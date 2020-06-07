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    Главная / Торги / Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2020 году

    Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2020 10:0007.06.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963163Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2020 годуг. Сургут, ул. Университетская, дом 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008963163

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0014157/ТГСургут

    Номер закупки

    0031/20/4.3/0014157/ТГСургут/К/ГОС/Э/06.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.03.2020 11:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    041 c изм 03.06.2020.zip

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 95-51-79

    Факс

    Адрес электронной почты

    ShihovAA@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шихов А. А.

    Место рассмотрения предложений

    г. Сургут, ул. Университетская, дом 1

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.06.202017.06.2020 12:0017.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963163Подведение итогов не позднее Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2020 годуг. Сургут, ул. Университетская, дом 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2020 году

    Начальная цена

    2 679 693,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Классификатор ОКПД2

    28.14.1

    Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан запорно-регулируемый электромагнитный двухпозиционный муфтовый ВН1/2Н-1К,нормально закрытый,Ду1/2" (15мм),Рраб=1бар,с ручным регулятором потока,климатическое исполнение У2( 45+40грС),общепромышленноеисполнение IP65,напряжение питания клапана 220В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Клапан электромагнитный взрывозащищенный прямого действия КЭО15/16/110/113 с электроприводом ЭВ 05/АС/230/3, диаметр 15мм, рабочее давление 1,6МПа(16кгс/см2), диапазон температур рабочей среды от -40+45С, температура окружающей среды от -40+40С, УХЛ2"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 3"

    "Клапан ДУ80 Ру16 чугунный обратный поворотный фланцевый с КОФ и крепежом"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 4"

    "Клапан обратный поворотный однодисковый чугунный с КОФ и крепежом Ду50 Ру16"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 5"

    "Клапан обратный поворотный однодисковый чугунный Ду250 Ру16,безфланцевый, рабочая среда вода,пар. Максимальная температура рабочей среды до +225С"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Клапан обратный (затвор) поворотный однодисковый с фланцами и крепежом Ду100мм, Ру16 кгс/см2, корпус: чугун, затвор: латунь. среда:вода,пар Тмак.+225С Т"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 7"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с941нж-ХЛ Ду80 Ру16с комплектом ответных фланцев и крепежом"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 8"

    "Задвижка клиноваяфланцевая 30с41нж Ду50 Ру16 с КОФ, крепежом и прокладками"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 9"

    "Задвижка 30с41нж 100-16 ХЛ с фланцами и крепежом ГОСТ 9698-86"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 10"

    "Задвижка стальная клиновая литая 30лс41нж 80х16ХЛ1, фланцевая, ручная, рабочая среда: природный газ, вода, пар, нефть,нефтепродукты, жидкие и газообразные среды, климатическое исполнение ХЛ1(-60+40грС), с КОФ и крепежом, сталь 20ГЛ.ГОСТ 9698-86"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 11"

    "Задвижка стальная клиновая литая 30лс41нж 200х16ХЛ1, фланцевая, ручная, рабочая среда: природный газ, вода, пар, нефть,нефтепродукты, жидкие и газообразные среды, исполнение ХЛ1, с КОФ и крепежом, сталь 20ГЛ.ГОСТ 9698-86"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 12"

    "Задвижка стальная клиновая литая 30лс41нж 150х16ХЛ1, фланцевая, ручная, рабочая среда: природный газ, вода, пар, нефть,нефтепродукты, жидкие и газообразные среды, климатическое исполнение ХЛ1 с КОФ и крепежом, сталь 20ГЛ. ГОСТ 9698-86"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 13"

    "Задвижка стальная клиновая литая30лс 41нж 100х16ХЛ1, фланцевая, ручная, рабочая среда: природный газ, вода, пар, нефть,нефтепродукты, жидкие и газообразные среды, исполнение ХЛ1 с КОФ и крепежом, сталь 20ГЛ. ГОСТ 9698-86"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Вентиль (клапан) запорный пожарный латунный прямой Ду50 Ру10"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 15"

    "Вентиль Ду50 Ру16 запорный проходной фланцевый, рабочая среда-газообразный и жидкий аммиак"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 16"

    "Вентиль Ду50 Ру16 пожарный муфтовый"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 17"

    "Вентиль Ду50 Ру16 запорный проходной муфтовый"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 18"

    "Вентиль запорный проходной муфтовый Ду40 Ру16"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 19"

    "Вентиль запорный проходной муфтовый Ду32 Ру16"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 20"

    "Вентиль запорный проходной муфтовый Ду25Ру16"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 21"

    "Вентиль запорный проходной муфтовый Ду20 Ру16"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 22"

    "Вентиль запорный проходной муфтовый Ду15 Ру16"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 23"

    "Кран шаровой стальной условный проход 32мм, эффективныйпроход 20мм, давление 25кгс/см2, присоединение под приварку, управлениеручное, температура окружающей среды -40С, максимальная рабочаятемпература +200С, ГОСТ 21345-2005"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 24"

