Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка комплектов специализированных преобразователей, стандартных образцов для ультразвукового контроля для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/20/4.5/0014220/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/06.03.2020

    Поставка комплектов специализированных преобразователей, стандартных образцов для ультразвукового контроля для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/20/4.5/0014220/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/06.03.2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.04.2020 08:0022.04.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961439Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов специализированных преобразователей, стандартных образцов для ультразвукового контроля для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 620027, г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008961439

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0014220/ТГЕкатеринб

    Номер закупки

    0035/20/4.5/0014220/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/06.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка комплектов специализированных преобразователей, стандартных образцов для ультразвукового контроля для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/20/4.5/0014220/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/06.03.2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.03.2020 06:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДМИ 14220 изм.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 287-21-59

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    S.Semenskay@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенская С. В.

    Место рассмотрения предложений

    620027, г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектов специализированных преобразователей, стандартных образцов для ультразвукового контроля для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.05.202006.05.2020 08:0006.05.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961439Подведение итогов не позднее Поставка комплектов специализированных преобразователей, стандартных образцов для ультразвукового контроля для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 620027, г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов специализированных преобразователей, стандартных образцов для ультразвукового контроля для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    675 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Классификатор ОКПД2

    26.51.43.110

    Приборы цифровые электроизмерительные

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.6

    Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект специализированных притертых преобразователей с настроечными образцами Комплект специализированных притертых преобразователей с настроечными образцами состоит из: 1. Преобразователь для трубы 22х3- 2 шт; 2.Преобразователь для труб"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Комплект специализированных притертых преобразователей с настроечными образцами Комплект специализированных притертых преобразователей с настроечными образцами состоит из: 1. Преобразователь для трубы 22х3- 2 шт; 2.Преобразователь для труб"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Комплект специализированных притертых преобразователей с настроечными образцами Комплект специализированных притертых преобразователей с настроечными образцами состоит из: 1. Преобразователь для трубы 22х3- 2 шт; 2.Преобразователь для труб"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Комплект специализированных притертых преобразователей с настроечными образцами Комплект специализированных притертых преобразователей с настроечными образцами состоит из: 1. Преобразователь для трубы 22х3- 2 шт; 2.Преобразователь для труб"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Комплект стандартных образцов по СТО Газпром для ультразвукового контроля Комплект состоит из: 1.Образец толщиной 4 мм (1,4±0,05x1,0±0,05.) - 2 шт; 2.Образец толщиной 6 мм (1,4±0,05x1,2±0,05.) - 2 шт; 3.Образец толщиной 8 мм (2,0±0,05х1,5±"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 6"

    "Комплект стандартных образцов по СТО Газпром для ультразвукового контроля Комплект состоит из: 1.Образец толщиной 4 мм (1,4±0,05x1,0±0,05.) - 2 шт; 2.Образец толщиной 6 мм (1,4±0,05x1,2±0,05.) - 2 шт; 3.Образец толщиной 8 мм (2,0±0,05х1,5±"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 7"

    "Комплект стандартных образцов по СТО Газпром для ультразвукового контроля )Комплект состоит из: 1.Образец толщиной 4 мм (1,4±0,05x1,0±0,05.) - 2 шт; 2.Образец толщиной 6 мм (1,4±0,05x1,2±0,05.) - 2 шт; 3.Образец толщиной 8 мм (2,0±0,05х1,5±"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 8"

    "Комплект стандартных образцов по СТО Газпром для ультразвукового контроля Комплект состоит из: 1.Образец толщиной 4 мм (1,4±0,05x1,0±0,05.) - 2 шт; 2.Образец толщиной 6 мм (1,4±0,05x1,2±0,05.) - 2 шт; 3.Образец толщиной 8 мм (2,0±0,05х1,5±"

    Кол-во: 2.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Востокгазпром
    Маркетинговые исследования № 32110992532
    Поставка анализаторов газа для нужд АО "Газпром добыча Томск"
    Поставка анализаторов газа для нужд АО "Газпром добыча Томск"
    176082
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 044 584
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить