Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2020 году

Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2020 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Клапан запорно-регулируемый электромагнитный двухпозиционный муфтовый ВН1/2Н-1К,нормально закрытый,Ду1/2" (15мм),Рраб=1бар,с ручным регулятором потока,климатическое исполнение У2( 45+40грС),общепромышленноеисполнение IP65,напряжение питания клапана 220В" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Клапан электромагнитный взрывозащищенный прямого действия КЭО15/16/110/113 с электроприводом ЭВ 05/АС/230/3, диаметр 15мм, рабочее давление 1,6МПа(16кгс/см2), диапазон температур рабочей среды от -40+45С, температура окружающей среды от -40+40С, УХЛ2" Кол-во: 4.0

"Позиция 3" "Клапан ДУ80 Ру16 чугунный обратный поворотный фланцевый с КОФ и крепежом" Кол-во: 4.0

"Позиция 4" "Клапан обратный поворотный однодисковый чугунный с КОФ и крепежом Ду50 Ру16" Кол-во: 8.0

"Позиция 5" "Клапан обратный поворотный однодисковый чугунный Ду250 Ру16,безфланцевый, рабочая среда вода,пар. Максимальная температура рабочей среды до +225С" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Клапан обратный (затвор) поворотный однодисковый с фланцами и крепежом Ду100мм, Ру16 кгс/см2, корпус: чугун, затвор: латунь. среда:вода,пар Тмак.+225С Т" Кол-во: 4.0

"Позиция 7" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с941нж-ХЛ Ду80 Ру16с комплектом ответных фланцев и крепежом" Кол-во: 2.0

"Позиция 8" "Задвижка клиноваяфланцевая 30с41нж Ду50 Ру16 с КОФ, крепежом и прокладками" Кол-во: 5.0

"Позиция 9" "Задвижка 30с41нж 100-16 ХЛ с фланцами и крепежом ГОСТ 9698-86" Кол-во: 2.0

"Позиция 10" "Задвижка стальная клиновая литая 30лс41нж 80х16ХЛ1, фланцевая, ручная, рабочая среда: природный газ, вода, пар, нефть,нефтепродукты, жидкие и газообразные среды, климатическое исполнение ХЛ1(-60+40грС), с КОФ и крепежом, сталь 20ГЛ.ГОСТ 9698-86" Кол-во: 4.0

"Позиция 11" "Задвижка стальная клиновая литая 30лс41нж 200х16ХЛ1, фланцевая, ручная, рабочая среда: природный газ, вода, пар, нефть,нефтепродукты, жидкие и газообразные среды, исполнение ХЛ1, с КОФ и крепежом, сталь 20ГЛ.ГОСТ 9698-86" Кол-во: 2.0

"Позиция 12" "Задвижка стальная клиновая литая 30лс41нж 150х16ХЛ1, фланцевая, ручная, рабочая среда: природный газ, вода, пар, нефть,нефтепродукты, жидкие и газообразные среды, климатическое исполнение ХЛ1 с КОФ и крепежом, сталь 20ГЛ. ГОСТ 9698-86" Кол-во: 3.0

"Позиция 13" "Задвижка стальная клиновая литая30лс 41нж 100х16ХЛ1, фланцевая, ручная, рабочая среда: природный газ, вода, пар, нефть,нефтепродукты, жидкие и газообразные среды, исполнение ХЛ1 с КОФ и крепежом, сталь 20ГЛ. ГОСТ 9698-86" Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Вентиль (клапан) запорный пожарный латунный прямой Ду50 Ру10" Кол-во: 5.0

"Позиция 15" "Вентиль Ду50 Ру16 запорный проходной фланцевый, рабочая среда-газообразный и жидкий аммиак" Кол-во: 2.0

