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Номер извещения
32008961678
Уникальный номер закупки
20/4.3/0014137/ГПЯмал
Наименование закупки
Поставка профессиональной столовой посуды из стекла и фарфора для ООО "Молния Ямал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.03.2020 08:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Почтовый адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Контактный телефон
+7 86167 9-70-58
Факс
+7 86167 9-70-97
Адрес электронной почты
molniazakupki2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слухова Н. В.
Место рассмотрения предложений
352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ООО "Молния Ямал"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка профессиональной столовой посуды из стекла и фарфора для ООО Молния Ямал"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.07.202010.07.2020 14:0010.07.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961678Подведение итогов не позднее Поставка профессиональной столовой посуды из стекла и фарфора для ООО Молния Ямал"352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ООО "Молния Ямал"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка профессиональной столовой посуды из стекла и фарфора для ООО Молния Ямал"
Начальная цена
1 485 037,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Молния Ямал
Все закупки и тендеры Молния Ямал
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
28.14.13.130
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6.0
Кол-во: 204.0
Кол-во: 24.0
Кол-во: 42.0
Кол-во: 402.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 6600.0
Кол-во: 42.0
Кол-во: 24.0
Кол-во: 648.0
Кол-во: 1002.0
Кол-во: 1500.0
Кол-во: 42.0
Кол-во: 72.0
Кол-во: 36.0
Кол-во: 204.0
Кол-во: 900.0
Кол-во: 900.0
Кол-во: 204.0
Кол-во: 1098.0
Кол-во: 1302.0
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