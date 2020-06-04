Поставка строительного инструмента для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"

Цена договора и требования к обеспечению

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ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Набор головок торцевых Практика серии Мастер в наборе 8шт (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 2" "Набор Зубр Эксперт, коронок-чашек с напылением карбид-вольфрама, состав: 6 коронок размером 22, 28, 35, 44, 68, 73мм, длявыполнения работ по сверлению отверстий большого диаметра в керамическойи кафельной плитке, ячеистом бетоне и кирпич (или эквивалент)" Кол-во: 3.0

"Позиция 3" "Набор коронок биметалических Зубр Эксперт 29531-H11, 11 коронок, 2крепления с центрирующим сверлом, применяется для сверления отверстий влистовой стали, цветных металлах, любой древесине, ДСП и пластике; наборуложен в алюминиевый кейс (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Набор инструментов Kraft KT700304 для обслуживания резьбовых соединенийс различными типами крепежа в широком диапазоне размеров 4-32мм, впластиковом кейсе (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Набор инструментов Арсенал, многофункциональныйкомплектдля обслуживания автомобиля и велосипеда, 131 предмет (или эквивалент)" Кол-во: 14.0

"Позиция 6" "Набор отверток диэлектрических КВТ НИО-08 (8шт) для работы поднапряжением до 1000В (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 7" "Набор отверток диэлектрических КВТ НИО-09 Стандарт (9 шт), для работыпод напряжением до 1000В (или эквивалент)" Кол-во: 5.0

"Позиция 8" "Набор отверток С-160 2шт (с 6-ю магнитными насадками) (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Набор диэлектрических отверток с пробником Энкор,7предметов, для работы с элементами находящимися под напряжением до1000В, материал стержня хром-молибденовая стал, рукоятка пластик,состав: отвертки шлицевые 4х100мм, 5,5х125мм, 6,5х150мм, отвертки крестовые PH1х100мм, PH2х125мм, PH3х175мм, отвертка пробник (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 10" "Набор пилок для лобзика Практика с обратным зубом, набор 2шт (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Набор пилок для лобзика Практика, T150DIA, алмазные, по плитке, набор 2шт (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Набор пилок для электролобзика Практика T244DA, серияПрофи, по дереву криволинейный рез, материал высокоуглеродистая сталь (HCS), набор 2шт (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Набор пилок для лобзика Практика, T301DL, по дереву,быстрый рез, набор 2шт (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Набор пилок для лобзика Практика, T318BF, по стали, набор 2шт (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Набор пилок для лобзика Практика, T344CB, по дереву,набор 2шт (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Набор сверл по металлу, 25штук,HSS-R, тип сверла винтовое, хвостовик цилиндрический, в металлическом кейсе" Кол-во: 2.0

"Позиция 17" "Набор сверл по дереву перьевые , набор 6шт, диаметрысверления 10, 12, 16, 18, 20, 25мм, хвостовик 1/4", материал инструментальная сталь" Кол-во: 10.0

"Позиция 18" "Набор сверл по металлу Зубр, сталь HSS покрытие нитридтитана, 19шт, диаметр 1-10мм с шагом 0,5мм (или эквивалент)" Кол-во: 32.0

"Позиция 19" "Набор сверл Зубр 29626-H19-M, 19 предметов, диаметр сверл 3-10мм (или эквивалент)" Кол-во: 6.0

"Позиция 20" "Набор сверл по металлу Мастер №52 ГОСТ (Р6М5),в комплекте 23 штуки (4,8-12), в пластмассовой упаковке (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 21" "Набор перовых сверл по дереву Практика, серия Профи, 6шт, тип хвостовика шестигранный, состав: сверло 10х152, 12х152, 16х152,18х152, 20х152, 25х152 (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "Набор сверл Enkor(Энкор)(набор принадлежностей для дрели из 24 предметовАккуратный мастер),в наборе:сверла по металлу HSS 2,3,4,5,6,8,10,по дереву HSS 4,5,6,8,10,по бетону HSS 4,5,6,8,10,магнитный держатель со сменными вставками CrV 5шт (или эквивалент)" Кол-во: 23.0

"Позиция 23" "Набор сверл Энкор 21225 D1-13мм 25шт (или эквивалент)" Кол-во: 6.0

"Позиция 24" "Набор стамесок Зубр серия Эксперт 6 штук, шириной 6,10, 12, 16, 20, 25мм, материал хромванадиевая сталь, деревянная рукояткас усилительным кольцом (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 25" "Набор фрез по дереву Калибр 1201, диаметр хвостовика 8мм, 12штук в деревянном кейсе (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 26" "Нож режущий Elmos, внешний диаметр 230мм, посадочныйдиаметр 25,4мм, толщина 1,8мм, 36 зубьев, материал сталь с твердосплавными зубьями, для покоса всех типов травы, кустарников и бурьянов (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 27" "Нож монтерский изолированный НМИ-05(КВТ), для работы под напряжением до1000В (или эквивалент)" Кол-во: 3.0