"Позиция 16" "Вентиль Ду50 Ру16 пожарный муфтовый" Кол-во: 6.0

"Позиция 17" "Вентиль Ду50 Ру16 запорный проходной муфтовый" Кол-во: 2.0

"Позиция 18" "Вентиль запорный проходной муфтовый Ду40 Ру16" Кол-во: 2.0

"Позиция 19" "Вентиль запорный проходной муфтовый Ду32 Ру16" Кол-во: 2.0

"Позиция 20" "Вентиль запорный проходной муфтовый Ду25Ру16" Кол-во: 40.0

"Позиция 21" "Вентиль запорный проходной муфтовый Ду20 Ру16" Кол-во: 2.0

"Позиция 22" "Вентиль запорный проходной муфтовый Ду15 Ру16" Кол-во: 5.0

"Позиция 23" "Кран шаровой стальной условный проход 32мм, эффективныйпроход 20мм, давление 25кгс/см2, присоединение под приварку, управлениеручное, температура окружающей среды -40С, максимальная рабочаятемпература +200С, ГОСТ 21345-2005" Кол-во: 6.0

"Позиция 24" "Кран шаровой стальной условный проход 25мм, эффективныйпроход 20мм, давление 25кгс/см2, присоединение под приварку, управлениеручное, температура окружающей среды -40С, максимальная рабочаятемпература +200С, ГОСТ 21345-2005" Кол-во: 10.0

"Позиция 25" "Кран шаровой стальной, условный проход 100мм, эффективный проход 80мм, давление 25кгс/см2, присоединение под приварку, управление ручное, температура окружающей среды -40С, максимальная рабочая температура +200С, ГОСТ 21345-2005" Кол-во: 10.0

"Позиция 26" "Кран 25х10 муфтовый конусный латунный ручной" Кол-во: 5.0

"Позиция 27" "Кран 15х10 муфтовый конусный латунный ручной" Кол-во: 47.0

"Позиция 28" "Кран шаровой с ручным приводом муфтовый Ду32 Ру16 для воды" Кол-во: 7.0

"Позиция 29" "Кран шаровый 25х16 муфтовый латунный, рабочая среда-вода" Кол-во: 20.0

"Позиция 30" "Кран шаровой с ручным приводом муфтовый Ду15 Ру16 для воды" Кол-во: 20.0

"Позиция 31" "Кран шаровой с ручным приводом муфтовый Ду15 Ру16 для воды" Кол-во: 20.0

"Позиция 32" "Кран шаровой проходной с ручным приводом муфтовый Ду40 Ру16 дляприродного газа рабочая температура -20 +50С" Кол-во: 2.0

"Позиция 33" "Кран шаровой проходной с ручным приводом муфтовый Ду32 Ру16 дляприродного газа, рабочая температура -20 +50С" Кол-во: 2.0

"Позиция 34" "Кран шаровой проходной с ручным приводом муфтовый Ду25 Ру16 дляприродного газа, рабочая температура -20+50С" Кол-во: 4.0

"Позиция 35" "Кран шаровой проходной с ручным приводом муфтовый Ду20 Ру16 дляприродного газа рабочая температура -20 +50С" Кол-во: 16.0

"Позиция 36" "Кран пробковый трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для манометра (ф), диаметр условного прохода 15 мм, давление:условное 1,6МПа, рабочее 16кгс/см2, материал латунь, климатическоеисполнение У3, температура рабочей среды: вода, воздух, масло, нефть, ГОСТ9544-93" Кол-во: 45.0

"Позиция 37" "Клапан электромагнитный серии ВН, двухпозиционный муфтовый,взрывозащищенного исполнения ВН1/2Н-6Ест.15х6 220В У2, диаметр 1/2" (15мм), давление 6бар, Е-взрывозащищенное исполнение, в стальном корпусе, напряжение питания 220В, климатическое исполнение У2" Кол-во: 1.0

"Позиция 38" "Кран шаровой муфтовый полнопроходной латунный Dn25мм, Pn16кгс/см2, тип исполнения 220, резьба ВхВ, управление-рычаг" Кол-во: 70.0

"Позиция 39" "Кран шаровой муфтовый полнопроходной латунный Dn20мм, Pn16кгс/см2, тип исполнения 220, резьба ВхВ, управление-рычаг" Кол-во: 75.0

