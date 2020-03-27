"Позиция 3" "Щит учетно-распределительный ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 на 12 модулей, со счетчиком Меркурий 230 ART-01 380В, 5-60А, кл.т.1,0, автоматами распределения S203 C20A - 2 шт, S201 C16A - 5 шт, с замком и окном IP 31 (540х310х165), IP54 (или эквивалент)"

"Позиция 4" "Щиток этажный ЩЭУГ10-5х32Д(100)/-/6/3 УХЛ4, учетно-распределительный, встраиваемый в нишу, на 5 квартир с УЗО на вводе в квартиру на номинальный рабочий ток 40 А и номинальный отключающий дифференциальный ток 100 мА, с шестью однофазными группами, в том числе с тремя УЗО в группе (или эквивалент)"

Кол-во: 6.0