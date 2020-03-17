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    Главная / Торги / Поставка электроустановочных изделий для нужд ООО "Газпром переработка" в 2020 г (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 14173)

    Поставка электроустановочных изделий для нужд ООО "Газпром переработка" в 2020 г (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 14173)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 09:3017.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960900Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроустановочных изделий для нужд ООО "Газпром переработка" в 2020 гг. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008960900

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0014173/ГПереработка

    Номер закупки

    0095/20/4.3/0014173/ГПереработка/ПР/ГОС/Э/05.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка электроустановочных изделий для нужд ООО "Газпром переработка" в 2020 г (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 14173)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    05.03.2020 18:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    14173_Документация МИ.zip

    Перенос итогов на 22.04.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электроустановочных изделий для нужд ООО "Газпром переработка" в 2020 г

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.202022.04.2020 14:0022.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960900Подведение итогов не позднее Поставка электроустановочных изделий для нужд ООО "Газпром переработка" в 2020 гг. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электроустановочных изделий для нужд ООО "Газпром переработка" в 2020 г

    Начальная цена

    3 854 947,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    27.12.10.110

    Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные)

    Классификатор ОКВЭД2

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Патрон резьбовой керамический для ламп с цоколями Е27, материал - карболит."

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 2"

    "Контактор электромагнитный переменного тока трехполюсной номинальный ток главной цепи 400А напряжение 380В напряжение втяги вающейкатушки 220В переменного тока с медными главными контактами с 2замыкающими и 2 размыкающими дополнительными контактам"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 3"

    "Зажим наборный тип2 на DIN рейку Р2-1 и С образную рейку РЗ-1;для подсоединения измерительных приборов в эл. цепях перемен ного токанапр.до 380В, пост.тока до 220В, частотой 50-60Гц.Ток 25А; сечение иматериал присоединяемого проводника Cu/Al - 0"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 4"

    "Ограничитель перенапряжений нелинейный с полимерной внешней изоляцией на 6кВ с наибольшим допустимым рабочим напр яжением 6,9кВ номинальным разрядным током 10кА с пропускной способностью 1-iII климатического исполнения и категории размещения УХЛ2"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 5"

    "Удлинитель с выносной литой вилкой и розеткой на катушке У1 длина40м 16А 220В 3500Вт"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 6"

    "Переключатель кулачковый универсальный номинальный ток 16А; номинальное напряжение 380В; степень защиты оболочки IP30; установка за панелью крепление передней скобой; климатическое исполнение и категория размещения У2."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 7"

    "Универсальный переключатель 4 секции Размер L 143 мм, Размер L1 без замка до 10мм,Размер L1 с замком 3-4мм У3 номинальный ток 16А; номинальное напряжение 500В; степень защиты оболочки IP30; установка за панелью крепление передней скобой; климатическое исп"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 8"

    "Розетка одноместная, открытой установки, з/к, с крышкой, 16А, 250В, 50Гц, степень защиты IP20, цвет белый"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 9"

    "Коробка 100х100х50мм IP55 C цвет:серый, ширина мм:114, глубина мм:62, степень защиты (IP):IP55, материал:пластик форма:квадратная, для трубы диаметром:25 мм, количество вводов:6"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 10"

    "Выключатель автоматический .Номинальный ток 25 А,характеристика C. Ном напряжение частотой 50ГЦ 230/400В,климатическое исполнение УХЛ3, степень защиты IP20"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 11"

    "Ящик с трехполюсным рубильником и предохранителями для нечастого (не более 3 раз в час) отключения-включения, защиты от перегрузок и коротких замыканий. Климатическое исполнение УХЛ4 номинальный ток 100А"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 12"

    "Пост управления кнопочный для встройки в специальную нишу спластмассовым корпусом с 2 толкателями номинальный ток 10А степень защиты IP54 со стороны управляющего элемента"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 13"

    "Модуль управления Евро. Номинальное выходное напряжение-48В, номинальная выходная мощность-1,0кВт,климатические условия - У2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Удлинитель на катушке для использования внутри помещений для подключения в сеть 250 В электрических приборов и аппаратуры. Провод повышенной гибкости с усиленной двойной изоляцией снабжен противоизломной деталью в месте ввода в корпус. Номинальный ток 10А"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 15"

    "Разрядник вентильный облегченный, класс напряжения сети 10кВ,У - климатическое исполнение по,1 - категория размещения"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 16"

    "Ограничитель перенапряжений нелинейный с полимерной внешней изоляцией на 10кВ с наибольшим допустимым рабочим напр яжением 12кВ номинальным разрядным током 10кА с пропускной способностью 550А климатического исполнения и категории размещения УХЛ2"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 17"

    "Коробка ответвительная четырехрожковая климатическое условие -У1, степень защиты IP6"

    Кол-во: 160.0

    "Позиция 18"

    "Разрядник вентильный облегченный, класс напряжения сети 6кВ,У - климатическое исполнение по,1 - категория размещения"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 19"

    "Патрон резьбовой керамический для ламп с цоколями Е27, материал - карболит."