    "Кран шаровой стальной условный проход 25мм, эффективныйпроход 20мм, давление 25кгс/см2, присоединение под приварку, управлениеручное, температура окружающей среды -40С, максимальная рабочаятемпература +200С, ГОСТ 21345-2005"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 25"

    "Кран шаровой стальной, условный проход 100мм, эффективный проход 80мм, давление 25кгс/см2, присоединение под приварку, управление ручное, температура окружающей среды -40С, максимальная рабочая температура +200С, ГОСТ 21345-2005"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 26"

    "Кран 25х10 муфтовый конусный латунный ручной"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 27"

    "Кран 15х10 муфтовый конусный латунный ручной"

    Кол-во: 47.0

    "Позиция 28"

    "Кран шаровой с ручным приводом муфтовый Ду32 Ру16 для воды"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 29"

    "Кран шаровый 25х16 муфтовый латунный, рабочая среда-вода"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 30"

    "Кран шаровой с ручным приводом муфтовый Ду15 Ру16 для воды"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 31"

    "Кран шаровой с ручным приводом муфтовый Ду15 Ру16 для воды"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 32"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом муфтовый Ду40 Ру16 дляприродного газа рабочая температура -20 +50С"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 33"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом муфтовый Ду32 Ру16 дляприродного газа, рабочая температура -20 +50С"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 34"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом муфтовый Ду25 Ру16 дляприродного газа, рабочая температура -20+50С"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 35"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом муфтовый Ду20 Ру16 дляприродного газа рабочая температура -20 +50С"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 36"

    "Кран пробковый трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для манометра (ф), диаметр условного прохода 15 мм, давление:условное 1,6МПа, рабочее 16кгс/см2, материал латунь, климатическоеисполнение У3, температура рабочей среды: вода, воздух, масло, нефть, ГОСТ9544-93"

    Кол-во: 45.0

    "Позиция 37"

    "Клапан электромагнитный серии ВН, двухпозиционный муфтовый,взрывозащищенного исполнения ВН1/2Н-6Ест.15х6 220В У2, диаметр 1/2" (15мм), давление 6бар, Е-взрывозащищенное исполнение, в стальном корпусе, напряжение питания 220В, климатическое исполнение У2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 38"

    "Кран шаровой муфтовый полнопроходной латунный Dn25мм, Pn16кгс/см2, тип исполнения 220, резьба ВхВ, управление-рычаг"

    Кол-во: 70.0

    "Позиция 39"

    "Кран шаровой муфтовый полнопроходной латунный Dn20мм, Pn16кгс/см2, тип исполнения 220, резьба ВхВ, управление-рычаг"

    Кол-во: 75.0

    "Позиция 40"

    "Кран шаровый газовый муфтовый полнопроходной латунный Dn15мм,Pn16кгс/см2, тип исполнения 220, резьба ВхВ, управление-рычаг"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 41"

    "Кран шаровой муфтовый полнопроходной латунный Dn15мм, Pn16кгс/см2, тип исполнения 220, резьба ВхВ, управление-рыча"

    Кол-во: 89.0

    "Позиция 42"

    "Кран кнопочный латунный для манометра нормально открытый -НО, Ду15, Py16кгс/см2, климатическое исполнение У1, управление ручное, температура рабочей среды -40+70С, рабочая среда: воздух,природный газ, аргон и другие газы и жидкости."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 43"

    "Кран кнопочный латунный для манометра нормально закрытый -Н3, Ду15, Py16кгс/см2, климатическое исполнение У1, управление ручное, температура рабочей среды -40+70С, рабочая среда: воздух, природный газ, аргон и другие газы и жидкости."

    Кол-во: 28.0

    "Позиция 44"

    "Кран кнопочный для кратковременной подачи давления на манометры, нормально открытий -НО, давление измеряемой среды 1,6МПа,с резьбой на входе (со стороны рабочего давления) G1/2",резьбой на выходе(со стороны измерителя давления) М20х1,5-6, ГОСТ 9544-2005"

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 45"

    "Кран шаровый Ду 13,1мм, Pу 151 бар, разборный, внутренняя резьба G1/2"NPT, нержавеющая сталь 316L, материал уплотнений: PTFE, PEEK, используется в системах импульсного газа и для подключенияконтрольно-измерительных приборов"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 46"

    "Кран шаровой стальной условный проход 80мм, эффективныйпроход 65мм, давление 25кгс/см2, присоединение под приварку, управление ручное, температура окружающей среды -40С, максимальная рабочая температура +200"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 47"

    "Кран шаровой стальной условный проход 50мм, эффективныйпроход 40мм, давление 25кгс/см2, присоединение под приварку, управлениеручное, температура окружающей среды -40С, максимальная рабочаятемпература +200С, ГОСТ 21345-2005"

    Кол-во: 26.0

    "Позиция 48"

    "Кран шаровой цельносварной ручной под приварку стандартнопроходной Dn25мм, Pn4,0МПа (40кгс/см2), климатическое исполнение У1, материал углеродистая сталь"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 49"

    "Кран шаровой разборный из углеродистой стали с ручным приводом штуцерный Ду10 Ру160"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 50"

