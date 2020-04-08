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Номер извещения
32008963137
Уникальный номер закупки
20/4.3/0014149/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка посуды и столовых приборов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/20/4.3/0014149/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/06.03.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
06.03.2020 11:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-89
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
A.Lovtsov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
ловцов а. а.
Место рассмотрения предложений
620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка посуды и столовых приборов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка посуды и столовых приборов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена
879 960,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
23.41.11.110
23.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 61.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 26.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 504.0
Кол-во: 1260.0
Кол-во: 2700.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 3955.0
Кол-во: 113.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 70.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 46.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 24.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 11.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 9.0
Кол-во: 5.0
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