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 20"

    "Выключатель автоматический трехполюсный. Номинальное напряжение частотой 50ГЦ, номинальный ток 20А характеристика C,степень защиты IP20"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 21"

    "Вставка плавкая номинальный ток 2А рабочее напряжение 250В"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 22"

    "Патрон керамический с цокольной резьбой Е27"

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 23"

    "Выключатель (3 полюса) для проведения номинального тока 16А в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, недопустимых снижениях напряжения, а также до 30 оперативных включений и отключений электрических цепей."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 24"

    "Вставка плавкая номинальный ток 0,5А рабочее напряжение 250В, энергетическая прочность изоляции 900В"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 25"

    "Коробка ответвительная трехрожковая. Крепежное расстояние 120 мм.степень защиты IP65"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 26"

    "Удлинитель на катушке для использования внутри помещений для подключения в сеть 250 В электрических приборов и аппаратуры.номинальный тое 16А Сетевой выключатели имеет подсветкуПровод повышенной гибкости с усиленной двойной изоляцией снабжен противоизлом"

    Кол-во: 51.0

    "Позиция 27"

    "Подрозетник материал -гипс длина 68мм, высота 45мм, стпень защиты IP30"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 28"

    "Электропатрон предназначен для установки в него электрических ламп с резьбовыми цоколями Е27,Степень защиты патрона IР20."

    Кол-во: 110.0

    "Позиция 29"

    "Удлинитель для использования внутри помещений для подключения в сеть 250 В электрических приборов и аппаратуры номинальный ток 16А, размер 4х5м, степень защиты IP20"

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 30"

    "Контроллер тока и напряжения электронный с дисплеем предназначен для управления электроустановкой, ее защиты от аварийных ситуаций. Контролируемый ток 3-600А"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 31"

    "Предохранитель плавкий с не разборной плавкой вставкой предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трёхфазного переменного тока напряжением 380 В частотой 50 и 60 Гц и цепей постоянного тока с номинальным"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 32"

    "Выключатель автоматический трехполюсный климатические условия- УХЛ, номинальный ток - 1А,вид макс расцепителя 3 электромагнитный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 33"

    "Выключатель автоматический трехполюсный климатические условия- УХЛ, номинальный ток - 1А,вид макс расцепителя 2электромагнитный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 34"

    "Разъем плоский (мама) виброустойчивый с ПВХ манжетой. Материал-латунь,напряжение 2.5-(6.3) квт"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 35"

    "Щетка электрическая для электрических машин с резко выраженной неравномерной нагрузкой, электродвигатели постоянного тока с тяжелыми условиями коммутации,размер 20x32x64"

    Кол-во: 27.0

    "Позиция 36"

    "Универсальный переключатель секций 6 Размер L 183 мм, Размер L1 без замка до 10мм,Размер L1 с замком 3-4ммУ3 номинальный ток 16А; номинальное напряжение 380В; степень защиты оболочки IP30; установка за панелью крепление передней скобой; климатическое исп"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 37"

    "Переключатель пакетный кулачковы. Номинальный ток 16А, климатическое использование УХЛ3"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 38"

    "Коробка ответвительная четырехрожковая климатическое условие -У1, степень защиты IP6"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 39"

    "Коробка соединительная взрывозащищенного исполнения, количество клем-26, 5 кабельных вводов комплектно с соеденителем и гермитичным металорукавом 2,5м на сторонах А и В,1 кабельный ввод комплектно с соеденителем и гермитичным металорукавом 1,5м на стороне"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 40"

    "Переключатель кулачковый универсальный номинальный ток 16А; номинальное напряжение 380В; степень защиты оболочки IP30; установка за панелью крепление передней скобой; климатическое исполнение и категория размещения У2."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 41"

    "Переключатель кулачковый универсальный 12А 3022 У2 номинальный ток 16А; номинальное напряжение 380В; степень защиты оболочки IP30; установка за панелью крепление передней скобой; климатическое исполнение и категория размещения У2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 42"

    "Коробка соединительная П-уровень взрывозащиты "повышенная надежность против взрыва" 12 клеммных зажимов 2-кабельный ввод Ду25мм 4 кабельных ввода номинальное напряжение 380В климатическое исполнение и категория размещения ХЛ1 номинальный ток до 10А маркир"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 43"

    "Покрышка климатические условие УХЛ1 110кВ для электрофильтров высота 620мм внутренний диаметр-340мм"

    Кол-во: 43.0

    "Позиция 44"

    "Выключатель автоматический. Номинальное наряжение частотой 50ГЦ 230/400В, номинальный ток 2 А, характеристика С, климатическое исполнение УХЛ4, степень защиты IP20"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 45"

