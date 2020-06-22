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Номер извещения
32008963103
Уникальный номер закупки
20/4.3/0001206/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка приборов для измерения электрических величин, преобразователей сигналов для эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/20/4.3/0001206/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/06.03.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
06.03.2020 11:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-89
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
A.Lovtsov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
ловцов а. а.
Место рассмотрения предложений
620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
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Поставка приборов для измерения электрических величин, преобразователей сигналов для эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.06.202029.06.2020 12:0029.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963103Подведение итогов не позднее Поставка приборов для измерения электрических величин, преобразователей сигналов для эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка приборов для измерения электрических величин, преобразователей сигналов для эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена
1 928 520,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
26.51.43.137
26.51.51.140
26.51.12.190
26.51.65.000
26.51.43.113
26.30.11.120
26.20.40.110
26.51.52.190
26.51.70.190
26.51.45.190
26.51.41.110
26.20.40.190
26.51.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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