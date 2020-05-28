Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров, бытовой химии, посуды и текстиля для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2020 году

    Поставка хозяйственных товаров, бытовой химии, посуды и текстиля для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2020 10:0028.05.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963150Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров, бытовой химии, посуды и текстиля для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2020 годуг. Сургут, ул. Индустриальная,47Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008963150

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0014158/ТГСургут

    Номер закупки

    0031/20/4.3/0014158/ТГСургут/ПР/ГОС/Э/06.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров, бытовой химии, посуды и текстиля для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.03.2020 11:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    042 с изм.zip

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    уведомление о продлении МИ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 95-51-21

    Факс

    Адрес электронной почты

    MuhaAN@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муха А. Н.

    Место рассмотрения предложений

    г. Сургут, ул. Индустриальная,47

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров, бытовой химии, посуды и текстиля для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    03.06.202003.06.2020 12:0003.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963150Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров, бытовой химии, посуды и текстиля для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2020 годуг. Сургут, ул. Индустриальная,47

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров, бытовой химии, посуды и текстиля для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2020 году

    Начальная цена

    1 932 065,09

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Классификатор ОКПД2

    32.99

    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.41

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство концентрированное нейтральное жидкое средство для мытья посуды, фасовка 1л"

    Кол-во: 410.0

    "Позиция 2"

    "Средство жидкое, сильноещелочное моющее средство для предварительной и основной стирки текстиля, фасовка-канистра 20л"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 3"

    "Средство жидкое, сильноещелочное моющее средство для предварительной и основной стирки текстиля, фасовка-канистра 20л"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 4"

    "Средство щелочной усилитель стирки для предварительной и основной стирки изделий из текстиля, канистра 20л"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 5"

    "Средство многофункциональное средство для мойки стеклянных и зеркальных поверхностей, упаковка 1л."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 6"

    "Сотейник 3л"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 7"

    "Сотейник 2л с крышкой, из нержавеющей стали с теплораспределительным дном (тройное дно)"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 8"

    "Сотейник 5л"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 9"

    "Солонка фарфор белая"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 10"

    "Сковорода чуг.Д.280мм с ручк."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 11"

    "Сковорода 20см несъемная ручка, без крышки, материал алюминий, высота бортов 52мм, толщина дна 6мм, бортов 4мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Сито д/муки пластмассовое"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 13"

    "Сиденье к унит.белое с полкой"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 14"

    "Салатник ИСТ 03.130 128мм 130мл белый"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 15"

    "Рукоятка длина 140см, с синим наконечником, материал алюминий, для держателя мопов."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 16"

    "Пряжка ПП 15мм полипропил.д/фиксац.ленты"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 17"

    "Противень 530х470х30"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 18"

    "Прищепка д/зажима белья"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 19"

    "Полоски индикаторные химические одноразовые экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дизинфицирующего средства Мистраль Окси, 100шт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 20"

    "Полоски индикаторные одноразовые экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дизинфицирующего средства ХИМ-ЛАКТО, диапазон определяемых концентраций 0,25-8,0% по препарату, 100шт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 21"

    "Полог 5х6м прорез.ткань 8-210 ТК-80"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 22"

    "Полог 5х6 брезентовый"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 23"

    "Полка д/ванной угловая, материал сталь, покрытие хром."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 24"

    "Поднос полистирол прямоугольный, 450х350мм (493х352х21мм), цвет в ассортименте."

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 25"

    "Пленка-стрейч 450ммх1500м 9мкм ПВХ пищ."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 26"

    "Перечница фарфор белая"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 27"

    "Пакет фасовоч.1000шт"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 28"

    "Ножницы кух.240мм д/рыбы и птицы"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 29"

    "Нож столовый с нитрид-титановым покрытием (под золото)"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 30"

    "Нож столовый нерж."

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 31"

    "Нож кух.универс.180мм"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 32"

    "Нож кух. 290мм"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 33"

    "Нож кух.195мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 34"

    "Нож кух.25см"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 35"

    "Нож кух.205мм д/хлеба"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 36"

    "Нож кух. рыбочистка"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 37"

    "Насадка МОП д/швабры"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 38"

    "Ящик полимерный 595х395х320 складной"

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 39"

    "Ящик 46л объем 46л, размеры 555х390х290мм, материал: полипропилен, для пищевых продуктов."