    "Кран шаровой муфтовый внутренняя резьба G1/2 из стали 09Г2С Ду10, Ру100 ХЛ"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 51"

    "Кран шаровый двухходовой ручной фланцевый из хладостойкой стали 09Г2С, в комплекте с фланцами и крепежом, Ду80 мм Ру16 кгс/см2, рабочая среда: природный газ, товарная нефть, нефтепродукты, кислоты, щелочи. В соответствии с требованиями СТО Газпром 2-4.1-212-2008. Соответствует Реестру оборудования."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 52"

    "Кран запорный шаровой из хладостойкой стали 09Г2С двухходовой с ручнымприводом фланцевый Ду50 Ру16 с КОФ и крепежом. В соответствии с требованиями СТО Газпром 2-4.1-212-2008. Соответствует Реестру оборудования."

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 53"

    "Кран шаровой стальной муфтовый DN50 PN1,6МПа из хладостойкой стали."

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 54"

    "Кран шаровой муфтовый хладостойкого исполнения из стали 09Г2С с ручнымприводом двухходовой Ду32, Ру16."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 55"

    "Кран запорный шаровой из хладостойкой стали 09Г2С двухходовой с ручнымприводом муфтовый Ду25 Ру16"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 56"

    "Кран КШ 20х80 ХЛ1,шаровой штуцерный ХЛ-исполнения, рабочая среда: природный газ, товарная нефть, нефтепродукты, кислоты, щелочи, температура окружающей и рабочей среды: -60+150С."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 57"

    "Кран шаровой муфтовый хладостойкого исполнения из стали 09Г2С с ручнымприводом двухходовой Ду20, Ру16."

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 58"

    "Кран шаровый двухходовой Ду15 Ру80, присоединение муфтовое, материал основных частей сталь 14Х17Н2, привод ручной, среда:вода, неагрессивный природный газ."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 59"

    "Кран шаровой запорный муфтовый трехходовой Т-образный из стали 09Г2С сручным управлением Ду15 Ру160 Климатическое исп. ХЛ1(от-60+40)"

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 60"

    "Кран запорно-регулирующий шаровой двухходовой с ручным управлением штуцерно-ниппельный Ду15мм Ру160кгс/см2, из стали 09Г2С, рабочая среда: вода, природный газ, нефть, жидкие нефтепродукы,температура рабочей среды -60+150грС, УХЛ-1,"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 61"

    "Кран КШ 15х160 ХЛ1 шаровый муфтовый равнопроходной, рабочая среда природный газ, сталь 09Г2С"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 62"

    "Кран КШ 15х160 шаровый муфтовый с ручным управлением, шар и шпиндель из стали 12Х18Н10Т,40Х13,температура рабочей среды-60+200С; температура окружающей среды-60+80С"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 63"

    "Кран запорный шаровой из хладостойкой стали 09Г2С двухходовой с ручнымуправлением муфтовый Ду15 Ру16"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 64"

    "Кран шаровой полнопроходной, 10х80, 10-муфтовый, 03-сталь 09Г2С, с ручным управлением, климатическое исполнение ХЛ1"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 65"

    "Кран КШ 10х80 шаровый штуцерный"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 66"

    "Кран шаровой запорный двухходовой полнопроходной штуцерный с ручным управлением Ду10мм Ру160кгс/см2 (16МПа), температура рабочей среды -40+120С, рабочая среда вода, пар, неагрессивный природный газ, нефтепродукты, гайка М20х1,5, сталь"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 67"

    "Кран шаровой запорный двухходовой полнопроходной муфтовый с ручным управлением, диаметр условного прохода Dn10мм, условное давление Pn160кгс/см2 (16МПа), материал сталь 09Г2С"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 68"

    "Кран шаровой муфтовый полнопроходной латунный Dn50мм, Pn16кгс/см2, тип исполнения 220, резьба ВхВ, управление-рычаг,"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 69"

    "Кран шаровый газовый муфтовый полнопроходной латунный Dn25мм, Pn16кгс/см2, тип исполнения 220, резьба ВхВ, управление-рычаг"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 70"

    "Кран пробковый трехходовой натяжной муфтовый (у) для подключенияманометра, диаметр условного прохода 15мм, давление: условное 1,6МПа,рабочее 16кгс/см2, материал латунь, климатическое исполнение У3,температура рабочей среды: вода, воздух, масло, нефть, ГОСТ9544-93"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 71"

    "Кран шаровой трехходовой под манометр Ду15 Ру16 без фланца для манометра, среда-вода, класс герметичности по ГОСТ Р54808-2011"

    Кол-во: 76.0

    "Позиция 72"

    "Клапан электромагнитный ВФ1/2Н-4 15х4"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 73"

    "Клапан нормально-закрытый электромагнитный двухпозиционный муфтовый встальном корпусе ВН1Н-4Е ст.220В У2, взрывозащищенного исполнения, IP67,условный проход DN25 (1"), диапазон присоединительного давления 0- 0,4МПа, рабочее давление 4бар"

    Кол-во: 1.0

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    Заказчик
    Прием заявок
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