Поставка электроустановочных изделий для нужд ООО "Газпром переработка" в 2020 г

Поставка электроустановочных изделий для нужд ООО "Газпром переработка" в 2020 г

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АО Газпром закупки Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Патрон резьбовой керамический для ламп с цоколями Е27, материал - карболит." Кол-во: 50.0

"Позиция 2" "Контактор электромагнитный переменного тока трехполюсной номинальный ток главной цепи 400А напряжение 380В напряжение втяги вающейкатушки 220В переменного тока с медными главными контактами с 2замыкающими и 2 размыкающими дополнительными контактам" Кол-во: 2.0

"Позиция 3" "Зажим наборный тип2 на DIN рейку Р2-1 и С образную рейку РЗ-1;для подсоединения измерительных приборов в эл. цепях перемен ного токанапр.до 380В, пост.тока до 220В, частотой 50-60Гц.Ток 25А; сечение иматериал присоединяемого проводника Cu/Al - 0" Кол-во: 200.0

"Позиция 4" "Ограничитель перенапряжений нелинейный с полимерной внешней изоляцией на 6кВ с наибольшим допустимым рабочим напр яжением 6,9кВ номинальным разрядным током 10кА с пропускной способностью 1-iII климатического исполнения и категории размещения УХЛ2" Кол-во: 30.0

"Позиция 5" "Удлинитель с выносной литой вилкой и розеткой на катушке У1 длина40м 16А 220В 3500Вт" Кол-во: 8.0

"Позиция 6" "Переключатель кулачковый универсальный номинальный ток 16А; номинальное напряжение 380В; степень защиты оболочки IP30; установка за панелью крепление передней скобой; климатическое исполнение и категория размещения У2." Кол-во: 2.0

"Позиция 7" "Универсальный переключатель 4 секции Размер L 143 мм, Размер L1 без замка до 10мм,Размер L1 с замком 3-4мм У3 номинальный ток 16А; номинальное напряжение 500В; степень защиты оболочки IP30; установка за панелью крепление передней скобой; климатическое исп" Кол-во: 2.0

"Позиция 8" "Розетка одноместная, открытой установки, з/к, с крышкой, 16А, 250В, 50Гц, степень защиты IP20, цвет белый" Кол-во: 10.0

"Позиция 9" "Коробка 100х100х50мм IP55 C цвет:серый, ширина мм:114, глубина мм:62, степень защиты (IP):IP55, материал:пластик форма:квадратная, для трубы диаметром:25 мм, количество вводов:6" Кол-во: 10.0

"Позиция 10" "Выключатель автоматический .Номинальный ток 25 А,характеристика C. Ном напряжение частотой 50ГЦ 230/400В,климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP20" Кол-во: 10.0

"Позиция 11" "Ящик с трехполюсным рубильником и предохранителями для нечастого (не более 3 раз в час) отключения-включения, защиты от перегрузок и коротких замыканий. Климатическое исполнение УХЛ4 номинальный ток 100А" Кол-во: 3.0

"Позиция 12" "Пост управления кнопочный для встройки в специальную нишу спластмассовым корпусом с 2 толкателями номинальный ток 10А степень защиты IP54 со стороны управляющего элемента" Кол-во: 7.0

"Позиция 13" "Модуль управления Евро. Номинальное выходное напряжение-48В, номинальная выходная мощность-1,0кВт,климатические условия - У2" Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Удлинитель на катушке для использования внутри помещений для подключения в сеть 250 В электрических приборов и аппаратуры. Провод повышенной гибкости с усиленной двойной изоляцией снабжен противоизломной деталью в месте ввода в корпус. Номинальный ток 10А" Кол-во: 4.0

"Позиция 15" "Разрядник вентильный облегченный, класс напряжения сети 10кВ,У - климатическое исполнение по,1 - категория размещения" Кол-во: 50.0

"Позиция 16" "Ограничитель перенапряжений нелинейный с полимерной внешней изоляцией на 10кВ с наибольшим допустимым рабочим напр яжением 12кВ номинальным разрядным током 10кА с пропускной способностью 550А климатического исполнения и категории размещения УХЛ2" Кол-во: 20.0