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 40"

    "Ящик д/хран.продуктов, объем 60л, размеры 580х330х395мм, материал: полипропилен"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 41"

    "Элемент фильтрующий глубинной структуры предварительной очистки воды стандарт фильтра SL10", тонкость фильтрации 5мкм"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 42"

    "Элемент фильтрующий из активированного угля, тонкость фильтрации 5мкм, стандарт фильтра SL10""

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 43"

    "Элемент фильтрующий механической очистки 114x251мм " для холодной воды от +4 до +52гр пористость 5мкм полипропилен"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 44"

    "Шпагат 625м полипроп"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 45"

    "Шнур толщина 4мм длина 10м мелкое плетение, №221 цвет зеленый, 100% полиэфир"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 46"

    "Чашка бульон. объем 320мл, материал фарфор, цвет белый"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 47"

    "Чашка 250мл чайная белая"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 48"

    "Чашка 200мл чайная белая"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 49"

    "Чашка380мл бульон.белая"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 50"

    "Чайник эмал.3,5л"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 51"

    "Фал капрон.20.0х12"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 52"

    "Урна д/мус.педальная хром"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 53"

    "Урна д/мус. с накл.д/раздел.сбор"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 54"

    "Трос сантех. д/проч.труб"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 55"

    "Ткань шифон 130см"

    Кол-во: 160.0

    "Позиция 56"

    "Ткань флизелин клеевая шир.90см"

    Кол-во: 130.0

    "Позиция 57"

    "Термос полевой 12л из мет."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 58"

    "Тарелка раз.употр.пласт.Д=20.5см плоская"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 59"

    "Тарелка раз.употр.пласт.600мл суповая"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 60"

    "Тарелка ИТМ 03.200 200мм плоск.белая"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 61"

    "Тарелка ИТМ 03.175 175мм плоск.белая"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 62"

    "Тарелка 200мм белая"

    Кол-во: 450.0

    "Позиция 63"

    "Тарелка 220мм белая"

    Кол-во: 450.0

    "Позиция 64"

    "Таз пласт.вмест.30л Люкс 409 круглый"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 65"

    "Таз пласт.вмест.10л"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 66"

    "Стакан стеклян.0.2л"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 67"

    "Стакан пласт.разового употребления"

    Кол-во: 5000.0

    "Позиция 68"

    "Стакан объем 9 1/2oz(280мл), высота 120мм,диаметр 83мм,материал стекло прозрачное"

    Кол-во: 350.0

    "Позиция 69"

    "Средство чистящее и полирующее средство для мебели, объем 300мл"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 70"

    "Средство моющее нейтральный концентрат с усиленным моющим действием, для мойки с поломоечными машинами и вручную полов, стен, окон, сантехники, фасовка 1л"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 71"

    "Средство для чистки и дезинфекции различных поверхностей, упаковка 0,4л"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 72"

    "Чистящее средство с микроганулами, фасовка 0,5л"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 73"

    "Средство моющее для мойки вручную стекол, зеркал, полов, стен и других поверхностей в помещениях, фасовка 5л"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 74"

    "Средство средство для очистки, дезинфекции и отбеливания поверхностей стойких к щелочам, фасовка 5л."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 75"

    "Набор уборочный совок+щетка на длинной ручке 80см"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 76"

    "Кастрюля ал.6л с крыш./руч."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 77"

    "Кастрюля ал.13л с крыш./руч"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 78"

    "Кастрюля ал.20л б/покр.с кр"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 79"

    "Канистра алюм.20л"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 80"

    "Зубочистки деревянные 200шт"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 81"

    "Зеркало настен.60х45"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 82"

    "Емкость-контейнер Е1л класс Б"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 83"

    "Дуршлаг 3л нерж."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 84"

    "Доска разделочн.600х300х30 береза"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 85"

    "Доска разделочн.600х300х20 бук"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 86"

    "Доска разделочн.530х325х20 профес.синяя"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 87"

    "Доска разделочн.530х325х20 профес.корич."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 88"

    "Доска разделочн.530х325х20 профес.зелен."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 89"

    "Доска разделочн.530х325х20 профес.белая"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 90"

    "Доска разделочн.500х300х30 бук"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 91"

    "Доска гладильная с подставкой под парогенератор,переносной подрукавник, рисунок чехла-Вафли"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 92"

    "Держатель мопа 50 син."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 93"

    "Держатель мопа 40 син."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 94"

    "Гастроемкость пласт.объем 5,3л, GN1/3х150, длина 325мм, ширина 176мм, цвет прозрачный, штабелируются, имеет стандартную и метрическую градуировку.валент"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 95"

    "Гастроемкость из ударопрочного поликарбоната (лоток) объем 8,9л, длина 325мм, ширина 265мм, цвет прозрачный, штабелируются, имеет стандартную и метрическую градуировку."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 96"

    "Гастроемкость из ударопрочного поликарбоната (лоток) объем 8,9л, длина 325мм, ширина 265мм, цвет прозрачный, штабелируются, имеет стандартную и метрическую градуировку."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 97"

    "Гастроемкость из ударопрочного поликарбоната (лоток) объем 25,6л, длина 530мм, ширина 325мм, цвет прозрачный, штабелируются, имеет стандартную и метрическую градуировку."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 98"

    "Вилка стол. материал-нержавеющая сталь"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 99"

    "Вилка стол. с нитрид-титановым покрытием (под золото)"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 100"

    "Вешалка д/одеж.р.48-50 черн.пласт."

