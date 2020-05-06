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    Главная / Торги / Поставка низковольтного электрооборудования для производственных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/20/4.3/0014148/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/06.03.2020

    Поставка низковольтного электрооборудования для производственных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/20/4.3/0014148/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/06.03.2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2020 08:0006.05.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961451Дата и время окончания срока приема заявок Поставка низковольтного электрооборудования для производственных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008961451

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0014148/ТГЕкатеринб

    Номер закупки

    0035/20/4.3/0014148/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/06.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка низковольтного электрооборудования для производственных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/20/4.3/0014148/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/06.03.2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.03.2020 06:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДМИ 14148 изм.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 287-21-59

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    S.Semenskay@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенская С. В.

    Место рассмотрения предложений

    620027, г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка низковольтного электрооборудования для производственных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.202029.05.2020 08:0029.05.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961451Подведение итогов не позднее Поставка низковольтного электрооборудования для производственных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка низковольтного электрооборудования для производственных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    2 051 283,89

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.190

    Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зажим винтовой, количество полюсов - 12, номинальный ток 20А, сечение 4-10мм2."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 2"

    "Зажим клеммный, номинальный ток 50А, номинальное напряжение 600В, сечение 6мм2."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 3"

    "Зажим клеммный, номинальный ток 70А, номинальное напряжение 600В, сечение 10мм2."

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 4"

    "Зажим клеммный на DIN-рейку, номинальный ток 35А, номинальное напряжение 600В, сечение 4мм2. 17516.1-90"

    Кол-во: 220.0

    "Позиция 5"

    "Заземление переносное для воздушных линий до 10 кВ с заземляющим проводом сечением 25мм2. 51853-2001"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 6"

    "Заземление переносное для распредустройств до 15 кВ с 3 зажимами, проводом сечением 25мм2 и струбциной с рукояткой в комплекте с штангой ШЗП 10/15. 51853-2001"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 7"

    "Клеммник строительно-монтажный пластиковый, количество зажимов - 6, номинальное поперечное сечение 0,75-2,5."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 8"

    "Коробка соединительная, количество зажимов - 20, количество выводов - 6, степень защиты IP65, размеры 250х140хх80мм."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 9"

    "Коробка ответвительная. с кабельными вводами, IP44, 190х140х70мм. 14254-96"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 10"

    "Коробка ответвительная пластиковая, круглая, 4 ввода, размеры 178х178х67мм."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 11"

    "Коробка распаячная пластиковая, размеры 85х85х50."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 12"

    "Коробка распределительная взрывозащищенная. 4 винтовых зажима сечением 0,2-2,5мм2, номинальный ток до 20А, напряжение 380В, IP65, материал корпуса – чугун с порошковым напылением."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 13"

    "Коробка соединительная взрывозащищенная, количество клемм - 6, количество вводов - 3, степень защиты IP65, размеры 202х202х66."

    Кол-во: 26.0

    "Позиция 14"

    "Коробка установочкая монтажная с винтами КУ1101 68х42мм,IP20,блочная."

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 15"

    "Трубчатый электронареватель ребристый, материал - углеродистая сталь, напряжение 220В, мощность 1,6 кВт, диаметр трубки 13мм, развернутая длина 54 см"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 16"

    "настенный карболитовый для цоколя Е-27"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 17"

    "керамический подвесной для цоколя Е-27"

    Кол-во: 76.0

    "Позиция 18"

    "потолочный карболитовый для цоколя Е-27"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 19"

    "керамический подвесной для цоколя Е-40"

    Кол-во: 85.0

    "Позиция 20"

    "DIN-рейка с насечкой, 35х7,5мм, L=2м."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 21"

    "DIN-рейка с насечкой, 35х15мм, L=2м Р МЭК"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 22"

    "Количество штепсельных розеток с заземлением - 4. Длина питающего провода - 20 м."

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 23"

    "Количество штепсельных розеток с заземлением - 4. Длина питающего провода - 50 м."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 24"

    "Количество розеток с заземлением - 6. Длина питающего провода - 3 м."