"Позиция 40" "Кран шаровый газовый муфтовый полнопроходной латунный Dn15мм,Pn16кгс/см2, тип исполнения 220, резьба ВхВ, управление-рычаг" Кол-во: 20.0

"Позиция 41" "Кран шаровой муфтовый полнопроходной латунный Dn15мм, Pn16кгс/см2, тип исполнения 220, резьба ВхВ, управление-рыча" Кол-во: 89.0

"Позиция 42" "Кран кнопочный латунный для манометра нормально открытый -НО, Ду15, Py16кгс/см2, климатическое исполнение У1, управление ручное, температура рабочей среды -40+70С, рабочая среда: воздух,природный газ, аргон и другие газы и жидкости." Кол-во: 10.0

"Позиция 43" "Кран кнопочный латунный для манометра нормально закрытый -Н3, Ду15, Py16кгс/см2, климатическое исполнение У1, управление ручное, температура рабочей среды -40+70С, рабочая среда: воздух, природный газ, аргон и другие газы и жидкости." Кол-во: 28.0

"Позиция 44" "Кран кнопочный для кратковременной подачи давления на манометры, нормально открытий -НО, давление измеряемой среды 1,6МПа,с резьбой на входе (со стороны рабочего давления) G1/2",резьбой на выходе(со стороны измерителя давления) М20х1,5-6, ГОСТ 9544-2005" Кол-во: 40.0

"Позиция 45" "Кран шаровый Ду 13,1мм, Pу 151 бар, разборный, внутренняя резьба G1/2"NPT, нержавеющая сталь 316L, материал уплотнений: PTFE, PEEK, используется в системах импульсного газа и для подключенияконтрольно-измерительных приборов" Кол-во: 10.0

"Позиция 46" "Кран шаровой стальной условный проход 80мм, эффективныйпроход 65мм, давление 25кгс/см2, присоединение под приварку, управление ручное, температура окружающей среды -40С, максимальная рабочая температура +200" Кол-во: 12.0

"Позиция 47" "Кран шаровой стальной условный проход 50мм, эффективныйпроход 40мм, давление 25кгс/см2, присоединение под приварку, управлениеручное, температура окружающей среды -40С, максимальная рабочаятемпература +200С, ГОСТ 21345-2005" Кол-во: 26.0

"Позиция 48" "Кран шаровой цельносварной ручной под приварку стандартнопроходной Dn25мм, Pn4,0МПа (40кгс/см2), климатическое исполнение У1, материал углеродистая сталь" Кол-во: 6.0

"Позиция 49" "Кран шаровой разборный из углеродистой стали с ручным приводом штуцерный Ду10 Ру160" Кол-во: 8.0

"Позиция 50" "Кран шаровой муфтовый внутренняя резьба G1/2 из стали 09Г2С Ду10, Ру100 ХЛ" Кол-во: 60.0

"Позиция 51" "Кран шаровый двухходовой ручной фланцевый из хладостойкой стали 09Г2С, в комплекте с фланцами и крепежом, Ду80 мм Ру16 кгс/см2, рабочая среда: природный газ, товарная нефть, нефтепродукты, кислоты, щелочи. В соответствии с требованиями СТО Газпром 2-4.1-212-2008. Соответствует Реестру оборудования." Кол-во: 1.0

"Позиция 52" "Кран запорный шаровой из хладостойкой стали 09Г2С двухходовой с ручнымприводом фланцевый Ду50 Ру16 с КОФ и крепежом. В соответствии с требованиями СТО Газпром 2-4.1-212-2008. Соответствует Реестру оборудования." Кол-во: 18.0

"Позиция 53" "Кран шаровой стальной муфтовый DN50 PN1,6МПа из хладостойкой стали." Кол-во: 24.0

"Позиция 54" "Кран шаровой муфтовый хладостойкого исполнения из стали 09Г2С с ручнымприводом двухходовой Ду32, Ру16." Кол-во: 5.0

"Позиция 55" "Кран запорный шаровой из хладостойкой стали 09Г2С двухходовой с ручнымприводом муфтовый Ду25 Ру16" Кол-во: 8.0

