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    Главная / Торги / Поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" (№0037/20/4.5/0014210/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/06.03.2020) ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

    Поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" (№0037/20/4.5/0014210/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/06.03.2020) ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961873Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"г. СаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008961873

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0014210/ТГСаратов

    Номер закупки

    0037/20/4.5/0014210/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/06.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" (№0037/20/4.5/0014210/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/06.03.2020) ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.03.2020 08:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    20_4.5_0014210_Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Саратов»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»

    Юридический адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Почтовый адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-68-73

    Факс

    +7 8452 30-69-34

    Адрес электронной почты

    Tender@utg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гончарова Г. Г.

    Место рассмотрения предложений

    г. Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.04.202007.04.2020 14:0007.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961873Подведение итогов не позднее Поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"г. Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосно-компрессорного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Начальная цена

    1 460 809,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Саратов»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.9

    Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автоматическая установка для содержания кабелей связи под избыточным газовым давлением в соотвествии с опросным листом ООО "Газпром трансгаз Саратов""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 2"

    "Установка осушки воздуха компрессорная сигнальная в комплекте наличие устройств подключения системы внешней сигнализации в соотвествии с опросным листом ООО "Газпром трансгаз Саратов""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 3"

    "Мотопомпа в соотвествии с опросным листом ООО "Газпром трансгаз Саратов""

    Кол-во: 2.0

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