    Кол-во: 37.0

    "Позиция 25"

    "Количество розеток с заземлением - 6. Длина питающего провода - 5 м."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 26"

    "Шина нулевая в комбинированном DIN-изоляторе, 12 кабельных выводов, сечение 8х12мм2, 125А, 400В, размеры 146х34,5х25мм, материал – латунь."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 27"

    "оперативная универсальная, предназначена для оперативной работы в электроустановках переменного и постоянного тока частотой 50 Гц и напряжением до 10 кВ для управления разъединителями"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 28"

    "Предназначен для заземления брони кабелей связи при вводе их в здания АТС. Используется как на электрических, так и на оптических кабелях связи."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 29"

    "вставка плавкая быстродействующая малогабаритная предназначена для защиты электрических цепей постоянного и переменного тока. Номинальный ток 1А"

    Кол-во: 125.0

    "Позиция 30"

    "Вставка плавкая применяется для защиты от коротких замыканий промышленных установок и сетей с ном. Напряжением 380В переменного тока 50 60 Гц"

    Кол-во: 19.0

    "Позиция 31"

    "Выключатель взрывозащищенный предназначен для коммутации электр. цепей в автоматизированных системах управления,маркировка взрывозащиты 2ExmIIT6X, толкатель с роликом, и кабелем, сепень защиты от пыли и воды IP67"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 32"

    "Выключатель взрывозащищенный предназаначен для дискретной электрической сигнализации о наличии или отсутствии управляющего элемента в рабочей зоне выключателя или для сигнализации крайних положений линейных кранов магистральных газопроводов. Тип контактов - переключающие Номинальное напряжение сети, В 220 Мощность, Вт 80 Максимальный ток, А 1,5 (для коммутируемых электрических цепей) Габаритные размеры, мм 200х125х80 Вид взрывозащиты - 1ExdllBT3;"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 33"

    "Выключатель путевой предназначен для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660В, частотой 50Г и постоянного тока напряжением до 440В под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объектаНоминальное напряжение: 660 В, 50 Гц.Номинальный ток: 10 А.Контактная группа: 1 «замыкающийся» + 1 «размыкающийся».Тип привода: рычаг с роликом. Материал корпуса: металл. Габаритные размеры: 108×60×46 мм. Степень защиты: IP 65. Р 50030.5.5-2011"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 34"

    "предназначен для работы в электрических цепях напряжением до 380В переменного тока частотой 50, 60Гц и 400Гц и до 220В постоянного тока в качестве: вводного выключателя и переключателя в цепях управления электроустановок распределения энергии. IP56 силум"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 35"

    "Выключатель предназначен для работы в электрических цепях напряжением до 380В переменного тока частотой 50, 60Гц и 400Гц и до 220В постоянного тока в качестве: вводного выключателя и переключателя в цепях управления электроустановок распределения энергии."

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 36"

    "Выключатель предназначен для работы в электрических цепях напряжением до 380В переменного тока частотой 50, 60Гц и 400Гц и до 220В постоянного тока в качестве: вводного выключателя и переключателя в цепях управления электроустановок распределения энергии."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 37"

    "Диод кремниевый диффузионный. Предназначен для работы в цепях статических преобразователей электроэнергии постоянного и переменного токов на частотах до 2 кГц. в металлокерамическом корпусе с гибким выводом, прямой полярностей. Ср"

    Кол-во: 58.0

    "Позиция 38"

    "Лампа бактерицидная, разрядная, высокого давления, трубчатая Предназначена для обеззараживания природных и сточных вод и рассчитана на работу в сетях переменного тока 50Гц напряжением 380В Цоколь: S15/21 Напряжение на лампе (В): 230 Мощность (Вт):"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 39"

    "Светодиодная лампа предназначена для системы световой маркировки высотных и протяженных объектов Напряжение 85 - 240 В AC/DC Назначение для сигнальных огней ЗОМ СДЗО ЗОЛ Степень защиты IP20 Темп. эксплуатации -40ºС до +40ºС Цо"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 40"

