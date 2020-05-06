Поставка низковольтного электрооборудования для производственных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Зажим винтовой, количество полюсов - 12, номинальный ток 20А, сечение 4-10мм2." Кол-во: 20.0

"Позиция 2" "Зажим клеммный, номинальный ток 50А, номинальное напряжение 600В, сечение 6мм2." Кол-во: 20.0

"Позиция 3" "Зажим клеммный, номинальный ток 70А, номинальное напряжение 600В, сечение 10мм2." Кол-во: 100.0

"Позиция 4" "Зажим клеммный на DIN-рейку, номинальный ток 35А, номинальное напряжение 600В, сечение 4мм2. 17516.1-90" Кол-во: 220.0

"Позиция 5" "Заземление переносное для воздушных линий до 10 кВ с заземляющим проводом сечением 25мм2. 51853-2001" Кол-во: 2.0

"Позиция 6" "Заземление переносное для распредустройств до 15 кВ с 3 зажимами, проводом сечением 25мм2 и струбциной с рукояткой в комплекте с штангой ШЗП 10/15. 51853-2001" Кол-во: 2.0

"Позиция 7" "Клеммник строительно-монтажный пластиковый, количество зажимов - 6, номинальное поперечное сечение 0,75-2,5." Кол-во: 20.0

"Позиция 8" "Коробка соединительная, количество зажимов - 20, количество выводов - 6, степень защиты IP65, размеры 250х140хх80мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 9" "Коробка ответвительная. с кабельными вводами, IP44, 190х140х70мм. 14254-96" Кол-во: 4.0

"Позиция 10" "Коробка ответвительная пластиковая, круглая, 4 ввода, размеры 178х178х67мм." Кол-во: 4.0

"Позиция 11" "Коробка распаячная пластиковая, размеры 85х85х50." Кол-во: 20.0

"Позиция 12" "Коробка распределительная взрывозащищенная. 4 винтовых зажима сечением 0,2-2,5мм2, номинальный ток до 20А, напряжение 380В, IP65, материал корпуса – чугун с порошковым напылением." Кол-во: 3.0

"Позиция 13" "Коробка соединительная взрывозащищенная, количество клемм - 6, количество вводов - 3, степень защиты IP65, размеры 202х202х66." Кол-во: 26.0

"Позиция 14" "Коробка установочкая монтажная с винтами КУ1101 68х42мм,IP20,блочная." Кол-во: 24.0

"Позиция 15" "Трубчатый электронареватель ребристый, материал - углеродистая сталь, напряжение 220В, мощность 1,6 кВт, диаметр трубки 13мм, развернутая длина 54 см" Кол-во: 2.0

"Позиция 16" "настенный карболитовый для цоколя Е-27" Кол-во: 8.0

"Позиция 17" "керамический подвесной для цоколя Е-27" Кол-во: 76.0

"Позиция 18" "потолочный карболитовый для цоколя Е-27" Кол-во: 9.0

"Позиция 19" "керамический подвесной для цоколя Е-40" Кол-во: 85.0

"Позиция 20" "DIN-рейка с насечкой, 35х7,5мм, L=2м." Кол-во: 5.0

"Позиция 21" "DIN-рейка с насечкой, 35х15мм, L=2м Р МЭК" Кол-во: 5.0

"Позиция 22" "Количество штепсельных розеток с заземлением - 4. Длина питающего провода - 20 м." Кол-во: 9.0

"Позиция 23" "Количество штепсельных розеток с заземлением - 4. Длина питающего провода - 50 м." Кол-во: 6.0

"Позиция 24" "Количество розеток с заземлением - 6. Длина питающего провода - 3 м." Кол-во: 37.0

"Позиция 25" "Количество розеток с заземлением - 6. Длина питающего провода - 5 м." Кол-во: 8.0

"Позиция 26" "Шина нулевая в комбинированном DIN-изоляторе, 12 кабельных выводов, сечение 8х12мм2, 125А, 400В, размеры 146х34,5х25мм, материал – латунь." Кол-во: 10.0

"Позиция 27" "оперативная универсальная, предназначена для оперативной работы в электроустановках переменного и постоянного тока частотой 50 Гц и напряжением до 10 кВ для управления разъединителями" Кол-во: 2.0

