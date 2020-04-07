Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка стальных газовых кранов диаметром до 300 мм для нужд ДО ПАО «Газпром» (№ 0001/20/СЗ/0000001067)

    Поставка стальных газовых кранов диаметром до 300 мм для нужд ДО ПАО «Газпром» (№ 0001/20/СЗ/0000001067)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.04.2020 10:0007.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963271Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальных газовых кранов диаметром до 300 мм для нужд ДО ПАО «Газпром» (№ 0001/20/СЗ/0000001067)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008963271

    Уникальный номер закупки

    20/СЗ/0000001067

    Номер закупки

    0001/20/СЗ/0000001067/К/ГОС/Э/06.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка стальных газовых кранов диаметром до 300 мм для нужд ДО ПАО «Газпром» (№ 0001/20/СЗ/0000001067)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.03.2020 11:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1067_Документация_КО.rar

    01_Изменения_в_документацию.docx

    1067 Продл. до 23.03.2020 (КО).docx

    Продление (КО).docx

    Продление 07.04.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-11

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    R.Yamlikhin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ямлихин Р. Р.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стальных газовых кранов диаметром до 300 мм для нужд ДО ПАО «Газпром» (№ 0001/20/СЗ/0000001067)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.202008.04.2020 14:0008.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963271Подведение итогов не позднее Поставка стальных газовых кранов диаметром до 300 мм для нужд ДО ПАО «Газпром» (№ 0001/20/СЗ/0000001067)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стальных газовых кранов диаметром до 300 мм для нужд ДО ПАО «Газпром» (№ 0001/20/СЗ/0000001067)

    Начальная цена

    14 983 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стальные газовые краны диаметром до 300 мм, трубопроводная арматура"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Стальные газовые краны диаметром до 300 мм, трубопроводная арматура"

    Кол-во: 1.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211062161
    Поставка шарового крана для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" (ФЕН 03755)
    Поставка шарового крана для нужд ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" (ФЕН 03755)
    176861
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    1 074 056
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП111070
    2917/29.11.21/КО/Э Поставка шаровых кранов для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2917/29.11.21/КО/Э Поставка шаровых кранов для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175001
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 071 682
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить