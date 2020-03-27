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Номер извещения
32008963547
Уникальный номер закупки
20/4.3/0002769/ГТранс
Наименование закупки
Поставка расходных материалов и инструментов для ремонта и содержания вагонов для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
06.03.2020 12:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-07
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев В. В.
Место рассмотрения предложений
г.Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод 101
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Поставка расходных материалов и инструментов для ремонта и содержания вагонов для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.04.202015.04.2020 18:0015.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963547Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов и инструментов для ремонта и содержания вагонов для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 годуг.Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов и инструментов для ремонта и содержания вагонов для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году
Начальная цена
1 987 532,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
46.19.10.000
46.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30.0
Кол-во: 36.6
Кол-во: 25.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 54.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 1200.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 402.0
Кол-во: 0.2
Кол-во: 1.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 125.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.05
Кол-во: 5.025
Кол-во: 2.0
Кол-во: 0.05
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.005
Кол-во: 2.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 580.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 1.05
Кол-во: 300.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 0.022
Кол-во: 1.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 198.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 240.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 0.031
Кол-во: 30.0
Кол-во: 0.015
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