"Позиция 28" "Нутромер индикаторный НИ 10-18-2 (или эквивалент)" Кол-во: 5.0

"Позиция 29" "Набор изолированных отверток НИО-06(КВТ),6шт,для работы под напряжениемдо 1000В,состав:отвертка шлиц 3х75мм,отвертка шлиц 4х100мм,отвертка шлиц5,5х125мм,отвертка PH1x100 крест,отвертка PH2x100 крест,индикаторнаяотвертка шлиц Анатомическая двухкомпонентная (или эквивалент)" Кол-во: 16.0

"Позиция 30" "Набор рожковых ключей Зубр 10предметов,состав:ключи 6,7,8,9,10,12,13,15,17,19,материал оцинкованная легированная хромованадиевая сталь (или эквивалент)" Кол-во: 5.0

"Позиция 31" "Набор рожковых ключей Зубр, 12 предметов,состав:ключи 6,7,8,9,10,12,13,15,17,19,22,24 (или эквивалент)" Кол-во: 23.0

"Позиция 32" "Набор ключей торцовых двухсторонних ЗУБР Мастер, материал сталь с хромванадиевым покрытием, состав: ключи 6x7, 8x9,10x11, 12x13, 14x15, 16x17мм, вороток, чехол для хранения (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 33" "Набор имбусовых ключей Зубр Эксперт, 9 предметов,материал-хромванадиевая сталь, для монтажа и демонтажа резьбовыхсоединений с шестигранным профилем (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 34" "Набор ключей имбусовых Зубр серия Мастер, в нейлоновомчехле 18штук (или эквивалент)" Кол-во: 3.0

"Позиция 35" "Набор ключей гаечных рожковых искробезопасных двухсторонних омедненных18шт в сумке. Состав: ключ гаечный 5,5х7, 6х7, 7х8, 8х9, 8х10, 9х11,10х13, 11х13, 12х13, 13х14, 14х15, 17х19, 19х22, 22х24, 24х27, 27х30,30х32, 32х36" Кол-во: 4.0

"Позиция 36" "Набор ключей КГК кольцевых двусторонних омедненных 7-32мм, 18шт, всумке, состав: ключ кольцевой двусторонний коленчатый 7х8мм, 8х10мм,9х10мм, 10х11мм, 10х12мм, 10х13мм, 12х13мм, 12х14мм, 13х14мм, 13х17мм,14х17мм, 17х19мм, 19х22мм, 22х24мм, 24х27мм, 24х30м" Кол-во: 6.0

"Позиция 37" "Набор ключей НКШ 11.70.6 гаечных с шарнирными торцевыми головкамидвухсторонние 6шт: 6х7,8х9,10х11,12х13,14х15.16х17,18х19мм" Кол-во: 9.0

"Позиция 38" "Набор ключей торцовых НТК:головка сменная 10,12,13,14,17,19,22,24,27,30мм,клч длинный,ключ короткий,вороток (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 39" "Набор ключей гаечных рожковых двухсторонних искробезопасных 5,5-32мм(13шт) Спецгаз" Кол-во: 15.0

"Позиция 40" "Набор ключей гаечных комбинированных Спецгаз КГК №12 Лада, 12 предметов(8-32мм) в сумке (или эквивалент)" Кол-во: 3.0

"Позиция 41" "Набор ключей шестигранников 6,7,8,10мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 42" "Набор коронок НК22-61 УХЛ2" Кол-во: 4.0

"Позиция 43" "Набор надфилей N1 5шт для обработки деталей" Кол-во: 7.0

"Позиция 44" "Набор напильников Зубр,серия Эксперт,с двух компонентной эргономичной рукояткой,длина 200мм,3 штуки N2:плоский,трехгранный,круглый.Двойная насечка зубьев повышает производительностьопиливания металлических заготовок высокой твердости (или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 45" "Набор напильников Зубр, серия Эксперт, сдвух компонентной эргономичной рукояткой, 5 штук: плоский, полукруглый,трехгранный, квадратный, круглый, №2, длина 250мм (или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 46" "Набор напильников Зубр, серия Эксперт,с двух компонентной эргономичной рукояткой, 5 штук: плоский, полукруглый,трехгранный, квадратный, круглый, тип насечи №2, двойная насечка, длина250мм. (или эквивалент)" Кол-во: 6.0

"Позиция 47" "Набор ножей ННКР для разделки кабеля состоит из 3-х ножей для разделкикабеля толщиной 2-5мм.:поперечной резки-250мм,продольной резки-160мм,дляудаления оболочки-160мм, габариты набора:38х130х335,масса-1,45кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 48" "Набор образцов шероховатости ОШС-ШЦВ, вид обработки-шлифованиепериферией круга цилиндрическое внутреннее, Ra 0,1-3,2 (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 49" "Набор отверток слесарно-монтажных N11" Кол-во: 10.0

