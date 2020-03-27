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    Главная / Торги / Поставка светотехнического и установочного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2020 год

    Поставка светотехнического и установочного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2020 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961740Дата и время окончания срока приема заявок Поставка светотехнического и установочного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2020 годг. Сургут, ул. Университетская д.1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008961740

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0014163/ТГСургут

    Номер закупки

    0031/20/4.3/0014163/ТГСургут/ПР/ГОС/Э/06.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка светотехнического и установочного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2020 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.03.2020 08:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    036.rar

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 95-50-18

    Факс

    Адрес электронной почты

    MoysukNS@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мойсюк Н. С.

    Место рассмотрения предложений

    г. Сургут, ул. Университетская д.1

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка светотехнического и установочного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2020 год

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202028.05.2020 12:0028.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961740Подведение итогов не позднее Поставка светотехнического и установочного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2020 годг. Сургут, ул. Университетская д.1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка светотехнического и установочного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2020 год

    Начальная цена

    1 455 848,71

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент пит.Duracell Basic LR6/MN1500 AA (или эквивалент)"

    Кол-во: 2095.0

    "Позиция 2"

    "Элемент пит.Duracell LR03/MN2400 AAA (или эквивалент)"

    Кол-во: 1989.0

    "Позиция 3"

    "Элемент пит.Duracell LR20 MN1300 D 1,5V (или эквивалент)"

    Кол-во: 45.0

    "Позиция 4"

    "Элемент пит.Duracell MN1604 6LR61 9Vкрон (или эквивалент)"

    Кол-во: 330.0

    "Позиция 5"

    "Элемент пит.Energizer 522(6LR61) 9V Крон (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 6"

    "Элемент пит.TDM SQ1702-0005 LR6 (AA) (или эквивалент)"

    Кол-во: 1400.0

    "Позиция 7"

    "Элемент пит.Корунд Krona 6F22 9V (или эквивалент)"

    Кол-во: 161.0

    "Позиция 8"

    "Элемент пит.Космос CR2032 3V (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 9"

    "Элемент пит.Энергия FR6 (AA) FR14G505 (или эквивалент)"

    Кол-во: 160.0

    "Позиция 10"

    "Переключатель ПВ-3-16 1М.56 пакетный, 3-х полюсный, номинальный ток 16А "

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 11"

    "Переключатель ПВ-3-16 пакетный,3-трехполюсный, номинальный ток 16А"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 12"

    "Светильник Skat LT-301300 LED Li-ion (или эквивалент)"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 13"

    "Аппарат пускорегулирующий 1И1000-ДНаТ46-001 УХЛ1 под лампу ДНАТ мощностью 1000Вт, независимый, напряжение 220В, с ИЗУ"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 14"

    "Аппарат пускорегулирующий 1И125ДРЛ44-Н-003 под лампу ДРЛ мощностью 125Вт, УХЛ2 встраиваемый"

    Кол-во: 45.0

    "Позиция 15"

    "Аппарат пускорегулирующий 1И250ДРЛ44-003 УХЛ1, под лампу ДРЛ мощностью 250Вт, независимый"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 16"

    "Аппарат пускорегулирующий 1И250ДРЛ44-Н-003, под лампу ДРЛ мощностью 250Вт, УХЛ2 встраиваемый"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 17"

    "Аппарат пускорегулирующий 1И400-ДНаТ46-002 УХЛ1, встраиваемый, напряжение 220В, с ИЗУ, тип лампы ДНаТ, мощность 400Вт, IP54"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 18"

    "Аппарат пускорегулирующий 1И400-ДНаТ46Н-001УХЛ2 под лампу ДНаТ мощностью 400Вт,ток 4,6А, ток короткого замыкания не более 8А,коэффициент мощности не менее 0,43, напряжение-220В"

    Кол-во: 17.0

    "Позиция 19"

    "Аппарат пускорегулирующий 1И400ДРЛ42-001 УХЛ1, тип лампы ДРЛ мощностью 400Вт"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 20"

    "Аппарат пускорегулирующий 1К-1000-ДНаТ46-001УХЛ1 тип лампы ДНат мощностью 1000Вт"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 21"

    "Аппарат пускорегулирующий электронный ЭПРА 136, для люминесцентных ламп ЛЛ Т8 мощностью 1х36Вт, 180-256В."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 22"

    "Аппарат пускорегулирующий электронный ЭПРА 236, для люминесцентных ламп Т8 мощностью 2х36Вт, напряжение 180-256В, степень защиты IP20"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 23"

