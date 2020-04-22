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Номер извещения
32008961439
Уникальный номер закупки
20/4.5/0014220/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка комплектов специализированных преобразователей, стандартных образцов для ультразвукового контроля для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/20/4.5/0014220/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/06.03.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
06.03.2020 06:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-59
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
S.Semenskay@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенская С. В.
Место рассмотрения предложений
620027, г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектов специализированных преобразователей, стандартных образцов для ультразвукового контроля для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.05.202006.05.2020 08:0006.05.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961439Подведение итогов не позднее Поставка комплектов специализированных преобразователей, стандартных образцов для ультразвукового контроля для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 620027, г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектов специализированных преобразователей, стандартных образцов для ультразвукового контроля для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена
675 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
26.51.43.110
26.51.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
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