    "Патрон заменяемый элемент высоковольтного предохранителя ПКТ 101-10-20-31,5 У3"

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 41"

    "вставка плавкая быстродействующая малогабаритная предназначена для защиты электрических цепей постоянного и переменного тока. Номинальный ток 0,25А"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 42"

    "Предохранитель вставка плавкая быстродействующая малогабаритная предназначена для защиты электрических цепей постоянного и переменного тока. Номинальный ток 0,5А"

    Кол-во: 1025.0

    "Позиция 43"

    "Предохранитель с кварцевым наполнителем, для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, номинальное рабочее напряжение - 10кВ, номинальный ток отключения - 12,5кА номинальный рабочий ток 2А "

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 44"

    "Предохранитель с кварцевым наполнителем, для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, номинальное рабочее напряжение - 10кВ, номинальный ток отключения - 20кА номинальный рабочий ток 20А "

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 45"

    "Предохранитель с кварцевым наполнителем, для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, номинальное рабочее напряжение - 10кВ, номинальный ток отключения - 31,5кА номинальный рабочий ток 20А "

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 46"

    "Предохранитель с кварцевым наполнителем, для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, номинальное рабочее напряжение - 10кВ, номинальный ток отключения - 20кА номинальный рабочий ток 3,2А "

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 47"

    "Предохранитель с кварцевым наполнителем, для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, номинальное рабочее напряжение - 10кВ, номинальный ток отключения - 31,5кА номинальный рабочий ток 8А "

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 48"

    "Предохранитель с кварцевым наполнителем, для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, номинальное рабочее напряжение - 6кВ, номинальный ток отключения - 20кА номинальный рабочий ток 2А ГОСТ 2213-79 "

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 49"

    "Предохранитель с кварцевым наполнителем, для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, номинальное рабочее напряжение - 6кВ, номинальный ток отключения - 40кА, номинальный рабочий ток 3,2А "

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 50"

    "нереверсивный 3 величины с тепловым реле, переменного тока мощность 40А , напряжение катушки 220В"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 51"

    "Реле контроля фаз предназначены для контроля полнофазности сетевого напряжения, порядка чередования фаз. Номинальное напряжение Uном 50Гц - 400В Время выключения встроенного реле снижении напряжения ниже 0.8 Uном ± 5% с 0.1-10 обрыве одной фазы с 0.1-10обрыве двух или трѐх фаз с 0.1асимметрии линейных напряжений >(30± 2)% с 0.1-10 обратном порядке чередования фаз с 0.1 «слипании» фаз с 0.1-10 превышении напряжения выше 1.3 Uном ± 5% с 0.1 Минимальное синфазное напряжение включения % 0.85 Uном Гистерезис напряжения порога срабатывания % 0.05 Uном Погрешность времени срабатывания, не более % + 10 Количество и тип контактов 2 переключающие группы Максимальный коммутируемый ток активная нагрузка: АС250В,50 Гц (АС1)/DC30В (DC1) А 5 / 5 Максимальная коммутируемая мощность Вт 1250 Максимальное коммутируемое напряжение В 400 Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле В АС2000, 50Гц, (1 мин.)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 52"

    "предназначены для применения в цепях управления электроприводами переменного тока напряжением до 380 В и в цепях постоянного тока напряжением до 220 В . Напряжение катушки 24В Р 50030.5.1-2005"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 53"

    "Реле промежуточное предназначено для применения в цепях постоянного тока. Контакты 4+1+0 Напряжение питания 220В"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 54"

    "промежуточное предназначено для применения в цепях переменного тока. Контакты 4+1+0 Напряжение питания 220В Присоединение переднее"

    Кол-во: 42.0

    "Позиция 55"

    "промежуточное предназначено для работы в электрических цепях управления и промышленной автоматики переменного тока напряжением до 380В частотой 50Гц способ крепления внешних проводников: винтами,"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 56"

    "Предназначен для зажигания люминесцентных ламп мощностью 20Вт при включении в сеть переменного тока частотой 50Гц"

    Кол-во: 2419.0

    "Позиция 57"

    "Предназначен для зажигания люминесцентных ламп мощностью 80Вт при включении в сеть переменного тока частотой 50Гц"

    Кол-во: 1955.0

    "Позиция 58"

    "Силовой низкочастотный тиристор штыревого исполнения на ток 160 ампер. Предназначен для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 500 ГЦ."

