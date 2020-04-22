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    Главная / Торги / Поставка измерительных приборов, датчиков, преобразователей, счетчиков, элементов автоматики для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"

    Поставка измерительных приборов, датчиков, преобразователей, счетчиков, элементов автоматики для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.04.2020 10:0022.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961756Дата и время окончания срока приема заявок Поставка измерительных приборов, датчиков, преобразователей, счетчиков, элементов автоматики для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" г.Сургут, ул. Университетская д.1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008961756

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0014239/ТГСургут

    Номер закупки

    0031/20/4.5/0014239/ТГСургут/ПР/ГОС/Э/06.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка измерительных приборов, датчиков, преобразователей, счетчиков, элементов автоматики для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.03.2020 08:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    039 Закупочная документация.rar

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 95-52-20

    Факс

    Адрес электронной почты

    IgoninaYV@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Игонина Ю. В.

    Место рассмотрения предложений

    г.Сургут, ул. Университетская д.1.

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка измерительных приборов, датчиков, преобразователей, счетчиков, элементов автоматики для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202028.05.2020 12:0028.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961756Подведение итогов не позднее Поставка измерительных приборов, датчиков, преобразователей, счетчиков, элементов автоматики для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" г.Сургут, ул. Университетская д.1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка измерительных приборов, датчиков, преобразователей, счетчиков, элементов автоматики для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"

    Начальная цена

    2 435 447,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30.6

    Производство охранно-пожарной сигнализации и аналогичных приборов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Узел учета тепловой энергии ВКТ-9-01-Х-Х в составе: 1. преобразователь расхода ГС L0/-/F Кл. D ПРЭМ-20 - 2 шт., 2. комплект термопреобразователей КТСП-НСХPt100 L60, Кл.В с гильзой и бобышкой (40 мм, G1/2) - 1 комп., 3. датчик давления СДВ-И 1,6 МПа, 0,5% - 2 шт., 4. тепловычислитель ВКТ-9-01-Х-Х - 1 шт., 5. блок питания 10ВР220-24Д, - 2 шт (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Модуль подключения нагрузки МПН (или эквивалент) для объекта капитального строительства "Комплексы ИТСО Самсоновского ЛПУ МГ""

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 3"

    "Устройство контроля линии оповещения УКЛО (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Манометр технический ТМ-510-Р-0-0-1,6МПа-G1/2-1,5-IP40 (или эквивалент)"

    Кол-во: 37.0

    "Позиция 5"

    "Шкаф управления автоматизированным тепловым пунктом ШАТП Опросный лист ЭИ.075815-АОВ.ОЛ6 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Комплект присоединительной арматуры Взлет КПА Опросный лист ЭИ.075815-АОВ.ОЛ5 (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 7"

    "Датчик избыточного давления Корунд-ДИ-001М-120-УХЛ3.1-IP65-0,25-1,0МПа-42-1070-М1-КС-NBR ГП (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 8"

    "Термопреобразователь сопротивления Взлет ТПС-Pt500 Опросный лист ЭИ.075815-АОВ.ОЛ8 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Термопреобразователь сопротивления ТПС-Pt500 Опросный лист ЭИ.075815-АОВ.ОЛ7 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Теплосчетчик-регистратор Взлет ТСР-М исполнение ТСРВ-027. Опросный лист ЭИ.075815-АОВ.ОЛ1 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Счетчик воды ВСКМ-90-25 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Счетчик воды ВСКМ 90-32 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "База усиленная для извещателей Аврора СПНК.301314.079 (или эквивалент)"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 14"

    "Термопреобразователь сопротивления ТПС-Pt500 Опросный лист ЭИ.075815-АОВ.ОЛ9 (или эквивалент)"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 15"

    "Модуль подключения нагрузки МПН (или эквивалент) для объекта капитального строительства "Котельная базы Ишимского ЛПУМГ"."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 16"

    "Счетчик холодной воды крыльчатый СХ-15 (или эквивалент)"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 17"

    "Счетчик воды крыльчатый импульсный СКБИ-20 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Счетчик горячей воды крыльчатый СГ-15 (или эквивалент)"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 19"

    "Регулятор температуры электронный РТМ-2000 в комплекте с датчиком температуры TST01-0,3-П (-55+60) - 1шт, датчиком воды TSW01-10,0 - 4шт, секцией нагревательной кабельной 30МНТ2-1600-040 - 6шт (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 20"

    "Счетчик воды крыльчатый импульсный СКБИ-25 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 21"

    "Контроллер уровня жидкости с датчиками уровня со встроенным источником питания 12В, интерфейсы: RS-485 (опция): Modbus-RTU, OPC-сервер, артикул 7000-01 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Тепловычислитель ВКТ-9-01-Х-Х в комплекте с преобразователем расхода электромагнитным ПРЭМ-20 ГС LO/-/F кл.D - 2 шт, комплектом термопреобразователей КТСП НСХPt100 L60, кл.В (3.1.02.02.4.3.3) - 1 шт, гильзой к термопреобразователю L60, М20х1,5 (ТНИВ.301116.005-04) - 2 шт, бобышкой прямой 35 мм М20х1,5 (ТНИВ.715341.034-06) -2 шт (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 23"

    "Термопреобразователь сопротивления Взлет ТПС-Pt500 Опросный лист № 9804.РП.0.002-ОВ.ОЛ2 (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 24"

    "Регулятор отопления Взлет РО-2М Опросный лист 9804.РП.0.002-ОВ.ОЛ1 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 25"

    "Термопреобразователь сопротивления Взлет ТПС-Pt500 Опросный лист № 9804.РП.0.001-ОВ.ОЛ2 (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 26"

    "Датчик температуры окружающего воздуха Взлет В14.04-00.00 ЭТ (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 27"

    "Регулятор отопления Взлет РО-2М Опросный лист 9804.РП.0.001-ОВ.ОЛ1 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 28"

    "Регулятор температуры электронный РТМ-2000 (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 29"

    "Датчик гидростатического давления (уровня) Метран-150L3(0…100 кПа) G0 C D 21 AL4 D5 4 K12 Опросный лист 189.КС-4.ОПВ-АВК.ОЛ1 изм.2 (или эквивалент)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 30"

    "Датчик-реле уровня РОС 301-2-Г-УХЛ-(2; 6; 9) (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 31"

    "Датчик-реле уровня РОС 102-191-УХЛ-(8; 9) (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 32"

    "Датчик-реле уровня РОС 102-191-УХЛ-2;6 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 33"

    "Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-201-МБ-15-1,5-ОТ в комплекте: 1) набор монтажной арматуры №2, Ду25мм - 1шт, 2) запорная крышка проточной части (пластик), Ду15мм -1шт (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 34"

    "Расходомер-счетчик электромагнитный ЭМИС-МАГ 270 Опросный лист 044-14-ТКР.ОЛ2 (или эквивалент)"

    Кол-во: 2.0

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