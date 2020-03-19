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    Главная / Торги / Выполнение работ по проектированию «Техническое перевооружение трубопровода метанола на производство мономеров для нужд ООО «Сибметахим»

    Выполнение работ по проектированию «Техническое перевооружение трубопровода метанола на производство мономеров для нужд ООО «Сибметахим»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 06:0019.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003012Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проектированию «Техническое перевооружение трубопровода метанола на производство мономеров для нужд ООО «Сибметахим»634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП003012

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0000518/Сибметахим

    Номер закупки

    0089/20/2.1/0000518/Сибметахим/К//Э/06.03.2020

    Наименование закупки

    Выполнение работ по проектированию «Техническое перевооружение трубопровода метанола на производство мономеров для нужд ООО «Сибметахим»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.03.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Разъяснение_518_СМХ.docx

    Извещение_518_СМХ.doc

    Докуменация_518_СМХ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-20-96

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    gmyzovsv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гмызов С. В.

    Место рассмотрения предложений

    634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по проектированию «Техническое перевооружение трубопровода метанола на производство мономеров для нужд ООО «Сибметахим»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.03.202026.03.2020 14:0026.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003012Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проектированию «Техническое перевооружение трубопровода метанола на производство мономеров для нужд ООО «Сибметахим»634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по проектированию «Техническое перевооружение трубопровода метанола на производство мономеров для нужд ООО «Сибметахим»

    Начальная цена

    1 225 511,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    71.12.17.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.1

    Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПИР, ПСД"

    Кол-во: 1.0

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    1
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