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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов и инструментов для ремонта и содержания вагонов для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Поставка расходных материалов и инструментов для ремонта и содержания вагонов для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2020 11:0027.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963547Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов и инструментов для ремонта и содержания вагонов для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 годуг.Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод 101Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008963547

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0002769/ГТранс

    Номер закупки

    0065/20/4.3/0002769/ГТранс/ПР/ГОС/Э/06.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов и инструментов для ремонта и содержания вагонов для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.03.2020 12:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0002769 от 15.04.2020.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-07

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kotirovki@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киселев В. В.

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод 101

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов и инструментов для ремонта и содержания вагонов для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 18:0015.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963547Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов и инструментов для ремонта и содержания вагонов для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 годуг.Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов и инструментов для ремонта и содержания вагонов для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Начальная цена

    1 987 532,39

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Классификатор ОКПД2

    46.19.10.000

    Услуги по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.9

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Брус 100*200*3000 мм ГОСТ 24454-80"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 2"

    "Асбест листовой 6мм Размер листа 1000х800х6 мм - 6,1 кг * 6 м, основа асбеста хризотиловая, содержание 98-99 %, температурный режим до 400 оС, ГОСТ 2850-95"

    Кол-во: 36.6

    "Позиция 3"

    "Брус 30*50*300 мм ГОСТ 24454-80"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 4"

    "Заземление переносное ЗПП-15 ЗПП-15, переносное, на номинальное напряжение15 кВ, провод 95 мм в прозрачной изоляции, ГОСТ Р 50571.5.54-2013"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Пломба пластмассовая круглая Пломба пластмассовая круглая 10 мм, 2 отверстия под проволоку d-1 мм, ТУ 2293-001-35141056-2002"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 6"

    "Ветошь в брикетах трикотаж ГОСТ 4643-75"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 7"

    "Ключ нижнего слива ж.д. цистерны КСН-28А КСН-28А в индивидуальном переносном ящике ТУ 3689-089-10524112-2006"

    Кол-во: 54.0

    "Позиция 8"

    "Пластина (твердосплавная) для фрезы на рельсосверлильный станок тип пластины d36 WCMX 06T308 37 (2008-5055), размеры (мм):d-3,75; D-9,525; d1-5,35; s-3,97.ГОСТ19042-80"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 9"

    "Ветошь в брикетах трикотаж, масса брикета 10 кг, ГОСТ 4643-75"

    Кол-во: 1200.0

    "Позиция 10"

    "Лом лапчатый кованый усиленный Сталь СТ45 130х65х200 вес 8,9кг, ГОСТ 2590-88 ТУ 32 ЦП 587-78"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 11"

    "Средство ЖИДКИЙ КЛЮЧ Устраняет скрип, вытесняет влагу с металлических поверхностей, оставляет защитную пленку против коррозии, 335мл.ГОСТ Р 51697-2000"

    Кол-во: 402.0

    "Позиция 12"

    "Пропан газ сжиженный в баллонах сжиженный, емк. 50 л(20кг), ГОСТ Р 52087-2003"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 13"

    "Плашкодержатель 65х25 62*25, фиброглассовые рукоятки, ГОСТ 2879-2006"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Мультиметр APPA-62 цифровой АРРА-62 цифровой с первичной и вторичной поверкой. Индивидуальный переносной крепеж на пояс и запасная батарея.ГОСТ 22261-94"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 15"

    "Плашкодержатель 55х22 55*22, фиброглассовые рукоятки, ГОСТ 2879-2006"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Сварка холодная для металлов Двухкомпонентный пастообразный эпоксидный прозрачный клей, 56мл для ремонта и склеивания деталей, а также для заполнения зазоров; время высыхания - 5-10 мин, время жизни - 4-6 мин, твердость через 1 час &gt; 76, плотность - 1,16-1,26 г/см3, прочность на разрыв &gt; 8МПа. 108гр/70 мл. ГОСТ 2601-84"

    Кол-во: 125.0

    "Позиция 17"