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 59"

    "Предназначено для работы в комплекте со светильниками наружного освещения, реле обеспечивает включение выключение нагрузки в зависимости от уровня естственной освещенности"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 60"

    "Предназначен для отопления жилых и промышленных помещений методом естественной конвекции, мощность 1,5 кВт"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 61"

    "Аппарат пускорегулирующий предназначен для обеспечения режима зажигания и стабилизации разряда газоразрядных ламп высокого давления. Тип лампы ДРЛ. Номинальное напряжение 220В. Номинальная мощность 400Вт. Исполнение: встраиваемый."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 62"

    "Аппарат пускорегулирующий предназначен для обеспечения режима зажигания и стабилизации разряда газоразрядных ламп высокого давления. Тип лампы ДРЛ. Номинальное напряжение 220В. Номинальная мощность 125Вт. Исполнение: встраиваемый."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 63"

    "Аппарат пускорегулирующий предназначен для обеспечения режима зажигания и стабилизации разряда газоразрядных ламп высокого давления. Тип лампы ДРЛ. Номинальное напряжение 220В. Номинальная мощность 250Вт. Исполнение: независимое."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 64"

    "Однополюсной; Номинальное напряжение (50 и 60 Гц), В - 380, электромагнитный и тепловой расцепитель 10А."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 65"

    "Однополюсной; Номинальное напряжение (50 и 60 Гц), В - 380, электромагнитный и тепловой расцепитель 16А."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 66"

    "Однополюсной; Номинальное напряжение (50 и 60 Гц), В - 380, электромагнитный и тепловой расцепитель 25А"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 67"

    "Трехполюсной; Номинальное напряжение (50 и 60 Гц), В - 380, электромагнитный и тепловой расцепитель 10А."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 68"

    "Трехполюсной; Номинальное напряжение (50 и 60 Гц), В - 380, электромагнитный и тепловой расцепитель 40А."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 69"

    "Трехполюсной; Номинальное напряжение (50 и 60 Гц), В - 380, электромагнитный и тепловой расцепитель 6,3А."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 70"

    "предназначены для двойного крепления к штыревым и опорным изоляторам опор ВЛ до 20 кВ изолированных проводов марки CИП-3 сечением от 35 до 50 мм²."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 71"

    "предназначены для одинарного крепления к изоляторам опор ВЛ до 20 кВ неизолированных самонесущих проводов типов А, АС сечением от 35 до 50 мм²."

    Кол-во: 268.0

    "Позиция 72"

    "Дроссель предназначен для обеспечения режима зажигания и стабилизации разряда газоразрядных ламп высокого давления. Тип лампы ДРЛ. Номинальное напряжение 220В. Номинальная мощность 250Вт. Исполнение: независимое"

    Кол-во: 23.0

    "Позиция 73"

    "Дроссель предназначен для обеспечения режима зажигания и стабилизации разряда газоразрядных ламп высокого давления. Тип лампы ДРЛ. Номинальное напряжение 220В. Номинальная мощность 250Вт. Исполнение: независимое."