"Позиция 28" "Предназначен для заземления брони кабелей связи при вводе их в здания АТС. Используется как на электрических, так и на оптических кабелях связи." Кол-во: 10.0

"Позиция 29" "вставка плавкая быстродействующая малогабаритная предназначена для защиты электрических цепей постоянного и переменного тока. Номинальный ток 1А" Кол-во: 125.0

"Позиция 30" "Вставка плавкая применяется для защиты от коротких замыканий промышленных установок и сетей с ном. Напряжением 380В переменного тока 50 60 Гц" Кол-во: 19.0

"Позиция 31" "Выключатель взрывозащищенный предназначен для коммутации электр. цепей в автоматизированных системах управления,маркировка взрывозащиты 2ExmIIT6X, толкатель с роликом, и кабелем, сепень защиты от пыли и воды IP67" Кол-во: 3.0

"Позиция 32" "Выключатель взрывозащищенный предназаначен для дискретной электрической сигнализации о наличии или отсутствии управляющего элемента в рабочей зоне выключателя или для сигнализации крайних положений линейных кранов магистральных газопроводов. Тип контактов - переключающие Номинальное напряжение сети, В 220 Мощность, Вт 80 Максимальный ток, А 1,5 (для коммутируемых электрических цепей) Габаритные размеры, мм 200х125х80 Вид взрывозащиты - 1ExdllBT3;" Кол-во: 1.0

"Позиция 33" "Выключатель путевой предназначен для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660В, частотой 50Г и постоянного тока напряжением до 440В под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объектаНоминальное напряжение: 660 В, 50 Гц.Номинальный ток: 10 А.Контактная группа: 1 «замыкающийся» + 1 «размыкающийся».Тип привода: рычаг с роликом. Материал корпуса: металл. Габаритные размеры: 108×60×46 мм. Степень защиты: IP 65. Р 50030.5.5-2011" Кол-во: 6.0

"Позиция 34" "предназначен для работы в электрических цепях напряжением до 380В переменного тока частотой 50, 60Гц и 400Гц и до 220В постоянного тока в качестве: вводного выключателя и переключателя в цепях управления электроустановок распределения энергии. IP56 силум" Кол-во: 1.0

"Позиция 35" "Выключатель предназначен для работы в электрических цепях напряжением до 380В переменного тока частотой 50, 60Гц и 400Гц и до 220В постоянного тока в качестве: вводного выключателя и переключателя в цепях управления электроустановок распределения энергии." Кол-во: 11.0

"Позиция 36" "Выключатель предназначен для работы в электрических цепях напряжением до 380В переменного тока частотой 50, 60Гц и 400Гц и до 220В постоянного тока в качестве: вводного выключателя и переключателя в цепях управления электроустановок распределения энергии." Кол-во: 4.0

"Позиция 37" "Диод кремниевый диффузионный. Предназначен для работы в цепях статических преобразователей электроэнергии постоянного и переменного токов на частотах до 2 кГц. в металлокерамическом корпусе с гибким выводом, прямой полярностей. Ср" Кол-во: 58.0

"Позиция 38" "Лампа бактерицидная, разрядная, высокого давления, трубчатая Предназначена для обеззараживания природных и сточных вод и рассчитана на работу в сетях переменного тока 50Гц напряжением 380В Цоколь: S15/21 Напряжение на лампе (В): 230 Мощность (Вт):" Кол-во: 4.0

"Позиция 39" "Светодиодная лампа предназначена для системы световой маркировки высотных и протяженных объектов Напряжение 85 - 240 В AC/DC Назначение для сигнальных огней ЗОМ СДЗО ЗОЛ Степень защиты IP20 Темп. эксплуатации -40ºС до +40ºС Цо" Кол-во: 8.0

"Позиция 40" "Патрон заменяемый элемент высоковольтного предохранителя ПКТ 101-10-20-31,5 У3" Кол-во: 13.0

"Позиция 41" "вставка плавкая быстродействующая малогабаритная предназначена для защиты электрических цепей постоянного и переменного тока. Номинальный ток 0,25А" Кол-во: 25.0