    "Фреза модульная 2,5 ГОСТ 15086-69"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Фреза модульная М 2,0 ,ГОСТ 15086-69"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 19"

    "Фреза модульная М 3,0 ГОСТ 15086-69"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 20"

    "Резина листовая марки СКФ-26 6мм , ГОСТ 18376"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 21"

    "Шестигранник 24 из нерж.стали нерж.стал 24, 12х18Н10Т, в прутах по 2м, ГОСТ 2879-2006"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 22"

    "Шестигранник 46 из нерж.стали нерж.сталь, 46, 12х18Н10Т, в прутах по 2м,ГОСТ 2879-2006"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 23"

    "Средство ЖИДКИЙ КЛЮЧ Устраняет скрип, вытесняет влагу с металлических поверхностей, оставляет защитную пленку против коррозии, 335мл, ГОСТ Р 51697-2000"

    Кол-во: 5.025

    "Позиция 24"

    "Резец токарный сборный расточной 20х25х170, ГОСТ 18894-73"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 25"

    "Шестигранник №32 из нерж.стали 12Х18Н10Т Калиброванный шестигранник из нерж.стали марки 12Х18Н10Т, размер под ключ 32мм, в прутах по 2м, ГОСТ 2879-2006"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 26"

    "Сверла по дереву набор короноки диаметром 51, 57, 67, 76, 89, 102, центрирующее сверло, хвостовик, глубина сверления 22 мм, материал твердосплавный, ГОСТ 17013-71"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 27"

    "Щупы, набор набор щупов (0,01-1,5) с классом точности 0,01. нержавеющий материал,ГОСТ 8925-68"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 28"

    "Средство ЖИДКИЙ КЛЮЧ Аэрозоль устраняет скрип, вытесняет влагу с металлических поверхностей, оставляет защитную пленку против коррозии, балончик - 335мл * 3 шт,ГОСТ Р 51 697-2000"

    Кол-во: 1.005

    "Позиция 29"

    "Набивка сальниковая 8 мм Толщина 8 мм, максимально допустимое давление 4,5 МПа, температура до 400 гр.ц.,ГОСТ 5152-84"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 30"

    "Хомут Д25 стальной, с резиновым уплотнением для труб, диаметр 25мм, ОСТ 1 12110-75"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 31"

    "Ограничитель дверной большой Дверной фиксатор фрикционный (белый) Элтех, ГОСТ 5091-78"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 32"

    "Знак дорожный Ограничение высоты, габарит по высоте 4,5 м, знак из оценкованного металла, толщиной 0,8-1мм, с двойной обработкой. Знак дорожный. 3.13. ГОСТ 70807-78, ГОСТ Р 52290-2004"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 33"

    "Ветошь в брикетах трикотаж в брикетах, упаковка 10 кг,ГОСТ 4643-75"

    Кол-во: 580.0

    "Позиция 34"

    "Хомут Д20 стальной, с резиновым уплотнением для труб, диаметр 20мм, ОСТ 1 12110-75"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 35"

    "Средство ЖИДКИЙ КЛЮЧ Устраняет скрип, вытесняет влагу с металлических поверхностей, оставляет защитную пленку против коррозии, баллон 210 мл х5 шт = 1050 мл"

    Кол-во: 1.05

    "Позиция 36"

    "Черенок для костыльного молотка материал дерево, длина черенка - 900мм. ТУ 32 ЦП 587-78"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 37"

    "Электрод по чугуну ЦЧ-4 Электрод из проволоки св-08 по Гост 2246-70, специальное покрытие, диаметр 3 мм, сила сварного тока 65-80 А, для холодной сварки деталей из высопрочного чугуна, положение сварных швов - нижнее ТУ 14-4-831-77"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 38"

    "Круг (пруток) бронзовый 40мм БрОЦСБ-5-5 Плотность 8800 кг/м3, Температура плавления 8800 кг/м3, ГОСТ 24301-93"

    Кол-во: 0.022

    "Позиция 39"