"Позиция 17" "Коробка ответвительная четырехрожковая климатическое условие -У1, степень защиты IP6" Кол-во: 160.0

"Позиция 18" "Разрядник вентильный облегченный, класс напряжения сети 6кВ,У - климатическое исполнение по,1 - категория размещения" Кол-во: 20.0

"Позиция 19" "Патрон резьбовой керамический для ламп с цоколями Е27, материал - карболит." Кол-во: 5.0

"Позиция 20" "Выключатель автоматический трехполюсный. Номинальное напряжение частотой 50ГЦ, номинальный ток 20А характеристика C,степень защиты IP20" Кол-во: 10.0

"Позиция 21" "Вставка плавкая номинальный ток 2А рабочее напряжение 250В" Кол-во: 30.0

"Позиция 22" "Патрон керамический с цокольной резьбой Е27" Кол-во: 240.0

"Позиция 23" "Выключатель (3 полюса) для проведения номинального тока 16А в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, недопустимых снижениях напряжения, а также до 30 оперативных включений и отключений электрических цепей." Кол-во: 3.0

"Позиция 24" "Вставка плавкая номинальный ток 0,5А рабочее напряжение 250В, энергетическая прочность изоляции 900В" Кол-во: 20.0

"Позиция 25" "Коробка ответвительная трехрожковая. Крепежное расстояние 120 мм.степень защиты IP65" Кол-во: 120.0

"Позиция 26" "Удлинитель на катушке для использования внутри помещений для подключения в сеть 250 В электрических приборов и аппаратуры.номинальный тое 16А Сетевой выключатели имеет подсветкуПровод повышенной гибкости с усиленной двойной изоляцией снабжен противоизлом" Кол-во: 51.0

"Позиция 27" "Подрозетник материал -гипс длина 68мм, высота 45мм, стпень защиты IP30" Кол-во: 100.0

"Позиция 28" "Электропатрон предназначен для установки в него электрических ламп с резьбовыми цоколями Е27,Степень защиты патрона IР20." Кол-во: 110.0

"Позиция 29" "Удлинитель для использования внутри помещений для подключения в сеть 250 В электрических приборов и аппаратуры номинальный ток 16А, размер 4х5м, степень защиты IP20" Кол-во: 11.0

"Позиция 30" "Контроллер тока и напряжения электронный с дисплеем предназначен для управления электроустановкой, ее защиты от аварийных ситуаций. Контролируемый ток 3-600А" Кол-во: 6.0

"Позиция 31" "Предохранитель плавкий с не разборной плавкой вставкой предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трёхфазного переменного тока напряжением 380 В частотой 50 и 60 Гц и цепей постоянного тока с номинальным" Кол-во: 24.0

"Позиция 32" "Выключатель автоматический трехполюсный климатические условия- УХЛ, номинальный ток - 1А,вид макс расцепителя 3 электромагнитный" Кол-во: 1.0

"Позиция 33" "Выключатель автоматический трехполюсный климатические условия- УХЛ, номинальный ток - 1А,вид макс расцепителя 2электромагнитный" Кол-во: 1.0

"Позиция 34" "Разъем плоский (мама) виброустойчивый с ПВХ манжетой. Материал-латунь,напряжение 2.5-(6.3) квт" Кол-во: 100.0

"Позиция 35" "Щетка электрическая для электрических машин с резко выраженной неравномерной нагрузкой, электродвигатели постоянного тока с тяжелыми условиями коммутации,размер 20x32x64" Кол-во: 27.0

"Позиция 36" "Универсальный переключатель секций 6 Размер L 183 мм, Размер L1 без замка до 10мм,Размер L1 с замком 3-4ммУ3 номинальный ток 16А; номинальное напряжение 380В; степень защиты оболочки IP30; установка за панелью крепление передней скобой; климатическое исп" Кол-во: 2.0