"Позиция 50" "Набор отверток Арсенал Universal НО-11, 11 предметов,состав: отвертки шлиц SL: 3х75, 4х75, 5,5х125, 6,5х38, 6,5х150, 8х175,шлиц PH 0х75, 1х75, 2х38, 2х100, 3х150 (или эквивалент)" Кол-во: 3.0

"Позиция 51" "Набор отверток Ермак, 6 предметов, комбинированная двухкомпонентная ручка, намагниченный наконечник (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 52" "Набор отверток Зубр Эксперт, реверcивная отвертка сдвухкомпонентной ручкой, биты 65мм, торцовые головки, 25 предметов,упаковка чехол (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 53" "Пресс гидравлический ручной ПГР-120,для опрессовки медных и алюминиевыхкабельных наконечников и гильз сечением от 10 до 120мм2,производительКВТ,в пластиковом кейсе,максимальное усилие 8т,ход поршня 16мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 54" "Пресс гидравлический ручной ПРГ-300 усилие 20т рабочий ход поршня 22мм сшестигранными матрицами для опрессовки кабельных наконечников и гильз вместах соединения электрических кабелей площадью сечения алюминиевыхкабелей 16-300мм2 медных кабелей 16-240мм2 Г" Кол-во: 1.0

"Позиция 55" "Пресс-клещи CTB (КВТ)с механизмом быстрой смены матриц, набор из 5сменных матриц, прочный пластиковый кейс (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 56" "Свеча зажигания NGK CMR6H для триммеров Stihl FS 130 4-mix,FS 3104-mix, BR 500,MS181,MS211,SH 86 (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 57" "Секатор цельнокованный Зубр серия Мастер длина 210мм,рабочий диаметр 25мм, лезвия из нержавеющей стали (или эквивалент)" Кол-во: 3.0

"Позиция 58" "Сетка абразивная зернистость Р180,абразивный слой-карбид кремния,размер 115х280мм,для шлифования гипсокартона и выравнивания штукатурных поверхностей" Кол-во: 30.0

"Позиция 59" "Сетка N150 шлифовальная металлическая,размер ячеек сетки 1,5мм,вупаковке 10 листов размером 11х27см" Кол-во: 30.0

"Позиция 60" "Снегоуборщик Интерскол СМБ-550 машина снегоуборочная, 4-х тактныйбензиновый двигатель, тип сцепления-фрикционный, тип трансмисии- вариативный, разблокировка колес (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 61" "Станок точильный электрический Зубр ЗТШМЭ-250-750, для заточки ишлифовки металлических заготовок и режущего инструмента, напряжение220В (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 62" "Струбцина Кобальт, артикул 249-051, F-образная, рычажная, кованая,ширина зажима 200мм, глубина зажима 80мм (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 63" "Тачка садово-строительная двухколесная грузоподъемность 200кг, объем 90л, стальной оцинкованный кузов толщиной0,9мм с двойными завальцованными бортами, расстояние между колесами35см, пневматические колеса диаметром 400мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 64" "Тигель-форма многоразовая для термитной приварки МТФ-НГК (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 65" "Труборез ручной для разрезания труб, максимальныйдиаметр 42мм, храповый механизм" Кол-во: 1.0

"Позиция 66" "Угольник УП-1-250,90град, слесарный плоский поверочный,1-класс точности,250х160мм (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 67" "Фен строительный мощность 2000Вт, максимальнаятемпература 500C, воздушный поток 500л/мин, с набором насадок" Кол-во: 1.0

"Позиция 68" "Фен электрический (термопистолет) для обдува горячимвоздухом изделий и материалов, потребляемая мощность 2000Вт, номинальноенапряжение 220В, частота 50Гц, производительность 210-350л/мин,температура нагрева +50+650C" Кол-во: 7.0

"Позиция 69" "Цепь пильная шаг 3/8", 56 звеньев, толщина ведущих звеньев 1,3мм" Кол-во: 12.0

"Позиция 70" "Цепь пильная тип 2, количество звеньевв цепи 72шт, шаг звеньев 0,325", ширина паза 0,058" (1,5мм), для шины18" (45см), для бензиновых пил производства Зубр ПБЦ (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 71" "Шаблон сварщика УШС-2 предназначен для контроля катетов угловых швов вдиапазоне 4-14мм, 6 ступеней" Кол-во: 1.0

"Позиция 72" "Шаблон сварщика УШС-3 универсальный" Кол-во: 12.0

"Позиция 73" "Шланг напорно-всасывающий армирован спиралью ПВХ,изготовлен из суперэластичного морозостойкого материала,тяжелый,дляперекачки воды,сточных вод,грязи и других густых масс,внутренний диаметр100мм,наружный-113,4мм,рабочее давление 5атм разрежение 0,5атм, температурный диапазон от-20 до+60гр.С,цвет:стенка-непрозрачный серый металлик или зеленый,белая спираль" Кол-во: 30.0