"Позиция 42" "Предохранитель вставка плавкая быстродействующая малогабаритная предназначена для защиты электрических цепей постоянного и переменного тока. Номинальный ток 0,5А" Кол-во: 1025.0

"Позиция 43" "Предохранитель с кварцевым наполнителем, для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, номинальное рабочее напряжение - 10кВ, номинальный ток отключения - 12,5кА номинальный рабочий ток 2А " Кол-во: 36.0

"Позиция 44" "Предохранитель с кварцевым наполнителем, для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, номинальное рабочее напряжение - 10кВ, номинальный ток отключения - 20кА номинальный рабочий ток 20А " Кол-во: 3.0

"Позиция 45" "Предохранитель с кварцевым наполнителем, для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, номинальное рабочее напряжение - 10кВ, номинальный ток отключения - 31,5кА номинальный рабочий ток 20А " Кол-во: 3.0

"Позиция 46" "Предохранитель с кварцевым наполнителем, для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, номинальное рабочее напряжение - 10кВ, номинальный ток отключения - 20кА номинальный рабочий ток 3,2А " Кол-во: 14.0

"Позиция 47" "Предохранитель с кварцевым наполнителем, для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, номинальное рабочее напряжение - 10кВ, номинальный ток отключения - 31,5кА номинальный рабочий ток 8А " Кол-во: 5.0

"Позиция 48" "Предохранитель с кварцевым наполнителем, для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, номинальное рабочее напряжение - 6кВ, номинальный ток отключения - 20кА номинальный рабочий ток 2А ГОСТ 2213-79 " Кол-во: 22.0

"Позиция 49" "Предохранитель с кварцевым наполнителем, для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, номинальное рабочее напряжение - 6кВ, номинальный ток отключения - 40кА, номинальный рабочий ток 3,2А " Кол-во: 8.0

"Позиция 50" "нереверсивный 3 величины с тепловым реле, переменного тока мощность 40А , напряжение катушки 220В" Кол-во: 2.0

"Позиция 51" "Реле контроля фаз предназначены для контроля полнофазности сетевого напряжения, порядка чередования фаз. Номинальное напряжение Uном 50Гц - 400В Время выключения встроенного реле снижении напряжения ниже 0.8 Uном ± 5% с 0.1-10 обрыве одной фазы с 0.1-10обрыве двух или трѐх фаз с 0.1асимметрии линейных напряжений >(30± 2)% с 0.1-10 обратном порядке чередования фаз с 0.1 «слипании» фаз с 0.1-10 превышении напряжения выше 1.3 Uном ± 5% с 0.1 Минимальное синфазное напряжение включения % 0.85 Uном Гистерезис напряжения порога срабатывания % 0.05 Uном Погрешность времени срабатывания, не более % + 10 Количество и тип контактов 2 переключающие группы Максимальный коммутируемый ток активная нагрузка: АС250В,50 Гц (АС1)/DC30В (DC1) А 5 / 5 Максимальная коммутируемая мощность Вт 1250 Максимальное коммутируемое напряжение В 400 Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле В АС2000, 50Гц, (1 мин.)" Кол-во: 2.0

"Позиция 52" "предназначены для применения в цепях управления электроприводами переменного тока напряжением до 380 В и в цепях постоянного тока напряжением до 220 В . Напряжение катушки 24В Р 50030.5.1-2005" Кол-во: 4.0

"Позиция 53" "Реле промежуточное предназначено для применения в цепях постоянного тока. Контакты 4+1+0 Напряжение питания 220В" Кол-во: 16.0

"Позиция 54" "промежуточное предназначено для применения в цепях переменного тока. Контакты 4+1+0 Напряжение питания 220В Присоединение переднее" Кол-во: 42.0

"Позиция 55" "промежуточное предназначено для работы в электрических цепях управления и промышленной автоматики переменного тока напряжением до 380В частотой 50Гц способ крепления внешних проводников: винтами," Кол-во: 9.0

"Позиция 56" "Предназначен для зажигания люминесцентных ламп мощностью 20Вт при включении в сеть переменного тока частотой 50Гц" Кол-во: 2419.0