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 74"

    "Зажим применяется на линиях электропередачи для крепления сталеалюминиевых проводов диаметром 4,5мм...9,6мм (клин №1)"

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 75"

    "Зажим применяется для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов марок А70, АС50/8, АС70/11, а также защищенных проводов СИП-3 сечением 50, 70 мм2."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 76"

    "Зажим применяется для соединения стальных проводов и канатов при заземлении молниезащитных торсов на линиях электропередачи 35-110 кВ. Диаметр провода, мм: 5,5 - 8,6"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 77"

    "Зажим применяется для соединения стальных проводов и канатов при заземлении молниезащитных торсов на линиях электропередачи 35-110 кВ. Диаметр провода, мм: 9,1-12,0"

    Кол-во: 86.0

    "Позиция 78"

    "Изолятор опорный керамический внутренней установки, предназначен для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических распределительных устройствах, токопроводах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц номинальным напряжением 10 кВ. мини"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 79"

    "Проходной керамический внутренней установки, предназначен для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических распределительных устройствах, токопроводах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц номинальным напряжением 10 кВ.Номинальный"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 80"

    "Штыревой стеклянный, Номинальное напряжение 10 кВ. Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН - 12,5 ГОСТ 8608-79"

    Кол-во: 26.0

    "Позиция 81"

    "Штыревой фарфоровый, Номинальное напряжение -10 кВ."

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 82"

    "Штыревой фарфоровый, Номинальное напряжение - 20кВ."

    Кол-во: 146.0

    "Позиция 83"

    "Предназначен для коммутации проведов до 2,5 мм2."

    Кол-во: 800.0

    "Позиция 84"

    "Ограничитель неренапряжений наружной установки в полимерном корпусе, класс напряжения сети, кВ - 10."

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 85"

    "Предназначен для общего освещения жилых и аминистративных здений и точечной подсветки объектов. Источник света 1LED. Мощность 30 Вт."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 86"

    "Разрядник предназначен для защиты воздушных линий передачи электроэнергии и аппаратуры трансформаторных подстанций от кратковременных перенапряжений. кВ - 10"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 87"

    "Разрядник предназначен для защиты воздушных линий передачи электроэнергии и аппаратуры трансформаторных подстанций от кратковременных перенапряжений. кВ - 6"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 88"

    "Разъединитель линейный наружной установки; с приводом ПРНЗ-10У1 номинальное напряжение, кВ - 10, номинальный ток 630А."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 89"

    "линейный наружной установки с приводом ПРНЗ-10У1; номинальное напряжение, кВ - 10, номинальный ток -200А."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 90"

    "линейный наружной установки с приводом ПРНЗ-10У1; номинальное напряжение, кВ - 10, номинальный ток 400А."

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 91"

    "Светильник светодиодный взрывозащищенный предназначен предназначены для освещения помещений промышленных и производственных зданий и наружного освещения, в т.ч. в местах с потенциально взрывоопасной газовой средой во взрывоопасных зонах класса 1 или 2 по классификациидля Напряжение питания 220В. Мощность 20Вт. Количество светодиодов - 4, взрывозащищенное исполнение: 1ExsIIBT5 Х. Степень защиты от внешних воздействий: IP67."

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 92"

    "Импульсной зажигающее устройство для металлогалогенных и натриевых ламп мощностью 250-1000Вт, напряжение 220-240в"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 93"

    "профессиональный переносной фонарь с галогенной лампой, предназначенный для работы в сложных условиях. Герметичная брызгозащищённая конструкция с зарядным устройством •Напряжение питания аккумулятора: 6 В;. •Емкость аккумулятора: 4,5 А/ч; •Макс. освещенность: 20 000 люкс;"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 94"

    "профессиональный переносной фонарь с галогенной лампой, предназначенный для работы в сложных условиях. Герметичная брызгозащищённая конструкция с зарядным устройством •Напряжение питания аккумулятора: 6 В;. •Емкость аккумулятора: 4,5 А/ч; •Макс. освещенн"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 95"

    "Фара для использования в качестве индивидуального переносного осветительного прибора во взрывоопасных зонах помещений. Герметичная неразборная брызгозащищённая конструкция с зарядным устройством Степень защиты IP67. Взрывозащита 0ЕxdmIICT6X Осевая сила света фары, кандел, не менее 5000 Емкость аккумуляторной батареи, мА/ч 6600 Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора не менее 14 часов"

    Кол-во: 19.0

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