    "Аппарат пускорегулирующий электронный ЭПРА 418, для люминесцентных ламп ЛЛ Т8 мощностью 4х18Вт, напряжение 180-256В,степень защиты IP20"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 24"

    "Аппарат пускорегулирующий встраиваемый АВТ40-003, для люминесцентных ламп, мощность лампы 36/40Вт, номинальное напряжение сети 220В, рабочий ток 0,43А, магнитопровод с обмоткой в экранирующем корпусе из стали, клеммная колодка с самозажимными контактами"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 25"

    "Аппарат пускорегулирующий полупроводниковый АПП 2К36/220, количество подключаемых ламп 2 по 36Вт, корректируемый по мощности, напряжение сети 220В, климатическое исполнение УХЛ, степень защиты IP20."

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 26"

    "Аппарат пускорегулирующий полупроводниковый АПП 4К18/220, количество подключаемых ламп-4, корректируемый по мощности, мощность подключаемой лампы 18Вт, номинальное напряжение сети 220В, климатическое исполнение УХЛ3.1, степень защиты IP20."

    Кол-во: 55.0

    "Позиция 27"

    "Индикатор AD16DS BLS10-ADDS-230-K06-16 зеленый (или эквивалент)"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 28"

    "Патрон Е40Н16К резьбовой"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 29"

    "Удлинитель на катушке 4 гнезда, длина шнура 30м, без заземления, ПВС 2х0,75 6А/1,3кВт."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 30"

    "Удлинитель силовый термо, на кабельной катушке, тип провода ПВС 3х1,5, максимальная мощность 1750Вт, степень защиты IP44, длина провода 30м, 4 гнезда на катушке, номинальный ток 16А"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 31"

    "Удлинитель силовый на кабельной катушке, тип провода ПВС 3х2,5, максимальная мощность 3500Вт, степень защиты IP44, длина провода 50м, 4 гнезда на катушке с заземлениеим, номинальный ток 16А"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 32"

    "Удлинитель, длина 5м, 4гнезда, провод ПВС 3х0,75, с заземлением, материал корпуса полистирол, цвет белый."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 33"

    "Удлинитель силовой с колодкой, 4 евро розетки с заземляющими контактами, длина провода 10м, степень защиты IP44, 16А, 220В, провод КГ 3х1,5"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 34"

    "Удлинитель на катушке переносной, 4 розетки с подпружиненными крышками, длина кабеля 40м, максимальная мощность 3500Вт, сечение кабеля 3х1,5мм2, 16А, IP44."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 35"

    "Удлинитель на катушке, номинальный ток 16А, напряжение 220В, провод КГ3х2,5, длина 50м, цвет провода черный, степень защиты IP44"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 36"

    "Указатель BS-JUNIOR-731-5x0,3 LED а14890 (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 37"

    "Лампа Пермь М 28-220 4000К белая (или эквивалент)"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 38"

    "Лампа Пермь М 28-24/85В 4000К белая (или эквивалент)"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 39"

    "Лампа Пермь М 28R-12/85В красная для установки в заградительные огни (или эквивалент)"

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 40"

    "Лампа Пермь М 28R-220В красная для установки в заградительные огни (или эквивалент)"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 41"

    "Лампа СКЛ-14А-КМ-3-220 красная (или эквивалент)"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 42"

    "Лампа СКЛ-14А-ЛМ-3-220 зеленая (или эквивалент)"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 43"

    "Лампа СКЛ-16.2Б-ЛП-2-24 зеленая (или эквивалент)"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 44"

    "Лампа СКЛ-16.3Б-КП-2-24 красная (или эквивалент)"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 45"

    "Стартер для люм. ламп 4-22Вт, 127В"

    Кол-во: 4564.0

    "Позиция 46"

    "Стартер для люм. ламп 4-80Вт, 220В"

    Кол-во: 5135.0

    "Позиция 47"

    "Стартер для люм. ламп 4-80Вт, 127В"

    Кол-во: 150.0

    "Позиция 48"

    "Стартер Osram ST-151 Basic (или эквивалент)"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 49"

    "Фара ФР-ВС М Экотон-5 взрывозащ.(фонарь) с зарядным устройством (или эквивалент) "

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 50"

    "Фонарь ФОС-3-5/6 осветительный спец. С зарядным устройством (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 51"

    "Фонарь Яркий Луч S-250A (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 52"

    "Элемент пит.Duracell A23/MN21 12V (или эквивалент)"

    Кол-во: 4.0

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