"Позиция 57" "Предназначен для зажигания люминесцентных ламп мощностью 80Вт при включении в сеть переменного тока частотой 50Гц" Кол-во: 1955.0

"Позиция 58" "Силовой низкочастотный тиристор штыревого исполнения на ток 160 ампер. Предназначен для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 500 ГЦ." Кол-во: 50.0

"Позиция 59" "Предназначено для работы в комплекте со светильниками наружного освещения, реле обеспечивает включение выключение нагрузки в зависимости от уровня естственной освещенности" Кол-во: 2.0

"Позиция 60" "Предназначен для отопления жилых и промышленных помещений методом естественной конвекции, мощность 1,5 кВт" Кол-во: 5.0

"Позиция 61" "Аппарат пускорегулирующий предназначен для обеспечения режима зажигания и стабилизации разряда газоразрядных ламп высокого давления. Тип лампы ДРЛ. Номинальное напряжение 220В. Номинальная мощность 400Вт. Исполнение: встраиваемый." Кол-во: 4.0

"Позиция 62" "Аппарат пускорегулирующий предназначен для обеспечения режима зажигания и стабилизации разряда газоразрядных ламп высокого давления. Тип лампы ДРЛ. Номинальное напряжение 220В. Номинальная мощность 125Вт. Исполнение: встраиваемый." Кол-во: 2.0

"Позиция 63" "Аппарат пускорегулирующий предназначен для обеспечения режима зажигания и стабилизации разряда газоразрядных ламп высокого давления. Тип лампы ДРЛ. Номинальное напряжение 220В. Номинальная мощность 250Вт. Исполнение: независимое." Кол-во: 8.0

"Позиция 64" "Однополюсной; Номинальное напряжение (50 и 60 Гц), В - 380, электромагнитный и тепловой расцепитель 10А." Кол-во: 4.0

"Позиция 65" "Однополюсной; Номинальное напряжение (50 и 60 Гц), В - 380, электромагнитный и тепловой расцепитель 16А." Кол-во: 6.0

"Позиция 66" "Однополюсной; Номинальное напряжение (50 и 60 Гц), В - 380, электромагнитный и тепловой расцепитель 25А" Кол-во: 7.0

"Позиция 67" "Трехполюсной; Номинальное напряжение (50 и 60 Гц), В - 380, электромагнитный и тепловой расцепитель 10А." Кол-во: 3.0

"Позиция 68" "Трехполюсной; Номинальное напряжение (50 и 60 Гц), В - 380, электромагнитный и тепловой расцепитель 40А." Кол-во: 2.0

"Позиция 69" "Трехполюсной; Номинальное напряжение (50 и 60 Гц), В - 380, электромагнитный и тепловой расцепитель 6,3А." Кол-во: 3.0

"Позиция 70" "предназначены для двойного крепления к штыревым и опорным изоляторам опор ВЛ до 20 кВ изолированных проводов марки CИП-3 сечением от 35 до 50 мм²." Кол-во: 20.0

"Позиция 71" "предназначены для одинарного крепления к изоляторам опор ВЛ до 20 кВ неизолированных самонесущих проводов типов А, АС сечением от 35 до 50 мм²." Кол-во: 268.0

"Позиция 72" "Дроссель предназначен для обеспечения режима зажигания и стабилизации разряда газоразрядных ламп высокого давления. Тип лампы ДРЛ. Номинальное напряжение 220В. Номинальная мощность 250Вт. Исполнение: независимое" Кол-во: 23.0

"Позиция 73" "Дроссель предназначен для обеспечения режима зажигания и стабилизации разряда газоразрядных ламп высокого давления. Тип лампы ДРЛ. Номинальное напряжение 220В. Номинальная мощность 250Вт. Исполнение: независимое." Кол-во: 10.0

"Позиция 74" "Зажим применяется на линиях электропередачи для крепления сталеалюминиевых проводов диаметром 4,5мм...9,6мм (клин №1)" Кол-во: 36.0

"Позиция 75" "Зажим применяется для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов марок А70, АС50/8, АС70/11, а также защищенных проводов СИП-3 сечением 50, 70 мм2." Кол-во: 20.0