"Позиция 56" "Кран КШ 20х80 ХЛ1,шаровой штуцерный ХЛ-исполнения, рабочая среда: природный газ, товарная нефть, нефтепродукты, кислоты, щелочи, температура окружающей и рабочей среды: -60+150С." Кол-во: 6.0

"Позиция 57" "Кран шаровой муфтовый хладостойкого исполнения из стали 09Г2С с ручнымприводом двухходовой Ду20, Ру16." Кол-во: 16.0

"Позиция 58" "Кран шаровый двухходовой Ду15 Ру80, присоединение муфтовое, материал основных частей сталь 14Х17Н2, привод ручной, среда:вода, неагрессивный природный газ." Кол-во: 5.0

"Позиция 59" "Кран шаровой запорный муфтовый трехходовой Т-образный из стали 09Г2С сручным управлением Ду15 Ру160 Климатическое исп. ХЛ1(от-60+40)" Кол-во: 11.0

"Позиция 60" "Кран запорно-регулирующий шаровой двухходовой с ручным управлением штуцерно-ниппельный Ду15мм Ру160кгс/см2, из стали 09Г2С, рабочая среда: вода, природный газ, нефть, жидкие нефтепродукы,температура рабочей среды -60+150грС, УХЛ-1," Кол-во: 6.0

"Позиция 61" "Кран КШ 15х160 ХЛ1 шаровый муфтовый равнопроходной, рабочая среда природный газ, сталь 09Г2С" Кол-во: 5.0

"Позиция 62" "Кран КШ 15х160 шаровый муфтовый с ручным управлением, шар и шпиндель из стали 12Х18Н10Т,40Х13,температура рабочей среды-60+200С; температура окружающей среды-60+80С" Кол-во: 10.0

"Позиция 63" "Кран запорный шаровой из хладостойкой стали 09Г2С двухходовой с ручнымуправлением муфтовый Ду15 Ру16" Кол-во: 10.0

"Позиция 64" "Кран шаровой полнопроходной, 10х80, 10-муфтовый, 03-сталь 09Г2С, с ручным управлением, климатическое исполнение ХЛ1" Кол-во: 25.0

"Позиция 65" "Кран КШ 10х80 шаровый штуцерный" Кол-во: 9.0

"Позиция 66" "Кран шаровой запорный двухходовой полнопроходной штуцерный с ручным управлением Ду10мм Ру160кгс/см2 (16МПа), температура рабочей среды -40+120С, рабочая среда вода, пар, неагрессивный природный газ, нефтепродукты, гайка М20х1,5, сталь" Кол-во: 6.0

"Позиция 67" "Кран шаровой запорный двухходовой полнопроходной муфтовый с ручным управлением, диаметр условного прохода Dn10мм, условное давление Pn160кгс/см2 (16МПа), материал сталь 09Г2С" Кол-во: 15.0

"Позиция 68" "Кран шаровой муфтовый полнопроходной латунный Dn50мм, Pn16кгс/см2, тип исполнения 220, резьба ВхВ, управление-рычаг," Кол-во: 5.0

"Позиция 69" "Кран шаровый газовый муфтовый полнопроходной латунный Dn25мм, Pn16кгс/см2, тип исполнения 220, резьба ВхВ, управление-рычаг" Кол-во: 6.0

"Позиция 70" "Кран пробковый трехходовой натяжной муфтовый (у) для подключенияманометра, диаметр условного прохода 15мм, давление: условное 1,6МПа,рабочее 16кгс/см2, материал латунь, климатическое исполнение У3,температура рабочей среды: вода, воздух, масло, нефть, ГОСТ9544-93" Кол-во: 60.0

"Позиция 71" "Кран шаровой трехходовой под манометр Ду15 Ру16 без фланца для манометра, среда-вода, класс герметичности по ГОСТ Р54808-2011" Кол-во: 76.0

"Позиция 72" "Клапан электромагнитный ВФ1/2Н-4 15х4" Кол-во: 4.0