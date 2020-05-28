Поставка хозяйственных товаров, бытовой химии, посуды и текстиля для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2020 году

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Поставка хозяйственных товаров, бытовой химии, посуды и текстиля для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2020 году

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Требования к документации

628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Средство концентрированное нейтральное жидкое средство для мытья посуды, фасовка 1л" Кол-во: 410.0

"Позиция 2" "Средство жидкое, сильноещелочное моющее средство для предварительной и основной стирки текстиля, фасовка-канистра 20л" Кол-во: 80.0

"Позиция 3" "Средство жидкое, сильноещелочное моющее средство для предварительной и основной стирки текстиля, фасовка-канистра 20л" Кол-во: 100.0

"Позиция 4" "Средство щелочной усилитель стирки для предварительной и основной стирки изделий из текстиля, канистра 20л" Кол-во: 40.0

"Позиция 5" "Средство многофункциональное средство для мойки стеклянных и зеркальных поверхностей, упаковка 1л." Кол-во: 15.0

"Позиция 6" "Сотейник 3л" Кол-во: 5.0

"Позиция 7" "Сотейник 2л с крышкой, из нержавеющей стали с теплораспределительным дном (тройное дно)" Кол-во: 6.0

"Позиция 8" "Сотейник 5л" Кол-во: 5.0

"Позиция 9" "Солонка фарфор белая" Кол-во: 50.0

"Позиция 10" "Сковорода чуг.Д.280мм с ручк." Кол-во: 2.0

"Позиция 11" "Сковорода 20см несъемная ручка, без крышки, материал алюминий, высота бортов 52мм, толщина дна 6мм, бортов 4мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Сито д/муки пластмассовое" Кол-во: 2.0

"Позиция 13" "Сиденье к унит.белое с полкой" Кол-во: 3.0

"Позиция 14" "Салатник ИСТ 03.130 128мм 130мл белый" Кол-во: 200.0

"Позиция 15" "Рукоятка длина 140см, с синим наконечником, материал алюминий, для держателя мопов." Кол-во: 4.0

"Позиция 16" "Пряжка ПП 15мм полипропил.д/фиксац.ленты" Кол-во: 1000.0

"Позиция 17" "Противень 530х470х30" Кол-во: 4.0

"Позиция 18" "Прищепка д/зажима белья" Кол-во: 30.0

"Позиция 19" "Полоски индикаторные химические одноразовые экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дизинфицирующего средства Мистраль Окси, 100шт" Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Полоски индикаторные одноразовые экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дизинфицирующего средства ХИМ-ЛАКТО, диапазон определяемых концентраций 0,25-8,0% по препарату, 100шт" Кол-во: 1.0

"Позиция 21" "Полог 5х6м прорез.ткань 8-210 ТК-80" Кол-во: 2.0

"Позиция 22" "Полог 5х6 брезентовый" Кол-во: 2.0

"Позиция 23" "Полка д/ванной угловая, материал сталь, покрытие хром." Кол-во: 5.0

"Позиция 24" "Поднос полистирол прямоугольный, 450х350мм (493х352х21мм), цвет в ассортименте." Кол-во: 150.0

"Позиция 25" "Пленка-стрейч 450ммх1500м 9мкм ПВХ пищ." Кол-во: 15.0

"Позиция 26" "Перечница фарфор белая" Кол-во: 50.0

"Позиция 27" "Пакет фасовоч.1000шт" Кол-во: 15.0

"Позиция 28" "Ножницы кух.240мм д/рыбы и птицы" Кол-во: 1.0

"Позиция 29" "Нож столовый с нитрид-титановым покрытием (под золото)" Кол-во: 200.0

"Позиция 30" "Нож столовый нерж." Кол-во: 100.0

"Позиция 31" "Нож кух.универс.180мм" Кол-во: 5.0

"Позиция 32" "Нож кух. 290мм" Кол-во: 10.0

"Позиция 33" "Нож кух.195мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 34" "Нож кух.25см" Кол-во: 4.0

"Позиция 35" "Нож кух.205мм д/хлеба" Кол-во: 5.0

"Позиция 36" "Нож кух. рыбочистка" Кол-во: 1.0

"Позиция 37" "Насадка МОП д/швабры" Кол-во: 60.0

"Позиция 38" "Ящик полимерный 595х395х320 складной" Кол-во: 13.0

"Позиция 39" "Ящик 46л объем 46л, размеры 555х390х290мм, материал: полипропилен, для пищевых продуктов." Кол-во: 30.0