"Позиция 74" "Шланг поливочный 4-х слойныйс диагональным армированием, диаметр 1/2" (15мм), длина 50м, предельноедавление 30атм, диапазон рабочих температур -20+60С (или эквивалент)" Кол-во: 50.0

"Позиция 75" "Шланг поливочный 4-х слойныйс диагональным армированием, диаметр 3/4", длина 50м, предельноедавление 30атм, диапазон рабочих температур -20+60С (или эквивалент)" Кол-во: 50.0

"Позиция 76" "Правило алюминиевое, трапеция, длина 1,5м, длявыравнивания растворов на больших поверхностях и проверки плоскостности (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 77" "Нутромер индикаторный для измерения внутренних размеров НИ100-160диапазон измерений 100-160мм класс точности 1 (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 78" "Нутромер индикаторный НИ 160-250-1 (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 79" "Нутромер индикаторный НИ 18-50-1 для измерения внутренних размеров,диапазон измерений 18-50мм, класс точности 1 (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 80" "Нутромер индикаторный для измерения внутренних размеров НИ18-50 диапазонизмерений 18-50мм класс точности 2 (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 81" "Нутромер индикаторный НИ 250-450-2 (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 82" "Нутромер индикаторный для измерения внутренних размеров НИ50-100диапазон измерений 50-100мм класс точности 1(или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 83" "Пистолет скобозабивной , размер скоб 4-14мм, тип скоб 53, длина гвоздей 14мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 84" "Пистолет для монтажной пены цельнометаллический корпус,тефлоновое покрытие" Кол-во: 11.0

"Позиция 85" "Пистолет скобозабивной цельнометаллический корпус, скобы6-14мм (тип 53), гвозди 16мм (тип 300) (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 86" "Пистолет Зубр Эксперт 06635 предназначен для нанесения герметика,полуоткрытая конструкция корпуса, объем баллона 310мл (или эквивалент)" Кол-во: 6.0

"Позиция 87" "Пистолет для монтажной пены Энкор (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 88" "Плиткорез электрический напольный со столом, передвижной, на колесиках, мощность 1500Вт, длинареза 1200мм, глубина прямого реза 65мм, под углом-40мм, режущий диск300/25,4мм, размер стола 1260х468мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 89" "Плиткорез ручной 600 с круглым резаком,для кафеля и менее твердых сортовклинкера,режущий ролик из твердого сплава для плитки до 600мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 90" "Пломба пластиковая D 10.0" Кол-во: 2.0

"Позиция 91" "Пломба контрольная пластиковая КПП-3-2211,затягивающаяся универсальная,цвет белый, длина рабочей части 340мм, общая длина 411мм, ширина рабочейчасти 2,2мм, маркировка(способ нанесения)-термопечать/лазер (или эквивалент)" Кол-во: 50.0

"Позиция 92" "Пломба РХ-3М роторного типа одноразовая контрольная, материал копрусапломбы-прозрачный стиропласт, материал роторной вставки-полипропилен (или эквивалент)" Кол-во: 3000.0

"Позиция 93" "Пломба пластиковая Фаст 330 номерная, универсального типа, общая длина415мм, рабочая длина 330мм, диаметр гибкого элемента 2,3мм, материл-полипропилен, замок из нержавеющей стали, индивидуальный цифровой 7- или9 значный код, использовается в любом месте (или эквивалент)" Кол-во: 800.0

"Позиция 94" "Пломбиратор П10 (или эквивалент)" Кол-во: 6.0

"Позиция 95" "Полотно ножовочное машинное для металла исполнения А 2800-0056, размеры600х50х2,0, шаг 6,3мм (или эквивалент)" Кол-во: 3.0

"Позиция 96" "Полотно ножовочное по металлу 2800-0003, тип 1-ручное, размеры 250х12,5х0,63 (или эквивалент)" Кол-во: 40.0

"Позиция 97" "Полотно ножовочное ручное (тип 1) 2800-0005, размеры 300х12,5х0,63, шаг1,0мм (или эквивалент)" Кол-во: 45.0

"Позиция 98" "Полотно ножовочное ручное (тип 1) 2800-0006, размеры 300х12,5х0,63, шагзубьев 1,25мм (или эквивалент)" Кол-во: 70.0

"Позиция 99" "Правило алюминиевое, трапеция, длина 1м, длявыравнивания растворов на больших поверхностях и проверки плоскостности (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 100" "Набор ключей шестигранных Ермак 657188 имбусовых (Torx-профиль) 9предметов, T10-T50, длина 95-220мм (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 101" "Круг лепестковый шлифовальный (зачистной) тип 29 исполнения 1 наружнымдиаметром 180мм, диаметром посадочного отверстия 22,23мм, изциркониевого электрокорунда марки 38А, зернистостью Р40 с предельнойрабочей скоростью 80м/с, для ручных шлифовальных машин Pg" Кол-во: 150.0