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 101"

    "Вешалка д/одеж. р.50-52"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 102"

    "Вешалка стойка напол.серая"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 103"

    "Веревка ВСС 11 статика страховочно-спас."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 104"

    "Веревка ВПС-50"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 105"

    "Веник дубовый д/бани"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 106"

    "Веник березовый д/бани"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 107"

    "Бумага туалетная однослойная в мини рулонах, система Т2, цвет натуральный, длина рулона 200м"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 108"

    "Брелок д/ключей"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 109"

    "Блюдце ИБЛ 03.145 145мм фарфор.бел."

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 110"

    "Блюдце ИБЛ 03.120 120мм фарфор.бел."

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 111"

    "Бак нерж.д/пищ.отходов с крышкой,размеры диаметр 380мм,высота 600мм"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 112"

    "Бак 45л д/пищ.отход.вместимость 45л, материал полипропилен, цвет бордовый, диаметр 420мм, высота 570мм, с крышкой."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 113"

    "Набор для влажной уборки, состав: швабра хлопковый Моп 110см, ведро пластик 12л"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 114"

    "Набор СВП клин+зажим д/плитк."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 115"

    "Набор гостиничной парфюмерии в мелкой расфасовке, с логотипом гостиницы Ермак"

    Кол-во: 1620.0

    "Позиция 116"

    "Набор ножей 6 пред./нерж.сталь/"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 117"

    "Набор ниток 200м 24шт намотка по 200м, материал полиэфир 100% (лавсан), 24 цвета"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 118"

    "Набор д/специй 3 предм. состав:солонка, перечница и салфетница, материал:стекло, нержавеющая сталь"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 119"

    "Мешок полипропиленовый 55х105см 50кг"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 120"

    "Мешок (пылесборник) одноразовый синтетический для клининговых пылесосов.Размер 80 x 212 x 310 мм . Выдерживает высокую нагрузку до 30кг, имеет 100%заполняемость мешка."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 121"

    "Мешок (пылесборник) одноразовый синтетический для клининговых пылесосов. Длина, мм: 370, Ширина, мм: 250, Высота, мм: 20, синтетика. Выдерживает высокую нагрузку до 30кг, имеет 100% заполняемость мешка."

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 122"

    "Мешок (пылесборник) одноразовый синтетический для клининговых пылесосов. Длина, мм: 245, Ширина, мм: 170, Высота, мм: 70, синтетика. Выдерживает высокую нагрузку до 30кг, имеет 100% заполняемость мешка."

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 123"

    "Метла п/этилен.с черенком"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 124"

    "Метла п/этилен.дер.ручкой износос"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 125"

    "Лопатка кух. длина 325мм, материал нержавеющая сталь"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 126"

    "Ложка чайная нержавеющая сталь с нитрит-титановым покрытием под золото, длина 145мм"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 127"

    "Ложка стол.чайная из нержавеющей стали"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 128"

    "Ложка стол. материал нержавеющая сталь 18/0"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 129"

    "Ложка стол. Нерж. с нитрид-титановым покрытием, длина 195мм"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 130"

    "Ложка одноразового употребл.пласт.чайная"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 131"

    "Ложка одноразового употребл.пласт.столов"

    Кол-во: 6000.0

    "Позиция 132"

    "Лента ПП 15х0,5 упаков."

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 133"

    "Кувшин с крышкой стеклянный"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 134"

    "Креманка 250мл"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 135"

    "Крем д/маш.чист.обуви б/цв"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 136"

    "Кран латунный шаровой муфтовый полнопроходной с дренажом и воздухоотводчиком e,условный проход Dу 3/4"(20мм),давление Ру4,0МПа,рабочая среда-вода,воздух,жидкие углеводороды"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 137"

    "Корзина д/хлеба 190мм кругл."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 138"

    "Контейнер д/пищ.продук.ЛБ-3 ланч-бокс"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 139"

    "Контейнер д/мус. вместимость 240л, материал цветной полиэтилен, размер 730х580х1060мм, с крышкой, на двух колесах"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 140"

    "Контейнер д/мус. внутренний объем 3х9л"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 141"

    "Контейнер д/мус.8л пластик.с пед"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 142"

    "Ковш эмал.вмест.1,5л"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 143"

    "Коврик д/ван.0,65х15м"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 144"

    "Коврик 120х90см напольн"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 145"

    "Коврик 1200х2000 напольный"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 146"

    "Кастрюля нерж.вмест.7л"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 147"

    "Кастрюля нерж.вмест.25л"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 148"

    "Кастрюля нерж.вмест.20л"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 149"

    "Кастрюля нерж.вмест.10л"

    Кол-во: 10.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «Газпром межрегионгаз Белгород»
    Маркетинговые исследования № 32211079538
    Поставка пломбировочного материала для приборов учета газа и внутридомового газового оборудования для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Белгород"
    Поставка пломбировочного материала для приборов учета газа и внутридомового газового...
    177062
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 264 928
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить