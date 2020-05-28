www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008963150
Уникальный номер закупки
20/4.3/0014158/ТГСургут
Наименование закупки
Поставка хозяйственных товаров, бытовой химии, посуды и текстиля для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2020 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
06.03.2020 11:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 95-51-21
Факс
Адрес электронной почты
MuhaAN@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муха А. Н.
Место рассмотрения предложений
г. Сургут, ул. Индустриальная,47
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственных товаров, бытовой химии, посуды и текстиля для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных товаров, бытовой химии, посуды и текстиля для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2020 году
Начальная цена
1 932 065,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
32.99
20.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 410.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 13.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 130.0
Кол-во: 8.0
Кол-во: 1000.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 450.0
Кол-во: 450.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 5000.0
Кол-во: 350.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 40.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 24.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1620.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 14.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 9.0
Кол-во: 9.0
Кол-во: 7.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 6000.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 10.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.