"Позиция 40" "Ящик д/хран.продуктов, объем 60л, размеры 580х330х395мм, материал: полипропилен" Кол-во: 30.0

"Позиция 41" "Элемент фильтрующий глубинной структуры предварительной очистки воды стандарт фильтра SL10", тонкость фильтрации 5мкм" Кол-во: 4.0

"Позиция 42" "Элемент фильтрующий из активированного угля, тонкость фильтрации 5мкм, стандарт фильтра SL10"" Кол-во: 4.0

"Позиция 43" "Элемент фильтрующий механической очистки 114x251мм " для холодной воды от +4 до +52гр пористость 5мкм полипропилен" Кол-во: 10.0

"Позиция 44" "Шпагат 625м полипроп" Кол-во: 4.0

"Позиция 45" "Шнур толщина 4мм длина 10м мелкое плетение, №221 цвет зеленый, 100% полиэфир" Кол-во: 100.0

"Позиция 46" "Чашка бульон. объем 320мл, материал фарфор, цвет белый" Кол-во: 150.0

"Позиция 47" "Чашка 250мл чайная белая" Кол-во: 200.0

"Позиция 48" "Чашка 200мл чайная белая" Кол-во: 100.0

"Позиция 49" "Чашка380мл бульон.белая" Кол-во: 200.0

"Позиция 50" "Чайник эмал.3,5л" Кол-во: 2.0

"Позиция 51" "Фал капрон.20.0х12" Кол-во: 2.0

"Позиция 52" "Урна д/мус.педальная хром" Кол-во: 1.0

"Позиция 53" "Урна д/мус. с накл.д/раздел.сбор" Кол-во: 2.0

"Позиция 54" "Трос сантех. д/проч.труб" Кол-во: 1.0

"Позиция 55" "Ткань шифон 130см" Кол-во: 160.0

"Позиция 56" "Ткань флизелин клеевая шир.90см" Кол-во: 130.0

"Позиция 57" "Термос полевой 12л из мет." Кол-во: 8.0

"Позиция 58" "Тарелка раз.употр.пласт.Д=20.5см плоская" Кол-во: 1000.0

"Позиция 59" "Тарелка раз.употр.пласт.600мл суповая" Кол-во: 500.0

"Позиция 60" "Тарелка ИТМ 03.200 200мм плоск.белая" Кол-во: 200.0

"Позиция 61" "Тарелка ИТМ 03.175 175мм плоск.белая" Кол-во: 200.0

"Позиция 62" "Тарелка 200мм белая" Кол-во: 450.0

"Позиция 63" "Тарелка 220мм белая" Кол-во: 450.0

"Позиция 64" "Таз пласт.вмест.30л Люкс 409 круглый" Кол-во: 4.0

"Позиция 65" "Таз пласт.вмест.10л" Кол-во: 1.0

"Позиция 66" "Стакан стеклян.0.2л" Кол-во: 60.0

"Позиция 67" "Стакан пласт.разового употребления" Кол-во: 5000.0

"Позиция 68" "Стакан объем 9 1/2oz(280мл), высота 120мм,диаметр 83мм,материал стекло прозрачное" Кол-во: 350.0

"Позиция 69" "Средство чистящее и полирующее средство для мебели, объем 300мл" Кол-во: 5.0

"Позиция 70" "Средство моющее нейтральный концентрат с усиленным моющим действием, для мойки с поломоечными машинами и вручную полов, стен, окон, сантехники, фасовка 1л" Кол-во: 40.0

"Позиция 71" "Средство для чистки и дезинфекции различных поверхностей, упаковка 0,4л" Кол-во: 40.0

"Позиция 72" "Чистящее средство с микроганулами, фасовка 0,5л" Кол-во: 20.0

"Позиция 73" "Средство моющее для мойки вручную стекол, зеркал, полов, стен и других поверхностей в помещениях, фасовка 5л" Кол-во: 30.0

"Позиция 74" "Средство средство для очистки, дезинфекции и отбеливания поверхностей стойких к щелочам, фасовка 5л." Кол-во: 20.0

