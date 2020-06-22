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    Главная / Торги / Поставка приборов для измерения электрических величин, преобразователей сигналов для эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/20/4.3/0001206/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/06.03.2020

    Поставка приборов для измерения электрических величин, преобразователей сигналов для эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/20/4.3/0001206/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/06.03.2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2020 08:0022.06.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963103Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов для измерения электрических величин, преобразователей сигналов для эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция БПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008963103

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0001206/ТГЕкатеринб

    Номер закупки

    0035/20/4.3/0001206/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/06.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка приборов для измерения электрических величин, преобразователей сигналов для эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/20/4.3/0001206/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/06.03.2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.03.2020 11:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1206 МИ Поставка приборов.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 287-21-89

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    A.Lovtsov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ловцов а. а.

    Место рассмотрения предложений

    620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка приборов для измерения электрических величин, преобразователей сигналов для эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.202029.06.2020 12:0029.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963103Подведение итогов не позднее Поставка приборов для измерения электрических величин, преобразователей сигналов для эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приборов для измерения электрических величин, преобразователей сигналов для эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    1 928 520,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Классификатор ОКПД2

    26.51.43.137

    Указатели, измерители и индикаторы щитовые аналоговые

    26.51.51.140

    Гигрометры

    26.51.12.190

    Инструменты и приборы прочие

    26.51.65.000

    Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические

    26.51.43.113

    Омметры цифровые

    26.30.11.120

    Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем

    26.20.40.110

    Устройства и блоки питания вычислительных машин

    26.51.52.190

    Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей и газов

    26.51.70.190

    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

    26.51.45.190

    Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин прочие, не включенные в другие группировки

    26.51.41.110

    Приборы, установки, системы дозиметрические

    26.20.40.190

    Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.6

    Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Преобразователь пьезоэлектрический"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 2"

    "Плата преобразования интерфейсов"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 3"

    "Дозиметр термолюминисцентный"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 4"

    "Указатель Напряжения"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 5"

    "Преобразователь сопротивления"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Плата измерительная"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 7"

    "Преобразователь измерительный"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 8"

    "Модуль питания датчиков"

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 9"

    "Модуль грозозащиты"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 10"

    "Блок питания"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 11"

    "Сигнализатор напряжения касочный"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 12"

    "Тестер емкости аккумуляторных батарей"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 13"

    "Дозиметр индивидуальный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Устройство Проверки указателей напряжения"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 15"

    "комплект запасных частей"

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 16"

    "Блок помехозащиты"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 17"

    "Измеритель сопротивления"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Указатель напряжения"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 19"

    "Узел управления"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 20"

    "Узел управления"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 21"

    "Узел управления"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 22"

    "Преобразователь пьезоэлектрический"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 23"

    "Модуль процессорный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Модуль процессорный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 25"

    "Модуль процессорный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 26"

    "Преобразователь аналого-цифровой"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 27"

    "Модуль регулятор"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 28"

    "Модуль силовой"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 29"

    "Модуль регулирования"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 30"

    "Модуль блочный"

    Кол-во: 37.0

    "Позиция 31"

    "Прибор контроля"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 32"

    "Преобразователь измерения"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 33"

    "Плата многофункциональная"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 34"

    "Адаптер интерфейсов"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 35"

    "Адаптер Интерфейсов"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 36"

    "Измеритель сопротивления"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 37"

    "Адаптер удаленного доступа"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 38"

    "Блок питания"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 39"

    "Мегаомметр цифровой"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 40"

    "Блок питания"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 41"

    "Блок питания"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 42"

    "Указатель напряжения"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 43"

    "Указатель напряжения"

    Кол-во: 1.0

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