    "Выключатель автоматический двухполюсный.Номинальное наряжение частотой 50ГЦ 230/400В, номинальный ток 4А, характеристика В, климатическое исполнение УХЛ4, степень защиты IP20"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 46"

    "Удлинитель с выносной литой вилкой и розеткой на катушке длина 40м, номинальный ток 16А"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 47"

    "Щиток осветительный с вводным выключателем и 12 автоматическими выключателями на отходящих линиях, климатические условия УХЛ4.номинальный ток 25А степень зщиты IP31"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 48"

    "Удлинитель напряжение до 250В номинальная частота 50Гц класс защиты I и II мощность не более 3500Вт, номинальный ток 16А"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 49"

    "Удлинитель на катушке для использования внутри помещений для подключения в сеть 250 В электрических приборов и аппаратуры. Номинальный ток 10А. Провод повышенной гибкости с усиленной двойной изоляцией снабжен противоизломной деталью в месте ввода в корпус"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 50"

    "Коробка ответвительная карболитовая с 4 гермовводами степеньзащиты IР65, климатические условия У1"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 51"

    "Удлинитель на катушке для использования внутри помещений для подключения в сеть 250 В электрических приборов и аппаратуры. Номинальный ток 10А. Провод повышенной гибкости с усиленной двойной изоляцией снабжен противоизломной деталью в месте ввода в корпус"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 52"

    "Удлинитель на катушке для использования внутри помещений для подключения в сеть 250 В электрических приборов и аппаратуры.номинальный тое 16А Сетевой выключатели имеет подсветкуПровод повышенной гибкости с усиленной двойной изоляцией снабжен противоизлом"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 53"

    "Вставка плавкая номинальный ток 2А рабочее напряжение 250В, энергетическая прочность изоляции 900В"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 54"

    "Розетка штепсельная одноместная для открытой проводки с заземляющим контактом номинальный ток 16А, максимальное напряжение 250В."

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 55"

    "Выключатель автоматический трехполюсный степень защиты IP54, номинальный ток 2,5, климатические условия УХЛ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 56"

    "Вставка плавкая быстродействующая стеклянная номинальный ток 0,16А, рабочее напряжение 250В"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 57"

    "﻿Выключатели автоматические для проведения тока в нормальном режиме в электрических цепях напряжением до 380В переменного тока частотой 50, 60 и 400Гц; для защиты электрических цепей от токов перегрузки и токов КЗ, а также для оперативных включений"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 58"

    "Подрозетник материал -гипс длина 68мм, высота 45мм, стпень защиты IP30"

    Кол-во: 490.0

    "Позиция 59"

    "Блочный автоматический 3 полюсный выключатель переменного тока с предельной коммутационной способностью при переменном токе 25 кА на номинальный ток 80 А"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 60"

    "Удлинитель для использования внутри помещений для подключения в сеть 250 В электрических приборов и аппаратуры. Номинальный ток 16А. Сетевой выключатели имеет подсветку.Провод повышенной гибкости с усиленной двойной изоляцией снабжен противоизломной детал"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 61"

    "Разъединитель климатическое испонение УХЛ, линейный, наружной установки горизонтально поворотного типа с подвижным контактным выводом на поворотной колонке и с одним заземлителем со стороны поворотной колонки"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 62"

    "Вставка плавкая номинальный ток 4А рабочее напряжение 250В, энергетическая прочность изоляции 900В"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 63"

    "Контактор морской для работы в силовых электрических цепях схем управления электродвигателями или в схемах высоковольтных выключателей для коммутации цепи оперативного включения привода., напряжение катушки управления 220В переменного тока, Iн=25"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 64"

    "Ящик силовой предназначен для применения в электрических установках переменного тока напряжением до 660В частоты 50 и 60 Гц и постоянного тока 440В УХЛ3 100А"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 65"

    "Удлинитель с выносной литой вилкой и розеткой на катушке длина40м, номинальный ток 16А"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 66"

    "Щиток осветительный с вводным выключателем и 12 автоматическими выключателями на отходящих линиях, климатические условия УХЛ4.номинальный ток 25А степень зщиты IP31"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 67"

    "Устройство зарядно-питающие.Выходное напряжение 24 В. Выходной ток от 0,5 до 25 А. Габаритные размеры мм, 300х100х220. Степень защиты аппаратуры - IP21.Исполнение «О» - однофазная сеть 220 В, частотой 50 Гц."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 68"

    "Выключатель автоматический двухполюсный номинальный ток 1 А, характеристика С, условия эхсплуатации УХЛ4, степень защиты IP20"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 69"

    "Колпак изолирующий для кабельных сетей из диэлектрической резины для применения в электроустановках до 10 кВ"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 70"