"Позиция 102" "Круг отрезной прямой по металлу тип 41, размер 125х3х22,2мм, А24, TBF, частота вращения 80м/с" Кол-во: 150.0

"Позиция 103" "Круг отрезной прямой по металлу Кратон артикул 1 07 02 010, размер230х3х22,2мм, А24, TBF, 80м/с." Кол-во: 900.0

"Позиция 104" "Круг шлифовальный лепестковый торцевой, тип КЛТ-1, серия KK19XW(тканевая хлопчатобумажная жесткая основа, водостойкий), типоразмер180х22мм, шлифовальный материал электрокорунд, зернистость 40-Н(Р40)" Кол-во: 150.0

"Позиция 105" "Круг абразивный шлифовальный для металла ,диаметр 125мм, толщина6мм, посадочное отверстие 22,2мм, материал А30 TBF, размер зерна 0,5- 0,8мм, скорость 80м/с," Кол-во: 200.0

"Позиция 106" "Круг шлифовальный для металла 230х6х22,2мм, материалА30 TBF, скорость 80м/с" Кол-во: 670.0

"Позиция 107" "Ледоруб-топор А0 со сварным металлическим черенком, для скалывания льда (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 108" "Лента оградительная ЛО-250 красно-белого цвета ширина 70мм длина 250м (или эквивалент)" Кол-во: 38500.0

"Позиция 109" "Лента оградительная ЛО-75/250мм ширина 75мм,длина 250м, зебракрасно-белого цвета (или эквивалент)" Кол-во: 16750.0

"Позиция 110" "Леска (корд) для триммера Champion, диаметр 3,0мм, длина60м, тип круглый (или эквивалент)" Кол-во: 13.0

"Позиция 111" "Леска для триммера Denzel, круглое сечение, диаметр 2,4мм, длина 15м, блистер (или эквивалент)" Кол-во: 64.0

"Позиция 112" "Леска(корд триммерный)Echo Cross Fire Line, сечениевитой квадрат 3мм, длина 15м, для бензокосы (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 113" "Леска для триммера(корд) Husqvarna 531006086,бесшумная,толщина лески 2,4мм,бухта 240м (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 114" "Леска триммерная Rezer TRI-TWIST, витая,диаметром 2,4мм, бухта 230м (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 115" "Леска (корд) для триммера (бензокосы) Stihl, толщина 3мм (0,120"), длина в бухте 168м (или эквивалент)" Кол-во: 8.0

"Позиция 116" "Леска Stihl для бензокосы толщина 3.0мм длина 280м в бухте (или эквивалент)" Кол-во: 14.0

"Позиция 117" "Леска для триммеров Интерскол, наружный диаметр 3,0мм,длина 15м, сечение корда: круг (или эквивалент)" Кол-во: 51.0

"Позиция 118" "Леска нейлоновая режущая Интерскол, диаметр 2,5мм, длина 15м, для моделей кусторезов КРБ-23/33, КРБ-23/33В, КРЭ- 23/1000 (или эквивалент)" Кол-во: 597.0

"Позиция 119" "Линейка стальная поверочная с широкой рабочей поверхностью двутавровогосечения класса точности 1, длиной 1000мм: ШД-1-1000 (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 120" "Матрица номерная МПК-03 (КВТ), сечения проводов 10/16/25мм2, дляопрессовки изолированных и неизолированных штыревых втулочных наконечников, типы наконечников НШВИ, НШВ, для пресс-клещей СТВ, СТК (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 121" "Матрица номерная МПК-04 (КВТ), сечения проводов 0,25-2,5мм2, дляопрессовки автоклемм под двойной обжим, производитель Электротехническийзавод КВТ (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 122" "Матрица номерная МПК-06КВТ), сечения проводов 2х0,5/2x0,75/2x1,0/2x1,5/2x2,5/2x4/2x6мм2, для опрессовки двойных изолированных втулочныхнаконечников (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 123" "Матрица номерная МПК-08 (КВТ), размеры обжимных профилей 8,1мм /6,5мм/ 5,4мм/2,6мм/1,72мм, для опрессовки коаксиальных разъемов для телевизионных кабелей RG 6, RG 58, RG 59, RG 62 (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 124" "Круг лепестковый шлифовальный (зачистной) тип 29 исполнения 1 наружнымдиаметром 125мм, диаметром посадочного отверстия 22,23мм, изциркониевого электрокорунда марки 38А, зернистостью Р40 с предельнойрабочей скоростью 80м/с, для ручных шлифовальных машин Pg (или эквивалент)" Кол-во: 150.0

"Позиция 125" "Ванночка для краски артикул 0601350, размер 32х35см, изготовлена извысококачественной пластмассы, стойкой к деформациям и растворителям,применяется для набора и равномерного распределения лакокрасочногоматериала по поверхности валика, а также удаления изл (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 126" "Виброплита Зубр ЗВПБ-10 ГХ, тип двигателя бензиновый, мощность 4000Вт,рабочий объем 163см3, глубина уплотнения 200мм (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 127" "Головка триммерная Stihl AutoCut C 26-2,диаметр лески 2,4/2,7мм, к триммерам FS 55-250 (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 128" "Диск с долотообразными зубьями Stihl, диаметр диска 200мм,посадочное отверстие 25,4мм,толщина пила 3,2мм, количество зубьев 22,для мотокос средней и высокой мощности,для спиливания кустарников,тонких стволов деревьев (или эквивалент)" Кол-во: 12.0

"Позиция 129" "Диск отрезной алмазный наружныйдиаметр 230мм,диаметр посадочного отверстия 22.2мм,тип турбо-сегментный,с защитными секторами,сухая резка,для работы с кирпичом,бетоном (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 130" "Диск алмазный отрезной размер 115х22,2мм,сплошной, мокрое резание, для резки различного вида камня, кирпича,бетона и других твердых материалов (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 131" "Диск пильный по деревуразмер 210х30мм, количество зубьев 48, усилены твердосплавными карбидвольфрамовыми пластинами ВК8 (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 132" "Диск алмазный несегментный размер115х22,2мм, по облицовочной плитке, 80м/с, 13300об/мин (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 133" "Диск алмазный сегментный Практика, серия Мастер, размеры 230х22мм, для широкого спектра строительных материалов: кирпич,бетон, искусственный и натуральный камень (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 134" "Диск отрезной по металлу Практика размер230х22,23х2,5мм, A30SBF, 80м/с, 6600об/мин (или эквивалент)" Кол-во: 80.0

"Позиция 135" "Диск алмазный Практика серия Эксперт, несегментный, размер 125х22,23 толщина 1,4мм, для резки гранита, керамической плитки,искусственного и натурального камня (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 136" "Диск алмазный Практика размер 230х25,4/22,2мм, супертонкий (2мм) по керамограниту, 80м/с, 6650об/мин (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 137" "Заклепочник литой усиленный диаметр заклепок 2,4- 4,8мм, применяется для фиксации тонких листовых металлических конструкций нержавеющими, алюминиевыми или стальными заклепками (или эквивалент)" Кол-во: 3.0

"Позиция 138" "Индикатор напряжения отверткой ИНО-500 диапазон измерений 110-500В (или эквивалент)" Кол-во: 6.0

"Позиция 139" "Карандаш алмазный 3908-0081 тип 02 исполнение С диаметр 14 (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 140" "Киянка резиновая вес 230г" Кол-во: 1.0

"Позиция 141" "Киянка резиновая вес 900г и" Кол-во: 3.0

"Позиция 142" "Клупп трубный FIT, резьба 1/2", материал инструментальнаясталь, для нанесения резьбы на металлические трубы" Кол-во: 2.0

"Позиция 143" "Клупп трубный FIT, резьба 3/4", материал инструментальнаясталь, для нанесения резьбы на металлические трубы (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 144" "Комплект для визуального и измерительного контроля Аршин-Стандарт,представляет собой набор измерительных инструментов и приборов, сформированные на основе требований (или эквивалент)" Кол-во: 5.0

"Позиция 145" "Комплект искробезопасных омедненных инструментов КИБО для работы во взрывоопасных зонах, гальваническое медноепокрытие толщиной 50мкм, состав: ключи гаечные рожковые 8х10, 10х12,12х13, 12х14, 13х14, 14х17, 24х27, 27х30, 30х32 (или эквивалент)" Кол-во: 13.0

"Позиция 146" "Краскопульт пневматический с нижним бачком объемом 1,0л, диаметр сопла 1,8мм, система распыленияHD, расход воздуха 290-365л/мин (или эквивалент)" Кол-во: 19.0

"Позиция 147" "Краскопульт СО-19Б расход материалов 0,16л/мин, Ру0,2МПа, емкость 0,8л (или эквивалент)" Кол-во: 13.0

"Позиция 148" "Набор инструмента универсальный AA-C1412L42 42 предмета в кейсе (или эквивалент)" Кол-во: 7.0

"Позиция 149" "Набор инструмента Арсенал(auto), в составе 72предмета,пластиковый кейс (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 150" "Набор автомобильного инструмента из 104 предметов AUTO Арсенал AA-C1412P104 (или эквивалент)" Кол-во: 7.0

"Позиция 151" "Набор инструменита универсальный для автосервиса AUTO Арсенал АА-С1412Р136, 136 предметов в кейсе (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 152" "Набор плашек и метчиков Арсенал НПМ-40 резьбонарезной. Внаборе:плашки:M3x0.5;m3x0.6;M4x0.7;M4x0.75; M5x0.8;M5x0.6;M6x1.0; M6x0.75;M7x1.0;M7x0.75;M8x1.25;M8x1.0;M10x1.25;M10x1.5;M12x1.75;M12x1.5; метчики:M3x0.5; m3x0.6;M4x0.7;M4x0.75;M5x0.8;M5x0.9;M6x1.0;M6x0.75; M7x1.0;M7x0.75;M8x1.25;M8x1.0;M10x1.25;M10x1.5;M12x1.75;M12x1.5;клупп для плашек,вороток для метчиков регулируемый,вороток для метчиков, торцевой,отвертка для круппа (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 153" "Набор инстр.Арсенал НУ-1412/128 из 128 предметов в кейсе (или эквивалент)" Кол-во: 11.0

"Позиция 154" "Набор инструмента Все для дома N2, состав: отверткаяплоская 190х1, отвертка крестовая 190х1х6,5, ножницы по металлу 250мм,клещи 180мм, кусачки торцовые 160мм, плоскогубцы комбинированные 160мм,круглогубцы 160мм, стамески 8, 16, 20мм, долото столярное 8, 12, 16мм, молоток 400г, ключи рожковые 7х8, 8х10, 10х12, 13х14, 14х17, 17х19, 19х22, молоток 200г, зубило слесарное, нож монтерский (или эквивалент)" Кол-во: 9.0

"Позиция 155" "Набор диэлектрического инструмента артикул С868, для ремонта иобслуживания всех видов электроаппаратуры, состоит из 9 предметов в чемодане:указатель напряжения-1шт, отвертка диэлектрическая 200РН1- 1шт, отвертка 1,2х8х250мм-1шт, отвертка 225 РН2-1шт, отвертка 1,0х6х225мм-1шт, отвертка 250PH3-1шт, отвертка 0,6х4х200-1шт, плоскогубцы комбинированные 160мм-1шт, кусачки боковые 160мм- 1шт,чемода н-дипломат -1шт (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 156" "Набор пробойников Зубр Мастер 22949-H12, для кожи 3-19мм, 12 предметов (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 157" "Набор инструментов Зубр для резьбонарезных работ с изделиями из стали ицветных металлов, в наборе 35 предметов:метчики-15шт,плашки-15шт,метчикодержатель-2шт,плашкодержатель,резьбомер,отвертка;поставляется в металлическом корпусе (или эквивалент)" Кол-во: 9.0

"Позиция 158" "Набор инструментов Зубр для резьбонарезных работ с изделиями из стали ицветных металлов, 65 предметов, состав: метчики-24шт, плашки-24шт, сверло под резьбу-5шт, экстрактор-5шт, метчикодержатель- 2шт, плашкодержатель-2шт, резьбомер, отвертка, керн, металлический кейс (или эквивалент)" Кол-во: 3.0

"Позиция 159" "Набор изолированного инструмента НИИ-03(КВТ),для работы под напряжениемдо 1000В,состав 3 предмета:бокорезы 160мм,пассатижи 160мм,длинногубцы 160мм,дополнительная индукционная закалка режущих кромок,твердость HRC 60,материал рабочей части хром-ванадиевая сталь,обработка поверхности матовое никелирование,эргономичные рукоятки из диэлектрической пластизоли (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 160" "Набор изолированного инструмента электрика НИИ-11 (КВТ), предназначендля работы под напряжением до 1000В (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 161" "Набор диэлектрического инструмента НИИ-12 Стандарт, 3 предмета, дляработы под напряжением до 1000В. Изготовитель Электротехнический ЗаводКВТ (или эквивалент)" Кол-во: 3.0

"Позиция 162" "Набор инструментов сантехника НС-М, предназначен дляпроведения профилактических и ремонтных работ на металлических трубах,бытовой газовой аппаратуры и сантехники (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 163" "Набор инструментов электрика универсальный НЭУ до 1000В, 25 предметов (или эквивалент)" Кол-во: 3.0

"Позиция 164" "Набор инструмента слесарного Инстра-30 напильник,сверло,кернер,коловорот, молоток (или эквивалент)" Кол-во: 11.0

"Позиция 165" "Набор инструментов Слесаря в сумке, 12 предметов (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 166" "Набор слесаря по обслуживанию и ремонту сантехнического и газовогооборудования исп.5, состав: -Ключ трубный рычажный 7813-0001 -Ключ трубный рычажный 7813-0002 -Ключ трубныйрычажный облегченный -Плоскогубцы комбинированные 200мм ГОСТ Р 53925-2010, -Молоток стальной слесарный ГОСТ 2310-77, -Кусачки боковые 160мм ГОСТ 28037-89, -Круглогубцы 160мм ТУ 39.26-011-0224633-95, -Напильник квадратный 150мм ГОСТ 1465-80, -Лента ФУМ, -Зубило слесарное 160мм ГОСТ 7211-86, -Нож специальный ТУ 9697.035.00220990-95, -Отвертки тип 2 исп.9 ГОСТ 17199-88: 1,0x6 ,5x160мм, 1,2x8,0x200мм, .. 1 -Отвертка специальная двухсторонняя ТУ 2.035.05748298.023-93, -Напильник ромбический 150мм ГОСТ 1465-80, -Напильник круглый 150мм ГОСТ 1465-80, -Ручка для напильник" Кол-во: 29.0

"Позиция 167" "Набор инструмента СРГО-1 слесаря-газовщика, для диагностики и мелкогоремонта бытового газового оборудования в системах коммунальногохозяйства, поставляется в прочной сумке (или эквивалент)" Кол-во: 3.0

"Позиция 168" "Набор ключей 1.46.05.88 гаечных торцовых 44 предмета (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 169" "Набор ключей 8РК-027 шестигранных 30шт и" Кол-во: 1.0

"Позиция 170" "Набор ключей ST-4-87-052 рожковых, 8шт (или эквивалент)" Кол-во: 3.0

"Позиция 171" "Набор инструмента Арсенал AA-C12L42, для ремонта легковыхавтомобилей, 42 предмета, металлический кейс, состав: головки 12-гранные1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 27, 30,32мм, головки длинные 1/2": 10, 13, 17, 19м (или эквивалент)" Кол-во: 13.0

"Позиция 172" "Матрица номерная МПК-12 (КВТ), сечения проводов 0,25-2,5мм2, дляопрессовки изолированных и втулочных наконечников, пресс-клещей (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 173" "Матрица номерная МПК-14 (КВТ), сечения проводов 0,5-10мм2, дляопрессовки неизолированных разъемов (автоклемм) под двойной обжим, типынаконечников РП-М, РП-П, пресс-клещей СТВ, СТА, СТК (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 174" "Матрица номерная МПК-15 (КВТ), сечения проводов 0,5-10мм2, дляопрессовки неизолированных наконечников, типы наконечников ПМ, НШП, ГМЛ(о), наборы СОТК (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 175" "Машина угловая шлифовальная Bosch GWS13-125CI,отребляемая мощность 1200Вт, число оборотов холостого хода 11500об/мин,диаметр круга 125мм, диаметр круглой щетки 75мм, длина 297мм (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 176" "Машина Зубр ЗОШМ-450-125 орбитально-шлифовальная, мощность 450Вт,частота вращения 5000-13000об/мин, размер основания 125мм, предназначенадля очистки поверхностей от загрязнений, шлифования заготовок изразличных материалов (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 177" "Машина электрическая плоскошлифовальная (вибрационная) Зубр серия МастерЗПШМ-300Э-02, мощность 300Вт, частота вращения 6000-12000об/мин, питание220В, размер основания 115х230мм (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 178" "Машина шлифовальная Интерскол ЭШМ-125/270Э, эксцентриковая, потребляемаямощность 270Вт, диаметр диска 125мм, амплитуда колебаний 2,2мм (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 179" "Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/1100Э, потребляемаямощность 1100Вт, номинальное напряжение 220В/50Гц, максимальный диаметрдиска 125мм, число оборотов 3000-10000об/мин, плавный пуск (или эквивалент)" Кол-во: 16.0

"Позиция 180" "Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-150/1300, потребляемаямощность 1300Вт, напряжение 220В/50Гц, частота вращения 8500об/мин,диаметр круга 150мм (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 181" "Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-180/1800, потребляемаямощность 1800Вт, диаметр круга 180мм, частота вращения 8000об/мин.напряжение 220В/50Гц, поворотная основная рукоятка (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 182" "Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-230/2300М, потребляемаямощность 2300Вт, напряжение 220В/50Гц, частота вращения 6500об/мин.диаметр круга 230мм (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 183" "Машина угловая шлифовальная Интерскол УШМ-230/2300Т, потребляемаямощность 2300Вт, максимальный диаметр диска 230мм, шпиндель М14, маркированная рабочая скорость 80м/с, частота вращения шлифовального круга при номинальной нагрузке 4500об/мин, на холостом ходу 6500об/мин (или эквивалент)" Кол-во: 2.0

"Позиция 184" "Машина углошлифовальная Интерскол УШМ-230/2400ЭВ двуручная, мощность2400Вт, диаметр диска 230мм, диаметр посадочного отверстия 22,2мм,частота вращения круга 6500об/мин (или эквивалент)" Кол-во: 11.0

"Позиция 185" "Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-230/2600М, потребляемаямощность 2600Вт, напряжение 220В/50Гц, частота вращения 6500об/мин,диаметр круга 230мм, поворотная основная рукоятка, плавный пуск (или эквивалент)" Кол-во: 11.0

"Позиция 186" "Машина шлифовальная угловая Зубр Профессионал, мощность 1400Вт, диаметр диска 125мм, посадочный диаметр 22,2мм,частотоа вращения 3000-9500об/мин, удлиненная рукоятка, плавный пуск (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 187" "Метрошток МШС-3.5 (или эквивалент)" Кол-во: 1.0

"Позиция 188" "Монтажка омедненная 50см для демонтажа шин (или эквивалент)" Кол-во: 4.0