    "Пломба свинцовая Д-10мм Пломба из свинца марки С0 или С1, диаметром 10 мм, высота - 7 мм, диаметр отверстия - 3 мм, диапазон рабочих температур от -80 до +100 оС, фасовка - упаковка 1 кг., ГОСТ 18677-73"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 40"

    "Хомут ду 15 мм стальной, с резиновым уплотнением для труб, диаметр 15мм, 22-ОСТ 1 12110-75"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 41"

    "Мультиметр цифровой АМ-1016, Пост напр: 01мВ-1000В; пост. и перемен. ток 0,1 мкА-10А; сопротивление: 0,1 Ом-200 Мом, ГОСТ 14014-91"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 42"

    "Сварка холодная для металлов POXIPOL, 70мл/108гр, двухкомпонентный пастообразный эпоксидный прозрачный клей для ремонта и склеивания деталей, а также для заполнения зазоров; время высыхания - 5-10 мин, время жизни - 4-6 мин, твердость через 1 час &gt; 76, плотность - 1,16-1,26 г/см3, прочность на разрыв 8МПа.или эквивалент"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 43"

    "Герметик автомобильный эластичный, упаковка 310 гр., ГОСТ 21981-76"

    Кол-во: 198.0

    "Позиция 44"

    "Хомут Д32 стальной, с резиновым уплотнением для труб, диаметр 32мм, ОСТ 1 12110-75"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 45"

    "Канифоль бытовая Для пайки проводниковых изделий из меди и ее сплавов во время электромонтажных работ мягкими легкоплавкими припоями. Объем 15мл, ГОСТ 22974.14-90"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 46"

    "Кислород газообразный ГОСТ 5563-78 (в бал.) в стальных баллонах под давлением 150 кгс/см2, ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 47"

    "Электрод ЦНИИН-4д. 4, ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10051-75"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 48"

    "Азот сжатый (в баллонах), объем 6 куб.м., ГОСТ 9273-74"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 49"

    "Лопата совковая алюминивая я с пластиковой ручкой, ГОСТ 19596-87"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 50"

    "Круг алмазный 200*15*5*32, ГОСТ 21963-02"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 51"

    "Брус 100*200*1050 мм ГОСТ 24454-80"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 52"

    "Пика для отбойного молотка П-11 , длина 300 мм, диаметр25 мм, ГОСТ 7211-86"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 53"

    "Круг (пруток) алюминиевый 120мм АК6 Изготовлен из особо пластичного ковочного сплава алюминия методом горячего прессования,химический состав сплава соответствует установленным нормам по ГОСТ 4784, ГОСТ 21488-97"

    Кол-во: 0.031

    "Позиция 54"

    "Молоток путевой костыльный Масса, кг: 5,1 размер, мм: 310х50х50 ГОСТ 2310-77"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 55"

    "Бронзовый пруток d 50 мм Диаметр прутка 50 мм, 1 м = 14,73 кг, круглый прессованный, предел отклонения по диаметру-нормальное -1,6 мм, марка бронзы БраЖ9-4 для изготовления втулок в подшипниках скольжения.ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 0.015

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211081979
    Поставка емкостного оборудования для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02406)
    Поставка емкостного оборудования для объекта строительства "Реконструкция газопромысловых и...
    177096
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    7 057 931
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081978
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к оборудованию автоматизации и телемеханизации для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 01792)
    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики к оборудованию автоматизации и...
    177097
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    19 283 139
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Маркетинговые исследования № 32211081968
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: - "Газопровод межпоселковый от д. Куликово до с. Котцыно - с. Калачево - с. Юрьевское - ж/д ст. Ермолино - д. Опольное - д. Тимошиха Ивановского района Ивановской области" - "Газопровод межпоселковый от газопровода на д. Урусобино Гаврилово-Посадского района до д. Бушариха - д. Зернилово Тейковского района Ивановской области" (22/2.3/0008569/ГППроект) (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: - "Газопровод межпоселковый от...
    177093
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    48 668 782
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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