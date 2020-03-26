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    Главная / Торги / Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Производственная база Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск». Корректировка» для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (0095/20/1.5/0016030/ТГТомск/К/ГОС/Э/06.03.2020)

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Производственная база Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск». Корректировка» для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (0095/20/1.5/0016030/ТГТомск/К/ГОС/Э/06.03.2020)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2020 10:0026.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963013Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Производственная база Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск». Корректировка» для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (0095/20/1.5/0016030/ТГТомск/К/ГОС/Э/06.03.2020)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008963013

    Уникальный номер закупки

    20/1.5/0016030/ТГТомск

    Номер закупки

    0095/20/1.5/0016030/ТГТомск/К/ГОС/Э/06.03.2020

    Наименование закупки

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Производственная база Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск». Корректировка» для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (0095/20/1.5/0016030/ТГТомск/К/ГОС/Э/06.03.2020)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.03.2020 11:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация Работы ПИР КО.zip

    Перенос КО на 15.04.20.docx

    Приложение_к_Приложению_2_ТЧ_1.zip

    Приложение_к_Приложению_2_ТЧ_2.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-25

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Nikolaev@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Николаев А. В.

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Производственная база Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск». Корректировка» для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (0095/20/1.5/0016030/ТГТомск/К/ГОС/Э/06.03.2020)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.202008.04.2020 14:0008.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963013Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Производственная база Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск». Корректировка» для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (0095/20/1.5/0016030/ТГТомск/К/ГОС/Э/06.03.2020)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Производственная база Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск». Корректировка» для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (0095/20/1.5/0016030/ТГТомск/К/ГОС/Э/06.03.2020)

    Начальная цена

    18 190 583,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проектная и рабочая документация по объекту «Производственная база Сахалинского ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск». Корректировка"

    Кол-во: 1.0

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