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    Главная / Торги / 12449_Поставка крупноблочного оборудования газораспределительных станций для капитального ремонта объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

    12449_Поставка крупноблочного оборудования газораспределительных станций для капитального ремонта объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961729Дата и время окончания срока приема заявок 12449_Поставка крупноблочного оборудования газораспределительных станций для капитального ремонта объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008961729

    Уникальный номер закупки

    20/4.2/0012449/ТГМосква

    Номер закупки

    0001/20/4.2/0012449/ТГМосква/К/ГОС/Э/05.03.2020

    Наименование закупки

    12449_Поставка крупноблочного оборудования газораспределительных станций для капитального ремонта объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.03.2020 08:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    12449_Для_Участника.part1.rar

    12449_Для Участника.part3.rar

    12449_Для_Участника.part2.rar

    12449 Продл. до 18.03.2020 (КО).docx

    12449_Подведение_итогов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-05

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    K.Ivanov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов К. Г.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    12449_Поставка крупноблочного оборудования газораспределительных станций для капитального ремонта объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 14:0019.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961729Подведение итогов не позднее 12449_Поставка крупноблочного оборудования газораспределительных станций для капитального ремонта объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    12449_Поставка крупноблочного оборудования газораспределительных станций для капитального ремонта объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Начальная цена

    346 296 576,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Узел редуцирования, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Орловский Московского ЛПУМГ", инв. № 020476"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Узел смешения, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Орловский Московского ЛПУМГ", инв. № 020476"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Узел управления, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Орловский Московского ЛПУМГ", инв. № 020476"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Блок-бокс КИПиА, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС № 2 Серпуховского ЛПУМГ", инв. № 020920"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 5"

    "Емкость сбора конденсата V=1,5м3, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС № 2 Серпуховского ЛПУМГ", инв. № 020920"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Емкость теплоносителя V=1м3, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС № 2 Серпуховского ЛПУМГ", инв. № 020920"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Пункт газорегуляторный шкафной, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС № 2 Серпуховского ЛПУМГ", инв. № 020920"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Узел отбора газа на собственные нужды, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС № 2 Серпуховского ЛПУМГ", инв. № 020920"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 9"

    "Узел очистки газа, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС № 2 Серпуховского ЛПУМГ", инв. № 020920"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Узел переключения, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС № 2 Серпуховского ЛПУМГ", инв. № 020920"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 11"

    "Узел подготовки импульсного газа, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС № 2 Серпуховского ЛПУМГ", инв. № 020920"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Узел предотвращения гидратообразования, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС № 2 Серпуховского ЛПУМГ", инв. № 020920"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Узел редуцирования, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС № 2 Серпуховского ЛПУМГ", инв. № 020920"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Блок-бокс вспомогательный (узел управления) в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Первомайская Тульского ЛПУМГ", инв. № 021066"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Емкость сбора конденсата V=1,5м3, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Первомайская Тульского ЛПУМГ", инв. № 021066"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Емкость теплоносителя V=3м3, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Первомайская Тульского ЛПУМГ", инв. № 021066"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Узел измерения расхода газа, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Первомайская Тульского ЛПУМГ", инв. № 021066"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Узел отбора газа на собственные нужды, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Первомайская Тульского ЛПУМГ", инв. № 021066"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 19"

    "Узел очистки газа, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Первомайская Тульского ЛПУМГ", инв. № 021066"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 20"

    "Узел переключения, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Первомайская Тульского ЛПУМГ", инв. № 021066"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 21"

    "Узел подготовки импульсного газа, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Первомайская Тульского ЛПУМГ", инв. № 021066"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Узел предотвращения гидратообразования, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Первомайская Тульского ЛПУМГ", инв. № 021066"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Узел редуцирования, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Первомайская Тульского ЛПУМГ", инв. № 021066"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Узел переключения, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Орловский Московского ЛПУМГ", инв. № 020476"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 25"

    "Узел учета газа, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС № 2 Серпуховского ЛПУМГ", инв. № 020920"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 26"

    "Узел подготовки импульсного газа, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт оборудования ГРС № 52 Клин", инв. № 020145"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 27"

    "Узел предотвращения гидратообразования, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт оборудования ГРС № 52 Клин", инв. № 020145"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 28"

    "Узел редуцирования, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт оборудования ГРС № 52 Клин", инв. № 020145"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 29"

    "Блок операторной, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Темпы Крюковского ЛПУМГ", инв. № 020137"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 30"

    "сбора конденсата V=1,5 м3, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Темпы Крюковского ЛПУМГ", инв. № 020137"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 31"

    "Емкость теплоносителя V=0,5 м3, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Темпы Крюковского ЛПУМГ", инв. № 020137"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 32"

    "Узел отбора газа, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Темпы Крюковского ЛПУМГ", инв. № 020137"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 33"

    "Узел очистки газа, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Темпы Крюковского ЛПУМГ", инв. № 020137"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 34"

    "Узел переключения, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Темпы Крюковского ЛПУМГ", инв. № 020137"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 35"

    "Узел подготовки импульсного газа, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Темпы Крюковского ЛПУМГ", инв. № 020137"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 36"

    "Узел предотвращения гидратообразования, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Темпы Крюковского ЛПУМГ", инв. № 020137"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 37"

    "Узел предотвращения гидратообразования, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Темпы Крюковского ЛПУМГ", инв. № 020137"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 38"

    "Узел редуцирования, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Темпы Крюковского ЛПУМГ", инв. № 020137"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 39"

    "Узел учета газа, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Темпы Крюковского ЛПУМГ", инв. № 020137"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 40"

    "Узел измерений расхода газа, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт ГРС Орловский Московского ЛПУМГ", инв. № 020476"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 41"

    "Блок-бокс КИПиА с отсеком подготовки теплоносителя, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт оборудования ГРС № 52 Клин", инв. № 020145"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 42"

    "Емкость сбора конденсата V=1,5м3, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт оборудования ГРС № 52 Клин", инв. № 020145"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 43"

    "Емкость теплоносителя V=1м3, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт оборудования ГРС № 52 Клин", инв. № 020145"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 44"

    "Узел измерений расхода газа, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт оборудования ГРС № 52 Клин", инв. № 020145"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 45"

    "Узел отбора газа на собственные нужды, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт оборудования ГРС № 52 Клин", инв. № 020145"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 46"

    "Узел очистки газа, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт оборудования ГРС № 52 Клин", инв. № 020145"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 47"

    "Узел переключения, в соответствии с техническим заданием "Капитальный ремонт оборудования ГРС № 52 Клин", инв. № 020145"

    Кол-во: 1.0

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