 30*50*300 мм ГОСТ 24454-80" Кол-во: 25.0

"Позиция 4" "Заземление переносное ЗПП-15 ЗПП-15, переносное, на номинальное напряжение15 кВ, провод 95 мм в прозрачной изоляции, ГОСТ Р 50571.5.54-2013" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Пломба пластмассовая круглая Пломба пластмассовая круглая 10 мм, 2 отверстия под проволоку d-1 мм, ТУ 2293-001-35141056-2002" Кол-во: 200.0

"Позиция 6" "Ветошь в брикетах трикотаж ГОСТ 4643-75" Кол-во: 70.0

"Позиция 7" "Ключ нижнего слива ж.д. цистерны КСН-28А КСН-28А в индивидуальном переносном ящике ТУ 3689-089-10524112-2006" Кол-во: 54.0

"Позиция 8" "Пластина (твердосплавная) для фрезы на рельсосверлильный станок тип пластины d36 WCMX 06T308 37 (2008-5055), размеры (мм):d-3,75; D-9,525; d1-5,35; s-3,97.ГОСТ19042-80" Кол-во: 100.0

"Позиция 9" "Ветошь в брикетах трикотаж, масса брикета 10 кг, ГОСТ 4643-75" Кол-во: 1200.0

"Позиция 10" "Лом лапчатый кованый усиленный Сталь СТ45 130х65х200 вес 8,9кг, ГОСТ 2590-88 ТУ 32 ЦП 587-78" Кол-во: 16.0

"Позиция 11" "Средство ЖИДКИЙ КЛЮЧ Устраняет скрип, вытесняет влагу с металлических поверхностей, оставляет защитную пленку против коррозии, 335мл.ГОСТ Р 51697-2000" Кол-во: 402.0

"Позиция 12" "Пропан газ сжиженный в баллонах сжиженный, емк. 50 л(20кг), ГОСТ Р 52087-2003" Кол-во: 0.2

"Позиция 13" "Плашкодержатель 65х25 62*25, фиброглассовые рукоятки, ГОСТ 2879-2006" Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Мультиметр APPA-62 цифровой АРРА-62 цифровой с первичной и вторичной поверкой. Индивидуальный переносной крепеж на пояс и запасная батарея.ГОСТ 22261-94" Кол-во: 20.0

"Позиция 15" "Плашкодержатель 55х22 55*22, фиброглассовые рукоятки, ГОСТ 2879-2006" Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Сварка холодная для металлов Двухкомпонентный пастообразный эпоксидный прозрачный клей, 56мл для ремонта и склеивания деталей, а также для заполнения зазоров; время высыхания - 5-10 мин, время жизни - 4-6 мин, твердость через 1 час > 76, плотность - 1,16-1,26 г/см3, прочность на разрыв > 8МПа. 108гр/70 мл. ГОСТ 2601-84" Кол-во: 125.0

"Позиция 17" "Фреза модульная 2,5 ГОСТ 15086-69" Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Фреза модульная М 2,0 ,ГОСТ 15086-69" Кол-во: 1.0

"Позиция 19" "Фреза модульная М 3,0 ГОСТ 15086-69" Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Резина листовая марки СКФ-26 6мм , ГОСТ 18376" Кол-во: 2.0

"Позиция 21" "Шестигранник 24 из нерж.стали нерж.стал 24, 12х18Н10Т, в прутах по 2м, ГОСТ 2879-2006" Кол-во: 0.05

"Позиция 22" "Шестигранник 46 из нерж.стали нерж.сталь, 46, 12х18Н10Т, в прутах по 2м,ГОСТ 2879-2006" Кол-во: 0.05

"Позиция 23" "Средство ЖИДКИЙ КЛЮЧ Устраняет скрип, вытесняет влагу с металлических поверхностей, оставляет защитную пленку против коррозии, 335мл, ГОСТ Р 51697-2000" Кол-во: 5.025

"Позиция 24" "Резец токарный сборный расточной 20х25х170, ГОСТ 18894-73" Кол-во: 2.0

"Позиция 25" "Шестигранник №32 из нерж.стали 12Х18Н10Т Калиброванный шестигранник из нерж.стали марки 12Х18Н10Т, размер под ключ 32мм, в прутах по 2м, ГОСТ 2879-2006" Кол-во: 0.05

"Позиция 26" "Сверла по дереву набор короноки диаметром 51, 57, 67, 76, 89, 102, центрирующее сверло, хвостовик, глубина сверления 22 мм, материал твердосплавный, ГОСТ 17013-71" Кол-во: 1.0

"Позиция 27" "Щупы, набор набор щупов (0,01-1,5) с классом точности 0,01. нержавеющий материал,ГОСТ 8925-68" Кол-во: 1.0

"Позиция 28" "Средство ЖИДКИЙ КЛЮЧ Аэрозоль устраняет скрип, вытесняет влагу с металлических поверхностей, оставляет защитную пленку против коррозии, балончик - 335мл * 3 шт,ГОСТ Р 51 697-2000" Кол-во: 1.005

"Позиция 29" "Набивка сальниковая 8 мм Толщина 8 мм, максимально допустимое давление 4,5 МПа, температура до 400 гр.ц.,ГОСТ 5152-84" Кол-во: 2.0

