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    Главная / Торги / Поставка стальных газовых кранов диаметром до 300 мм, трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром трансгаз Махачкала»(для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/20/4.3/0017934/ТГМахачкала

    Поставка стальных газовых кранов диаметром до 300 мм, трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром трансгаз Махачкала»(для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/20/4.3/0017934/ТГМахачкала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008964261Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальных газовых кранов диаметром до 300 мм, трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром трансгаз Махачкала»(для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/20/4.3/0017934/ТГМахачкалаРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008964261

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0017934/ТГМахачкала

    Номер закупки

    0001/20/4.3/0017934/ТГМахачкала/ПР/ГОС/Э/06.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка стальных газовых кранов диаметром до 300 мм, трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром трансгаз Махачкала»(для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/20/4.3/0017934/ТГМахачкала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.03.2020 14:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    01_Изменения_в_документацию.docx

    17934_Документация_МИ.rar

    17934 Продление 23.03.2020 (МИ).docx

    17934 Продл 08.04.2020 (МИ) итог.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-11

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    R.Yamlikhin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ямлихин Р. Р.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стальных газовых кранов диаметром до 300 мм, трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром трансгаз Махачкала»(для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/20/4.3/0017934/ТГМахачкала

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.202008.04.2020 14:0008.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008964261Подведение итогов не позднее Поставка стальных газовых кранов диаметром до 300 мм, трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром трансгаз Махачкала»(для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/20/4.3/0017934/ТГМахачкалаРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стальных газовых кранов диаметром до 300 мм, трубопроводной арматуры для нужд ООО «Газпром трансгаз Махачкала»(для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/20/4.3/0017934/ТГМахачкала

    Начальная цена

    172 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    28.14.1

    Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стальные газовые краны"

    Кол-во: 1.0

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