"Позиция 37" "Переключатель пакетный кулачковы. Номинальный ток 16А, климатическое использование УХЛ3" Кол-во: 10.0

"Позиция 38" "Коробка ответвительная четырехрожковая климатическое условие -У1, степень защиты IP6" Кол-во: 30.0

"Позиция 39" "Коробка соединительная взрывозащищенного исполнения, количество клем-26, 5 кабельных вводов комплектно с соеденителем и гермитичным металорукавом 2,5м на сторонах А и В,1 кабельный ввод комплектно с соеденителем и гермитичным металорукавом 1,5м на стороне" Кол-во: 2.0

"Позиция 40" "Переключатель кулачковый универсальный номинальный ток 16А; номинальное напряжение 380В; степень защиты оболочки IP30; установка за панелью крепление передней скобой; климатическое исполнение и категория размещения У2." Кол-во: 2.0

"Позиция 41" "Переключатель кулачковый универсальный 12А 3022 У2 номинальный ток 16А; номинальное напряжение 380В; степень защиты оболочки IP30; установка за панелью крепление передней скобой; климатическое исполнение и категория размещения У2" Кол-во: 2.0

"Позиция 42" "Коробка соединительная П-уровень взрывозащиты "повышенная надежность против взрыва" 12 клеммных зажимов 2-кабельный ввод Ду25мм 4 кабельных ввода номинальное напряжение 380В климатическое исполнение и категория размещения ХЛ1 номинальный ток до 10А маркир" Кол-во: 10.0

"Позиция 43" "Покрышка климатические условие УХЛ1 110кВ для электрофильтров высота 620мм внутренний диаметр-340мм" Кол-во: 43.0

"Позиция 44" "Выключатель автоматический. Номинальное наряжение частотой 50ГЦ 230/400В, номинальный ток 2 А, характеристика С, климатическое исполнение УХЛ4, степень защиты IP20" Кол-во: 24.0

"Позиция 45" "Выключатель автоматический двухполюсный.Номинальное наряжение частотой 50ГЦ 230/400В, номинальный ток 4А, характеристика В, климатическое исполнение УХЛ4, степень защиты IP20" Кол-во: 24.0

"Позиция 46" "Удлинитель с выносной литой вилкой и розеткой на катушке длина 40м, номинальный ток 16А" Кол-во: 4.0

"Позиция 47" "Щиток осветительный с вводным выключателем и 12 автоматическими выключателями на отходящих линиях, климатические условия УХЛ4.номинальный ток 25А степень зщиты IP31" Кол-во: 5.0

"Позиция 48" "Удлинитель напряжение до 250В номинальная частота 50Гц класс защиты I и II мощность не более 3500Вт, номинальный ток 16А" Кол-во: 1.0

"Позиция 49" "Удлинитель на катушке для использования внутри помещений для подключения в сеть 250 В электрических приборов и аппаратуры. Номинальный ток 10А. Провод повышенной гибкости с усиленной двойной изоляцией снабжен противоизломной деталью в месте ввода в корпус" Кол-во: 2.0

"Позиция 50" "Коробка ответвительная карболитовая с 4 гермовводами степеньзащиты IР65, климатические условия У1" Кол-во: 100.0

"Позиция 51" "Удлинитель на катушке для использования внутри помещений для подключения в сеть 250 В электрических приборов и аппаратуры. Номинальный ток 10А. Провод повышенной гибкости с усиленной двойной изоляцией снабжен противоизломной деталью в месте ввода в корпус" Кол-во: 1.0

"Позиция 52" "Удлинитель на катушке для использования внутри помещений для подключения в сеть 250 В электрических приборов и аппаратуры.номинальный тое 16А Сетевой выключатели имеет подсветкуПровод повышенной гибкости с усиленной двойной изоляцией снабжен противоизлом" Кол-во: 1.0

"Позиция 53" "Вставка плавкая номинальный ток 2А рабочее напряжение 250В, энергетическая прочность изоляции 900В" Кол-во: 20.0

