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    Главная / Торги / Поставка источников питания оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/20/4.5/0014219/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/06.03.2020

    Поставка источников питания оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/20/4.5/0014219/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/06.03.2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2020 08:0006.05.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961444Дата и время окончания срока приема заявок Поставка источников питания оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 620027, г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008961444

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0014219/ТГЕкатеринб

    Номер закупки

    0035/20/4.5/0014219/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/06.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка источников питания оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/20/4.5/0014219/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/06.03.2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.03.2020 06:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДМИ 14219 изм.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 287-21-59

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    S.Semenskay@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенская С. В.

    Место рассмотрения предложений

    620027, г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка источников питания оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.202029.05.2020 08:0029.05.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961444Подведение итогов не позднее Поставка источников питания оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 620027, г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка источников питания оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    1 962 500,17

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Классификатор ОКПД2

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.20.23

    Производство прочих аккумуляторов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарея аккумуляторная Комплект состоит из 12 аккумуляторных батарей с перемычками напряжением 2В, ёмкостью 200 А/ч"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 2"

    "Устройство предназначенное для проведения контрольного разряда и заряда (теста) аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 48В, в составе: зарядный выпрямитель, контроллер, комплект соединительных проводов, блок резисторов и устройство поэлементного"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Устройство электропитания, в исполнении 19” стойки с отсеками для АКБ входное напряжение, переменное 380В, выходное напряжение, постоянное 24В максимальный ток нагрузки 60А. Автоматическое выключение.: цепи - 2*50А; нагрузочной цепи – 1*6А, 2*10А, 1*25А;"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 4"

    "Устройство электропитания, в исполнении 19” стойки с отсеками для АКБ. Входное напряжение, переменное 380В, выходное напряжение, постоянное 48В максимальный ток нагрузки 175А. Автоматическое выключение.: батарейной цепи – 2*150А; нагрузочной цепи – 2*6А,"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Источник бесперебойного питания (для сервера) Источник (комплект) Источник бесперебойного питания в составе: 1. Источник бесперебойного питания ; 2. блок модуль ; 3. адаптер для источника бесперебойного питания ; 4. Монтажный комплект"

    Кол-во: 4.0

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