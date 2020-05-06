Поставка насосно-компрессорного оборудования (20/4.5/0012546/ДОренбур)

"Позиция 1" "Компрессор винтовой в кожухе ГОСТ 28563-90. Производительность не менее 6 м3/мин., не более 6,5 м3/мин. Избыточное давление не менее 7 кгс/см2, не более 10 кгс/см2. Мощность электродвигателя не менее 35 кВт, не более 40 кВт Уровень шума*, не более дБа90"

Кол-во: 1.0