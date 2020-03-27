Поставка светотехнического и установочного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2020 год

Поставка светотехнического и установочного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" на 2020 год

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Элемент пит.Duracell Basic LR6/MN1500 AA (или эквивалент)" Кол-во: 2095.0

"Позиция 2" "Элемент пит.Duracell LR03/MN2400 AAA (или эквивалент)" Кол-во: 1989.0

"Позиция 3" "Элемент пит.Duracell LR20 MN1300 D 1,5V (или эквивалент)" Кол-во: 45.0

"Позиция 4" "Элемент пит.Duracell MN1604 6LR61 9Vкрон (или эквивалент)" Кол-во: 330.0

"Позиция 5" "Элемент пит.Energizer 522(6LR61) 9V Крон (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 6" "Элемент пит.TDM SQ1702-0005 LR6 (AA) (или эквивалент)" Кол-во: 1400.0

"Позиция 7" "Элемент пит.Корунд Krona 6F22 9V (или эквивалент)" Кол-во: 161.0

"Позиция 8" "Элемент пит.Космос CR2032 3V (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 9" "Элемент пит.Энергия FR6 (AA) FR14G505 (или эквивалент)" Кол-во: 160.0

"Позиция 10" "Переключатель ПВ-3-16 1М.56 пакетный, 3-х полюсный, номинальный ток 16А " Кол-во: 20.0

"Позиция 11" "Переключатель ПВ-3-16 пакетный,3-трехполюсный, номинальный ток 16А" Кол-во: 20.0

"Позиция 12" "Светильник Skat LT-301300 LED Li-ion (или эквивалент)" Кол-во: 14.0

"Позиция 13" "Аппарат пускорегулирующий 1И1000-ДНаТ46-001 УХЛ1 под лампу ДНАТ мощностью 1000Вт, независимый, напряжение 220В, с ИЗУ" Кол-во: 9.0

"Позиция 14" "Аппарат пускорегулирующий 1И125ДРЛ44-Н-003 под лампу ДРЛ мощностью 125Вт, УХЛ2 встраиваемый" Кол-во: 45.0

"Позиция 15" "Аппарат пускорегулирующий 1И250ДРЛ44-003 УХЛ1, под лампу ДРЛ мощностью 250Вт, независимый" Кол-во: 16.0

"Позиция 16" "Аппарат пускорегулирующий 1И250ДРЛ44-Н-003, под лампу ДРЛ мощностью 250Вт, УХЛ2 встраиваемый" Кол-во: 15.0

"Позиция 17" "Аппарат пускорегулирующий 1И400-ДНаТ46-002 УХЛ1, встраиваемый, напряжение 220В, с ИЗУ, тип лампы ДНаТ, мощность 400Вт, IP54" Кол-во: 4.0

"Позиция 18" "Аппарат пускорегулирующий 1И400-ДНаТ46Н-001УХЛ2 под лампу ДНаТ мощностью 400Вт,ток 4,6А, ток короткого замыкания не более 8А,коэффициент мощности не менее 0,43, напряжение-220В" Кол-во: 17.0

"Позиция 19" "Аппарат пускорегулирующий 1И400ДРЛ42-001 УХЛ1, тип лампы ДРЛ мощностью 400Вт" Кол-во: 5.0

"Позиция 20" "Аппарат пускорегулирующий 1К-1000-ДНаТ46-001УХЛ1 тип лампы ДНат мощностью 1000Вт" Кол-во: 10.0

"Позиция 21" "Аппарат пускорегулирующий электронный ЭПРА 136, для люминесцентных ламп ЛЛ Т8 мощностью 1х36Вт, 180-256В." Кол-во: 10.0

"Позиция 22" "Аппарат пускорегулирующий электронный ЭПРА 236, для люминесцентных ламп Т8 мощностью 2х36Вт, напряжение 180-256В, степень защиты IP20" Кол-во: 10.0

"Позиция 23" "Аппарат пускорегулирующий электронный ЭПРА 418, для люминесцентных ламп ЛЛ Т8 мощностью 4х18Вт, напряжение 180-256В,степень защиты IP20" Кол-во: 10.0

"Позиция 24" "Аппарат пускорегулирующий встраиваемый АВТ40-003, для люминесцентных ламп, мощность лампы 36/40Вт, номинальное напряжение сети 220В, рабочий ток 0,43А, магнитопровод с обмоткой в экранирующем корпусе из стали, клеммная колодка с самозажимными контактами" Кол-во: 25.0