"Позиция 75" "Набор уборочный совок+щетка на длинной ручке 80см" Кол-во: 10.0

"Позиция 76" "Кастрюля ал.6л с крыш./руч." Кол-во: 10.0

"Позиция 77" "Кастрюля ал.13л с крыш./руч" Кол-во: 5.0

"Позиция 78" "Кастрюля ал.20л б/покр.с кр" Кол-во: 5.0

"Позиция 79" "Канистра алюм.20л" Кол-во: 1.0

"Позиция 80" "Зубочистки деревянные 200шт" Кол-во: 100.0

"Позиция 81" "Зеркало настен.60х45" Кол-во: 2.0

"Позиция 82" "Емкость-контейнер Е1л класс Б" Кол-во: 300.0

"Позиция 83" "Дуршлаг 3л нерж." Кол-во: 6.0

"Позиция 84" "Доска разделочн.600х300х30 береза" Кол-во: 5.0

"Позиция 85" "Доска разделочн.600х300х20 бук" Кол-во: 12.0

"Позиция 86" "Доска разделочн.530х325х20 профес.синяя" Кол-во: 2.0

"Позиция 87" "Доска разделочн.530х325х20 профес.корич." Кол-во: 2.0

"Позиция 88" "Доска разделочн.530х325х20 профес.зелен." Кол-во: 2.0

"Позиция 89" "Доска разделочн.530х325х20 профес.белая" Кол-во: 2.0

"Позиция 90" "Доска разделочн.500х300х30 бук" Кол-во: 10.0

"Позиция 91" "Доска гладильная с подставкой под парогенератор,переносной подрукавник, рисунок чехла-Вафли" Кол-во: 2.0

"Позиция 92" "Держатель мопа 50 син." Кол-во: 4.0

"Позиция 93" "Держатель мопа 40 син." Кол-во: 1.0

"Позиция 94" "Гастроемкость пласт.объем 5,3л, GN1/3х150, длина 325мм, ширина 176мм, цвет прозрачный, штабелируются, имеет стандартную и метрическую градуировку.валент" Кол-во: 4.0

"Позиция 95" "Гастроемкость из ударопрочного поликарбоната (лоток) объем 8,9л, длина 325мм, ширина 265мм, цвет прозрачный, штабелируются, имеет стандартную и метрическую градуировку." Кол-во: 2.0

"Позиция 96" "Гастроемкость из ударопрочного поликарбоната (лоток) объем 8,9л, длина 325мм, ширина 265мм, цвет прозрачный, штабелируются, имеет стандартную и метрическую градуировку." Кол-во: 2.0

"Позиция 97" "Гастроемкость из ударопрочного поликарбоната (лоток) объем 25,6л, длина 530мм, ширина 325мм, цвет прозрачный, штабелируются, имеет стандартную и метрическую градуировку." Кол-во: 4.0

"Позиция 98" "Вилка стол. материал-нержавеющая сталь" Кол-во: 100.0

"Позиция 99" "Вилка стол. с нитрид-титановым покрытием (под золото)" Кол-во: 200.0

"Позиция 100" "Вешалка д/одеж.р.48-50 черн.пласт." Кол-во: 120.0

"Позиция 101" "Вешалка д/одеж. р.50-52" Кол-во: 10.0

"Позиция 102" "Вешалка стойка напол.серая" Кол-во: 5.0

"Позиция 103" "Веревка ВСС 11 статика страховочно-спас." Кол-во: 2.0

"Позиция 104" "Веревка ВПС-50" Кол-во: 2.0

"Позиция 105" "Веник дубовый д/бани" Кол-во: 50.0

"Позиция 106" "Веник березовый д/бани" Кол-во: 50.0

"Позиция 107" "Бумага туалетная однослойная в мини рулонах, система Т2, цвет натуральный, длина рулона 200м" Кол-во: 24.0

"Позиция 108" "Брелок д/ключей" Кол-во: 100.0

"Позиция 109" "Блюдце ИБЛ 03.145 145мм фарфор.бел." Кол-во: 200.0

"Позиция 110" "Блюдце ИБЛ 03.120 120мм фарфор.бел." Кол-во: 200.0

"Позиция 111" "Бак нерж.д/пищ.отходов с крышкой,размеры диаметр 380мм,высота 600мм" Кол-во: 4.0

"Позиция 112" "Бак 45л д/пищ.отход.вместимость 45л, материал полипропилен, цвет бордовый, диаметр 420мм, высота 570мм, с крышкой." Кол-во: 1.0

"Позиция 113" "Набор для влажной уборки, состав: швабра хлопковый Моп 110см, ведро пластик 12л" Кол-во: 25.0

