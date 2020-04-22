Поставка комплектов специализированных преобразователей, стандартных образцов для ультразвукового контроля для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

Поставка комплектов специализированных преобразователей, стандартных образцов для ультразвукового контроля для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Комплект специализированных притертых преобразователей с настроечными образцами Комплект специализированных притертых преобразователей с настроечными образцами состоит из: 1. Преобразователь для трубы 22х3- 2 шт; 2.Преобразователь для труб" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Комплект специализированных притертых преобразователей с настроечными образцами Комплект специализированных притертых преобразователей с настроечными образцами состоит из: 1. Преобразователь для трубы 22х3- 2 шт; 2.Преобразователь для труб" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Комплект специализированных притертых преобразователей с настроечными образцами Комплект специализированных притертых преобразователей с настроечными образцами состоит из: 1. Преобразователь для трубы 22х3- 2 шт; 2.Преобразователь для труб" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Комплект специализированных притертых преобразователей с настроечными образцами Комплект специализированных притертых преобразователей с настроечными образцами состоит из: 1. Преобразователь для трубы 22х3- 2 шт; 2.Преобразователь для труб" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Комплект стандартных образцов по СТО Газпром для ультразвукового контроля Комплект состоит из: 1.Образец толщиной 4 мм (1,4±0,05x1,0±0,05.) - 2 шт; 2.Образец толщиной 6 мм (1,4±0,05x1,2±0,05.) - 2 шт; 3.Образец толщиной 8 мм (2,0±0,05х1,5±" Кол-во: 2.0

"Позиция 6" "Комплект стандартных образцов по СТО Газпром для ультразвукового контроля Комплект состоит из: 1.Образец толщиной 4 мм (1,4±0,05x1,0±0,05.) - 2 шт; 2.Образец толщиной 6 мм (1,4±0,05x1,2±0,05.) - 2 шт; 3.Образец толщиной 8 мм (2,0±0,05х1,5±" Кол-во: 2.0

"Позиция 7" "Комплект стандартных образцов по СТО Газпром для ультразвукового контроля )Комплект состоит из: 1.Образец толщиной 4 мм (1,4±0,05x1,0±0,05.) - 2 шт; 2.Образец толщиной 6 мм (1,4±0,05x1,2±0,05.) - 2 шт; 3.Образец толщиной 8 мм (2,0±0,05х1,5±" Кол-во: 2.0