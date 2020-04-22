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Номер извещения
32008961756
Уникальный номер закупки
20/4.5/0014239/ТГСургут
Наименование закупки
Поставка измерительных приборов, датчиков, преобразователей, счетчиков, элементов автоматики для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
06.03.2020 08:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 95-52-20
Факс
Адрес электронной почты
IgoninaYV@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Игонина Ю. В.
Место рассмотрения предложений
г.Сургут, ул. Университетская д.1.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка измерительных приборов, датчиков, преобразователей, счетчиков, элементов автоматики для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.05.202028.05.2020 12:0028.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961756Подведение итогов не позднее Поставка измерительных приборов, датчиков, преобразователей, счетчиков, элементов автоматики для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" г.Сургут, ул. Университетская д.1.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка измерительных приборов, датчиков, преобразователей, счетчиков, элементов автоматики для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
Начальная цена
2 435 447,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
32.99.59
26.30.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
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Кол-во: 37.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
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Кол-во: 1.0
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Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 30.0
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Кол-во: 30.0
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Кол-во: 2.0
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Кол-во: 3.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
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