"Позиция 30" "Хомут Д25 стальной, с резиновым уплотнением для труб, диаметр 25мм, ОСТ 1 12110-75" Кол-во: 30.0

"Позиция 31" "Ограничитель дверной большой Дверной фиксатор фрикционный (белый) Элтех, ГОСТ 5091-78" Кол-во: 10.0

"Позиция 32" "Знак дорожный Ограничение высоты, габарит по высоте 4,5 м, знак из оценкованного металла, толщиной 0,8-1мм, с двойной обработкой. Знак дорожный. 3.13. ГОСТ 70807-78, ГОСТ Р 52290-2004" Кол-во: 2.0

"Позиция 33" "Ветошь в брикетах трикотаж в брикетах, упаковка 10 кг,ГОСТ 4643-75" Кол-во: 580.0

"Позиция 34" "Хомут Д20 стальной, с резиновым уплотнением для труб, диаметр 20мм, ОСТ 1 12110-75" Кол-во: 30.0

"Позиция 35" "Средство ЖИДКИЙ КЛЮЧ Устраняет скрип, вытесняет влагу с металлических поверхностей, оставляет защитную пленку против коррозии, баллон 210 мл х5 шт = 1050 мл" Кол-во: 1.05

"Позиция 36" "Черенок для костыльного молотка материал дерево, длина черенка - 900мм. ТУ 32 ЦП 587-78" Кол-во: 300.0

"Позиция 37" "Электрод по чугуну ЦЧ-4 Электрод из проволоки св-08 по Гост 2246-70, специальное покрытие, диаметр 3 мм, сила сварного тока 65-80 А, для холодной сварки деталей из высопрочного чугуна, положение сварных швов - нижнее ТУ 14-4-831-77" Кол-во: 5.0

"Позиция 38" "Круг (пруток) бронзовый 40мм БрОЦСБ-5-5 Плотность 8800 кг/м3, Температура плавления 8800 кг/м3, ГОСТ 24301-93" Кол-во: 0.022

"Позиция 39" "Пломба свинцовая Д-10мм Пломба из свинца марки С0 или С1, диаметром 10 мм, высота - 7 мм, диаметр отверстия - 3 мм, диапазон рабочих температур от -80 до +100 оС, фасовка - упаковка 1 кг., ГОСТ 18677-73" Кол-во: 1.0

"Позиция 40" "Хомут ду 15 мм стальной, с резиновым уплотнением для труб, диаметр 15мм, 22-ОСТ 1 12110-75" Кол-во: 50.0

"Позиция 41" "Мультиметр цифровой АМ-1016, Пост напр: 01мВ-1000В; пост. и перемен. ток 0,1 мкА-10А; сопротивление: 0,1 Ом-200 Мом, ГОСТ 14014-91" Кол-во: 3.0

"Позиция 42" "Сварка холодная для металлов POXIPOL, 70мл/108гр, двухкомпонентный пастообразный эпоксидный прозрачный клей для ремонта и склеивания деталей, а также для заполнения зазоров; время высыхания - 5-10 мин, время жизни - 4-6 мин, твердость через 1 час > 76, плотность - 1,16-1,26 г/см3, прочность на разрыв 8МПа.или эквивалент" Кол-во: 10.0

"Позиция 43" "Герметик автомобильный эластичный, упаковка 310 гр., ГОСТ 21981-76" Кол-во: 198.0

"Позиция 44" "Хомут Д32 стальной, с резиновым уплотнением для труб, диаметр 32мм, ОСТ 1 12110-75" Кол-во: 15.0

"Позиция 45" "Канифоль бытовая Для пайки проводниковых изделий из меди и ее сплавов во время электромонтажных работ мягкими легкоплавкими припоями. Объем 15мл, ГОСТ 22974.14-90" Кол-во: 2.0

"Позиция 46" "Кислород газообразный ГОСТ 5563-78 (в бал.) в стальных баллонах под давлением 150 кгс/см2, ГОСТ 5583-78" Кол-во: 240.0

"Позиция 47" "Электрод ЦНИИН-4д. 4, ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10051-75" Кол-во: 20.0

"Позиция 48" "Азот сжатый (в баллонах), объем 6 куб.м., ГОСТ 9273-74" Кол-во: 100.0

"Позиция 49" "Лопата совковая алюминивая я с пластиковой ручкой, ГОСТ 19596-87" Кол-во: 10.0

"Позиция 50" "Круг алмазный 200*15*5*32, ГОСТ 21963-02" Кол-во: 3.0

"Позиция 51" "Брус 100*200*1050 мм ГОСТ 24454-80" Кол-во: 30.0

"Позиция 52" "Пика для отбойного молотка П-11 , длина 300 мм, диаметр25 мм, ГОСТ 7211-86" Кол-во: 1.0

"Позиция 53" "Круг (пруток) алюминиевый 120мм АК6 Изготовлен из особо пластичного ковочного сплава алюминия методом горячего прессования,химический состав сплава соответствует установленным нормам по ГОСТ 4784, ГОСТ 21488-97" Кол-во: 0.031

"Позиция 54" "Молоток путевой костыльный Масса, кг: 5,1 размер, мм: 310х50х50 ГОСТ 2310-77" Кол-во: 30.0