"Позиция 54" "Розетка штепсельная одноместная для открытой проводки с заземляющим контактом номинальный ток 16А, максимальное напряжение 250В." Кол-во: 50.0

"Позиция 55" "Выключатель автоматический трехполюсный степень защиты IP54, номинальный ток 2,5, климатические условия УХЛ" Кол-во: 1.0

"Позиция 56" "Вставка плавкая быстродействующая стеклянная номинальный ток 0,16А, рабочее напряжение 250В" Кол-во: 20.0

"Позиция 57" "﻿Выключатели автоматические для проведения тока в нормальном режиме в электрических цепях напряжением до 380В переменного тока частотой 50, 60 и 400Гц; для защиты электрических цепей от токов перегрузки и токов КЗ, а также для оперативных включений" Кол-во: 3.0

"Позиция 58" "Подрозетник материал -гипс длина 68мм, высота 45мм, стпень защиты IP30" Кол-во: 490.0

"Позиция 59" "Блочный автоматический 3 полюсный выключатель переменного тока с предельной коммутационной способностью при переменном токе 25 кА на номинальный ток 80 А" Кол-во: 3.0

"Позиция 60" "Удлинитель для использования внутри помещений для подключения в сеть 250 В электрических приборов и аппаратуры. Номинальный ток 16А. Сетевой выключатели имеет подсветку.Провод повышенной гибкости с усиленной двойной изоляцией снабжен противоизломной детал" Кол-во: 4.0

"Позиция 61" "Разъединитель климатическое испонение УХЛ, линейный, наружной установки горизонтально поворотного типа с подвижным контактным выводом на поворотной колонке и с одним заземлителем со стороны поворотной колонки" Кол-во: 1.0

"Позиция 62" "Вставка плавкая номинальный ток 4А рабочее напряжение 250В, энергетическая прочность изоляции 900В" Кол-во: 20.0

"Позиция 63" "Контактор морской для работы в силовых электрических цепях схем управления электродвигателями или в схемах высоковольтных выключателей для коммутации цепи оперативного включения привода., напряжение катушки управления 220В переменного тока, Iн=25" Кол-во: 1.0

"Позиция 64" "Ящик силовой предназначен для применения в электрических установках переменного тока напряжением до 660В частоты 50 и 60 Гц и постоянного тока 440В УХЛ3 100А" Кол-во: 5.0

"Позиция 65" "Удлинитель с выносной литой вилкой и розеткой на катушке длина40м, номинальный ток 16А" Кол-во: 1.0

"Позиция 66" "Щиток осветительный с вводным выключателем и 12 автоматическими выключателями на отходящих линиях, климатические условия УХЛ4.номинальный ток 25А степень зщиты IP31" Кол-во: 2.0

"Позиция 67" "Устройство зарядно-питающие.Выходное напряжение 24 В. Выходной ток от 0,5 до 25 А. Габаритные размеры мм, 300х100х220. Степень защиты аппаратуры - IP21.Исполнение «О» - однофазная сеть 220 В, частотой 50 Гц." Кол-во: 2.0

"Позиция 68" "Выключатель автоматический двухполюсный номинальный ток 1 А, характеристика С, условия эхсплуатации УХЛ4, степень защиты IP20" Кол-во: 24.0

"Позиция 69" "Колпак изолирующий для кабельных сетей из диэлектрической резины для применения в электроустановках до 10 кВ" Кол-во: 30.0

"Позиция 70" "Выключатель автоматический двухполюсный номинальный ток 2 А, характеристика B, климатическое исполнение УХЛ4, степень защиты IP20" Кол-во: 24.0

"Позиция 71" "Изолятор шатунный Максимальная рабочая температура до 400С, температура плавления фарфора 1050С, L-450мм, Dmin-86, Dmax-90мм" Кол-во: 12.0

"Позиция 72" "Щетка электрографитовая устанавливается на машины постоянного тока напряжением до 500 В с тяжёлыми условиями коммутации, размер 8x25x32" Кол-во: 3.0

"Позиция 73" "Выключатель автоматический трехполюсный. Климатическое исполнение -УХЛ3,номинальный ток 250А, исполнение выключателя - стационарное, тип привода ручной" Кол-во: 1.0

"Позиция 74" "Разъединитель линейный наружной установки двухколонковый трехполюснойповышенной надежности с приводом климатическое исполнение УХЛ1, мощность 10кВт, 400А" Кол-во: 3.0

"Позиция 75" "Коробка распределительная, пылевлагозащитная, распаечная, пластиковая для наружного монтажа габаритные размеры 85х85х40мм 6 входов 400В степень защиты IP54 P" Кол-во: 530.0

"Позиция 76" "Удлинитель на катушке для использования внутри помещений для подключения в сеть 250 В электрических приборов и аппаратуры.номинальный тое 16А Сетевой выключатели имеет подсветкуПровод повышенной гибкости с усиленной двойной изоляцией снабжен противоизлом" Кол-во: 10.0

"Позиция 77" "Микровыключатель для коммутации электрических цепей управления переменного тока частоты 50 и 60Гц напряжением от 24 до 660В и постоянного тока напряжением от24 до 440В под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого" Кол-во: 60.0

"Позиция 78" "Удлинитель с выносной литой вилкой и розеткой на катушке длина40м, номинальный ток 16А" Кол-во: 1.0

"Позиция 79" "Удлинитель напряжение до 250В номинальная частота 50Гц класс защиты I и II мощность не более 3500Вт номинальный ток 16А, длина 50м" Кол-во: 12.0

"Позиция 80" "Модуль управления Евро. Номинальное выходное напряжение-48В, номинальная выходная мощность-1,0кВт,климатические условия - У2" Кол-во: 1.0

"Позиция 81" "Электропатрон предназначен для установки в него электрических ламп с резьбовыми цоколями Е27,Степень защиты патрона IР20." Кол-во: 110.0

"Позиция 82" "Приставка контактная климатическое исполнение УХЛ4 с двумя НЗ и двумя НО вспомогательными контактами" Кол-во: 20.0

"Позиция 83" "Вставка плавкая стеклянная номинальный ток 10А, рабочее напряжение 250В, размер 8*50 мм" Кол-во: 20.0

"Позиция 84" "Контроллер тока и напряжения электронный с дисплеем предназначен для управления электроустановкой, ее защиты от аварийных ситуаций. Контролируемый ток 0,05-100А" Кол-во: 14.0

"Позиция 85" "Патрон резьбовой керамический, размер цоколя Е-40. номинальный ток 16А, максимальное напряжения 250В" Кол-во: 30.0

"Позиция 86" "Импульсное зажигающее устройство для разрядных ламп высокого давления ламп мощностью 50, 70, 100, 150, 250, 400 Вт" Кол-во: 20.0

"Позиция 87" "Удлинитель для использования внутри помещений для подключения в сеть 250 В электрических приборов и аппаратуры. Номинальный ток 16А. Сетевой выключатели имеет подсветку.Провод повышенной гибкости с усиленной двойной изоляцией снабжен противоизломной детал" Кол-во: 11.0

"Позиция 88" "Выключатель автоматический, характеристика С,номинальный ток 25 А, характеристика С, степень защиты IP20" Кол-во: 50.0

"Позиция 89" "Патрон резьбовой керамический, размер цоколя Е-40. номинальный ток 16А, максимальное напряжения 250В" Кол-во: 25.0

"Позиция 90" "Выключатель пакетный двухполюсной в пластмассовом корпусе крепление закорпус климатическое исполнение УХЛ3, номин ток 16А степень защиты IP56" Кол-во: 10.0

"Позиция 91" "Коробка. цвет:серый, ширина мм:80, глубина мм:43, степень защиты IP44, материал:пластик, не содержитгалогенов:1, диаметр см:80, форма:круглая, для трубы диаметром:20 мм, количество вводов:4" Кол-во: 10.0

"Позиция 92" "Удлинитель на катушке для использования внутри помещений для подключения в сеть 250 В электрических приборов и аппаратуры.номинальный тое 16А Сетевой выключатели имеет подсветкуПровод повышенной гибкости с усиленной двойной изоляцией снабжен противоизлом" Кол-во: 15.0

"Позиция 93" "Коробкацвет:серый, ширина мм:84, глубина мм:45, степень защиты IP44, материал:пластик, тип вводав корпус:уплотнительная мембрана, для трубы диаметром:20 мм, количество вводов:6." Кол-во: 40.0

"Позиция 94" "Патрон-предохранитель. класс напряжения 10кВ, длина 55мм, вес: 0,8. Климатическое исполнение: У3" Кол-во: 12.0

"Позиция 95" "Переключатель кулачковый универсальный 12И2059 У2 номинальный ток 16А; номинальное напряжение 380В; степень защиты оболочки IP30; установка за панелью крепление передней скобой; климатическое исполнение и категория размещения У" Кол-во: 2.0

"Позиция 96" "Изолятор проходной усиленный керамический климатическое исполнение УХЛ1 до 10кВ, номинальный ток 630А разрушающая нагрузка 7,5кН" Кол-во: 50.0

"Позиция 97" "Патрон резьбовой керамический для ламп с цоколями Е40, материал - карболит,максимальнок напряжение 250В" Кол-во: 5.0

"Позиция 98" "Изолятор для изоляции и крепления проводов на воздушных линиях электропередач (ЛЭП), в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6 и 10 кВ частотой до 100 Гц" Кол-во: 10.0

"Позиция 99" "Выключатель автоматический ВА-4729, трехполюсный, номинальный ток 32 А, характеристика срабатывания С. Климатическое исполнение и категория размещения У3." Кол-во: 8.0

"Позиция 100" "Выключатель автоматический двухполюсный номинальный ток 6 А, характеристика B, климатическое исполнение УХЛ4, степень защиты IP20" Кол-во: 24.0

"Позиция 101" "Пускозарядно-диагностический прибор.Напряжение АКБ: 12V.Ток пуска:100 А.Нагрузка:200 А " Кол-во: 2.0

"Позиция 102" "Удлинитель силовой трехместный для использования внутри помещений для подключения в сеть 250 В электрических приборов и аппаратуры" Кол-во: 4.0

"Позиция 103" "Источник питания. Напряжение питания 220 V, мощность 30W, габаритные размеры 80х35х25 мм, наработка на отказ 80000 час, срок службы 100000 час, вес 42 г, максимальное выходное напряжение: 104 В, КПД 90%, коэффициент пульсации: < 1%, выходнойток 300 mA, ра" Кол-во: 80.0

"Позиция 104" "Выключатель автоматический трехполюсный климатическое исполнение УХЛ, номинальный ток 6,3А" Кол-во: 1.0

"Позиция 105" "Выключатель автоматический номинальный ток 10А. Характеристика срабатывания С,степень защиты IP20" Кол-во: 3.0

"Позиция 106" "Вставка плавкая номинальный ток 5А рабочее напряжение 250В" Кол-во: 30.0

"Позиция 107" "Щетка графитовая устанавливается на электрических машинах постоянного тока с резко выраженной неравномерностью нагрузки; гребные двигатели; электропривод вентиляторов, машины универсального назначения, размер 25x32x40" Кол-во: 12.0

"Позиция 108" "Вставка плавкая номинальный ток 0,25А рабочее напряжение 250В, энергетическая прочность изоляции 900В" Кол-во: 20.0

"Позиция 109" "Вставка плавкая номинальный ток 0,5А рабочее напряжение 250В, энергетическая прочность изоляции 900В" Кол-во: 30.0

"Позиция 110" "Удлинитель для использования внутри помещений для подключения в сеть 250 В электрических приборов и аппаратуры.Номинальный ток 16А. Провод повышенной гибкости с усиленной двойной изоляцией снабжен противоизломной деталью в месте ввода в корпус." Кол-во: 22.0

"Позиция 111" "Вставка плавкая номинальный ток 1А, рабочее напряжение 250В" Кол-во: 20.0