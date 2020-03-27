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Номер извещения
32008961740
Уникальный номер закупки
20/4.3/0014163/ТГСургут
Наименование закупки
Поставка светотехнического и установочного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2020 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
06.03.2020 08:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 95-50-18
Факс
Адрес электронной почты
MoysukNS@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мойсюк Н. С.
Место рассмотрения предложений
г. Сургут, ул. Университетская д.1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка светотехнического и установочного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2020 год
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка светотехнического и установочного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2020 год
Начальная цена
1 455 848,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
32.99.59.000
32.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2095.0
Кол-во: 1989.0
Кол-во: 45.0
Кол-во: 330.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 1400.0
Кол-во: 161.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 160.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 14.0
Кол-во: 9.0
Кол-во: 45.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 17.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 55.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 15.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 18.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 4564.0
Кол-во: 5135.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 300.0
Кол-во: 21.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 4.0
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