"Позиция 76" "Зажим применяется для соединения стальных проводов и канатов при заземлении молниезащитных торсов на линиях электропередачи 35-110 кВ. Диаметр провода, мм: 5,5 - 8,6" Кол-во: 20.0

"Позиция 77" "Зажим применяется для соединения стальных проводов и канатов при заземлении молниезащитных торсов на линиях электропередачи 35-110 кВ. Диаметр провода, мм: 9,1-12,0" Кол-во: 86.0

"Позиция 78" "Изолятор опорный керамический внутренней установки, предназначен для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических распределительных устройствах, токопроводах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц номинальным напряжением 10 кВ. мини" Кол-во: 5.0

"Позиция 79" "Проходной керамический внутренней установки, предназначен для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических распределительных устройствах, токопроводах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц номинальным напряжением 10 кВ.Номинальный" Кол-во: 9.0

"Позиция 80" "Штыревой стеклянный, Номинальное напряжение 10 кВ. Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН - 12,5 ГОСТ 8608-79" Кол-во: 26.0

"Позиция 81" "Штыревой фарфоровый, Номинальное напряжение -10 кВ." Кол-во: 12.0

"Позиция 82" "Штыревой фарфоровый, Номинальное напряжение - 20кВ." Кол-во: 146.0

"Позиция 83" "Предназначен для коммутации проведов до 2,5 мм2." Кол-во: 800.0

"Позиция 84" "Ограничитель неренапряжений наружной установки в полимерном корпусе, класс напряжения сети, кВ - 10." Кол-во: 16.0

"Позиция 85" "Предназначен для общего освещения жилых и аминистративных здений и точечной подсветки объектов. Источник света 1LED. Мощность 30 Вт." Кол-во: 8.0

"Позиция 86" "Разрядник предназначен для защиты воздушных линий передачи электроэнергии и аппаратуры трансформаторных подстанций от кратковременных перенапряжений. кВ - 10" Кол-во: 7.0

"Позиция 87" "Разрядник предназначен для защиты воздушных линий передачи электроэнергии и аппаратуры трансформаторных подстанций от кратковременных перенапряжений. кВ - 6" Кол-во: 3.0

"Позиция 88" "Разъединитель линейный наружной установки; с приводом ПРНЗ-10У1 номинальное напряжение, кВ - 10, номинальный ток 630А." Кол-во: 2.0

"Позиция 89" "линейный наружной установки с приводом ПРНЗ-10У1; номинальное напряжение, кВ - 10, номинальный ток -200А." Кол-во: 2.0

"Позиция 90" "линейный наружной установки с приводом ПРНЗ-10У1; номинальное напряжение, кВ - 10, номинальный ток 400А." Кол-во: 11.0

"Позиция 91" "Светильник светодиодный взрывозащищенный предназначен предназначены для освещения помещений промышленных и производственных зданий и наружного освещения, в т.ч. в местах с потенциально взрывоопасной газовой средой во взрывоопасных зонах класса 1 или 2 по классификациидля Напряжение питания 220В. Мощность 20Вт. Количество светодиодов - 4, взрывозащищенное исполнение: 1ExsIIBT5 Х. Степень защиты от внешних воздействий: IP67." Кол-во: 4.0

"Позиция 92" "Импульсной зажигающее устройство для металлогалогенных и натриевых ламп мощностью 250-1000Вт, напряжение 220-240в" Кол-во: 5.0

"Позиция 93" "профессиональный переносной фонарь с галогенной лампой, предназначенный для работы в сложных условиях. Герметичная брызгозащищённая конструкция с зарядным устройством •Напряжение питания аккумулятора: 6 В;. •Емкость аккумулятора: 4,5 А/ч; •Макс. освещенность: 20 000 люкс;" Кол-во: 5.0

"Позиция 94" "профессиональный переносной фонарь с галогенной лампой, предназначенный для работы в сложных условиях. Герметичная брызгозащищённая конструкция с зарядным устройством •Напряжение питания аккумулятора: 6 В;. •Емкость аккумулятора: 4,5 А/ч; •Макс. освещенн" Кол-во: 4.0