"Позиция 25" "Аппарат пускорегулирующий полупроводниковый АПП 2К36/220, количество подключаемых ламп 2 по 36Вт, корректируемый по мощности, напряжение сети 220В, климатическое исполнение УХЛ, степень защиты IP20." Кол-во: 60.0

"Позиция 26" "Аппарат пускорегулирующий полупроводниковый АПП 4К18/220, количество подключаемых ламп-4, корректируемый по мощности, мощность подключаемой лампы 18Вт, номинальное напряжение сети 220В, климатическое исполнение УХЛ3.1, степень защиты IP20." Кол-во: 55.0

"Позиция 27" "Индикатор AD16DS BLS10-ADDS-230-K06-16 зеленый (или эквивалент)" Кол-во: 30.0

"Позиция 28" "Патрон Е40Н16К резьбовой" Кол-во: 12.0

"Позиция 29" "Удлинитель на катушке 4 гнезда, длина шнура 30м, без заземления, ПВС 2х0,75 6А/1,3кВт." Кол-во: 2.0

"Позиция 30" "Удлинитель силовый термо, на кабельной катушке, тип провода ПВС 3х1,5, максимальная мощность 1750Вт, степень защиты IP44, длина провода 30м, 4 гнезда на катушке, номинальный ток 16А" Кол-во: 10.0

"Позиция 31" "Удлинитель силовый на кабельной катушке, тип провода ПВС 3х2,5, максимальная мощность 3500Вт, степень защиты IP44, длина провода 50м, 4 гнезда на катушке с заземлениеим, номинальный ток 16А" Кол-во: 15.0

"Позиция 32" "Удлинитель, длина 5м, 4гнезда, провод ПВС 3х0,75, с заземлением, материал корпуса полистирол, цвет белый." Кол-во: 5.0

"Позиция 33" "Удлинитель силовой с колодкой, 4 евро розетки с заземляющими контактами, длина провода 10м, степень защиты IP44, 16А, 220В, провод КГ 3х1,5" Кол-во: 2.0

"Позиция 34" "Удлинитель на катушке переносной, 4 розетки с подпружиненными крышками, длина кабеля 40м, максимальная мощность 3500Вт, сечение кабеля 3х1,5мм2, 16А, IP44." Кол-во: 5.0

"Позиция 35" "Удлинитель на катушке, номинальный ток 16А, напряжение 220В, провод КГ3х2,5, длина 50м, цвет провода черный, степень защиты IP44" Кол-во: 3.0

"Позиция 36" "Указатель BS-JUNIOR-731-5x0,3 LED а14890 (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 37" "Лампа Пермь М 28-220 4000К белая (или эквивалент)" Кол-во: 10.0

"Позиция 38" "Лампа Пермь М 28-24/85В 4000К белая (или эквивалент)" Кол-во: 6.0

"Позиция 39" "Лампа Пермь М 28R-12/85В красная для установки в заградительные огни (или эквивалент)" Кол-во: 18.0

"Позиция 40" "Лампа Пермь М 28R-220В красная для установки в заградительные огни (или эквивалент)" Кол-во: 25.0

"Позиция 41" "Лампа СКЛ-14А-КМ-3-220 красная (или эквивалент)" Кол-во: 100.0

"Позиция 42" "Лампа СКЛ-14А-ЛМ-3-220 зеленая (или эквивалент)" Кол-во: 100.0

"Позиция 43" "Лампа СКЛ-16.2Б-ЛП-2-24 зеленая (или эквивалент)" Кол-во: 20.0

"Позиция 44" "Лампа СКЛ-16.3Б-КП-2-24 красная (или эквивалент)" Кол-во: 30.0

"Позиция 45" "Стартер для люм. ламп 4-22Вт, 127В" Кол-во: 4564.0

"Позиция 46" "Стартер для люм. ламп 4-80Вт, 220В" Кол-во: 5135.0

"Позиция 47" "Стартер для люм. ламп 4-80Вт, 127В" Кол-во: 150.0

"Позиция 48" "Стартер Osram ST-151 Basic (или эквивалент)" Кол-во: 300.0

"Позиция 49" "Фара ФР-ВС М Экотон-5 взрывозащ.(фонарь) с зарядным устройством (или эквивалент) " Кол-во: 21.0

"Позиция 50" "Фонарь ФОС-3-5/6 осветительный спец. С зарядным устройством (или эквивалент)" Кол-во: 4.0

"Позиция 51" "Фонарь Яркий Луч S-250A (или эквивалент)" Кол-во: 4.0