"Позиция 114" "Набор СВП клин+зажим д/плитк." Кол-во: 2.0

"Позиция 115" "Набор гостиничной парфюмерии в мелкой расфасовке, с логотипом гостиницы Ермак" Кол-во: 1620.0

"Позиция 116" "Набор ножей 6 пред./нерж.сталь/" Кол-во: 2.0

"Позиция 117" "Набор ниток 200м 24шт намотка по 200м, материал полиэфир 100% (лавсан), 24 цвета" Кол-во: 3.0

"Позиция 118" "Набор д/специй 3 предм. состав:солонка, перечница и салфетница, материал:стекло, нержавеющая сталь" Кол-во: 14.0

"Позиция 119" "Мешок полипропиленовый 55х105см 50кг" Кол-во: 50.0

"Позиция 120" "Мешок (пылесборник) одноразовый синтетический для клининговых пылесосов.Размер 80 x 212 x 310 мм . Выдерживает высокую нагрузку до 30кг, имеет 100%заполняемость мешка." Кол-во: 10.0

"Позиция 121" "Мешок (пылесборник) одноразовый синтетический для клининговых пылесосов. Длина, мм: 370, Ширина, мм: 250, Высота, мм: 20, синтетика. Выдерживает высокую нагрузку до 30кг, имеет 100% заполняемость мешка." Кол-во: 9.0

"Позиция 122" "Мешок (пылесборник) одноразовый синтетический для клининговых пылесосов. Длина, мм: 245, Ширина, мм: 170, Высота, мм: 70, синтетика. Выдерживает высокую нагрузку до 30кг, имеет 100% заполняемость мешка." Кол-во: 9.0

"Позиция 123" "Метла п/этилен.с черенком" Кол-во: 7.0

"Позиция 124" "Метла п/этилен.дер.ручкой износос" Кол-во: 2.0

"Позиция 125" "Лопатка кух. длина 325мм, материал нержавеющая сталь" Кол-во: 10.0

"Позиция 126" "Ложка чайная нержавеющая сталь с нитрит-титановым покрытием под золото, длина 145мм" Кол-во: 200.0

"Позиция 127" "Ложка стол.чайная из нержавеющей стали" Кол-во: 30.0

"Позиция 128" "Ложка стол. материал нержавеющая сталь 18/0" Кол-во: 30.0

"Позиция 129" "Ложка стол. Нерж. с нитрид-титановым покрытием, длина 195мм" Кол-во: 200.0

"Позиция 130" "Ложка одноразового употребл.пласт.чайная" Кол-во: 2000.0

"Позиция 131" "Ложка одноразового употребл.пласт.столов" Кол-во: 6000.0

"Позиция 132" "Лента ПП 15х0,5 упаков." Кол-во: 2000.0

"Позиция 133" "Кувшин с крышкой стеклянный" Кол-во: 10.0

"Позиция 134" "Креманка 250мл" Кол-во: 50.0

"Позиция 135" "Крем д/маш.чист.обуви б/цв" Кол-во: 4.0

"Позиция 136" "Кран латунный шаровой муфтовый полнопроходной с дренажом и воздухоотводчиком e,условный проход Dу 3/4"(20мм),давление Ру4,0МПа,рабочая среда-вода,воздух,жидкие углеводороды" Кол-во: 10.0

"Позиция 137" "Корзина д/хлеба 190мм кругл." Кол-во: 5.0

"Позиция 138" "Контейнер д/пищ.продук.ЛБ-3 ланч-бокс" Кол-во: 100.0

"Позиция 139" "Контейнер д/мус. вместимость 240л, материал цветной полиэтилен, размер 730х580х1060мм, с крышкой, на двух колесах" Кол-во: 4.0

"Позиция 140" "Контейнер д/мус. внутренний объем 3х9л" Кол-во: 10.0

"Позиция 141" "Контейнер д/мус.8л пластик.с пед" Кол-во: 10.0

"Позиция 142" "Ковш эмал.вмест.1,5л" Кол-во: 2.0

"Позиция 143" "Коврик д/ван.0,65х15м" Кол-во: 30.0

"Позиция 144" "Коврик 120х90см напольн" Кол-во: 6.0

"Позиция 145" "Коврик 1200х2000 напольный" Кол-во: 4.0

"Позиция 146" "Кастрюля нерж.вмест.7л" Кол-во: 10.0

"Позиция 147" "Кастрюля нерж.вмест.25л" Кол-во: 2.0

"Позиция 148" "Кастрюля нерж.вмест.20л" Кол-во: 5.0