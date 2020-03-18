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Номер извещения
32008961729
Уникальный номер закупки
20/4.2/0012449/ТГМосква
Наименование закупки
12449_Поставка крупноблочного оборудования газораспределительных станций для капитального ремонта объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.03.2020 08:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-05
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
K.Ivanov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов К. Г.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
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12449_Поставка крупноблочного оборудования газораспределительных станций для капитального ремонта объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.03.202019.03.2020 14:0019.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961729Подведение итогов не позднее 12449_Поставка крупноблочного оборудования газораспределительных станций для капитального ремонта объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
12449_Поставка крупноблочного оборудования газораспределительных станций для капитального ремонта объектов для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»
Начальная цена
346 296 576,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
28.99.39.190
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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