    "Выключатель автоматический двухполюсный номинальный ток 2 А, характеристика B, климатическое исполнение УХЛ4, степень защиты IP20"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 71"

    "Изолятор шатунный Максимальная рабочая температура до 400С, температура плавления фарфора 1050С, L-450мм, Dmin-86, Dmax-90мм"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 72"

    "Щетка электрографитовая устанавливается на машины постоянного тока напряжением до 500 В с тяжёлыми условиями коммутации, размер 8x25x32"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 73"

    "Выключатель автоматический трехполюсный. Климатическое исполнение -УХЛ3,номинальный ток 250А, исполнение выключателя - стационарное, тип привода ручной"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 74"

    "Разъединитель линейный наружной установки двухколонковый трехполюснойповышенной надежности с приводом климатическое исполнение УХЛ1, мощность 10кВт, 400А"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 75"

    "Коробка распределительная, пылевлагозащитная, распаечная, пластиковая для наружного монтажа габаритные размеры 85х85х40мм 6 входов 400В степень защиты IP54 P"

    Кол-во: 530.0

    "Позиция 76"

    "Удлинитель на катушке для использования внутри помещений для подключения в сеть 250 В электрических приборов и аппаратуры.номинальный тое 16А Сетевой выключатели имеет подсветкуПровод повышенной гибкости с усиленной двойной изоляцией снабжен противоизлом"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 77"

    "Микровыключатель для коммутации электрических цепей управления переменного тока частоты 50 и 60Гц напряжением от 24 до 660В и постоянного тока напряжением от24 до 440В под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого"

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 78"

    "Удлинитель с выносной литой вилкой и розеткой на катушке длина40м, номинальный ток 16А"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 79"

    "Удлинитель напряжение до 250В номинальная частота 50Гц класс защиты I и II мощность не более 3500Вт номинальный ток 16А, длина 50м"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 80"

    "Модуль управления Евро. Номинальное выходное напряжение-48В, номинальная выходная мощность-1,0кВт,климатические условия - У2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 81"

    "Электропатрон предназначен для установки в него электрических ламп с резьбовыми цоколями Е27,Степень защиты патрона IР20."

    Кол-во: 110.0

    "Позиция 82"

    "Приставка контактная климатическое исполнение УХЛ4 с двумя НЗ и двумя НО вспомогательными контактами"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 83"

    "Вставка плавкая стеклянная номинальный ток 10А, рабочее напряжение 250В, размер 8*50 мм"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 84"

    "Контроллер тока и напряжения электронный с дисплеем предназначен для управления электроустановкой, ее защиты от аварийных ситуаций. Контролируемый ток 0,05-100А"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 85"

    "Патрон резьбовой керамический, размер цоколя Е-40. номинальный ток 16А, максимальное напряжения 250В"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 86"

    "Импульсное зажигающее устройство для разрядных ламп высокого давления ламп мощностью 50, 70, 100, 150, 250, 400 Вт"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 87"

    "Удлинитель для использования внутри помещений для подключения в сеть 250 В электрических приборов и аппаратуры. Номинальный ток 16А. Сетевой выключатели имеет подсветку.Провод повышенной гибкости с усиленной двойной изоляцией снабжен противоизломной детал"

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 88"

    "Выключатель автоматический, характеристика С,номинальный ток 25 А, характеристика С, степень защиты IP20"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 89"

    "Патрон резьбовой керамический, размер цоколя Е-40. номинальный ток 16А, максимальное напряжения 250В"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 90"

    "Выключатель пакетный двухполюсной в пластмассовом корпусе крепление закорпус климатическое исполнение УХЛ3, номин ток 16А степень защиты IP56"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 91"

    "Коробка. цвет:серый, ширина мм:80, глубина мм:43, степень защиты IP44, материал:пластик, не содержитгалогенов:1, диаметр см:80, форма:круглая, для трубы диаметром:20 мм, количество вводов:4"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 92"

    "Удлинитель на катушке для использования внутри помещений для подключения в сеть 250 В электрических приборов и аппаратуры.номинальный тое 16А Сетевой выключатели имеет подсветкуПровод повышенной гибкости с усиленной двойной изоляцией снабжен противоизлом"

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 93"

    "Коробкацвет:серый, ширина мм:84, глубина мм:45, степень защиты IP44, материал:пластик, тип вводав корпус:уплотнительная мембрана, для трубы диаметром:20 мм, количество вводов:6."

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 94"

    "Патрон-предохранитель. класс напряжения 10кВ, длина 55мм, вес: 0,8. Климатическое исполнение: У3"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 95"

    "Переключатель кулачковый универсальный 12И2059 У2 номинальный ток 16А; номинальное напряжение 380В; степень защиты оболочки IP30; установка за панелью крепление передней скобой; климатическое исполнение и категория размещения У"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 96"

    "Изолятор проходной усиленный керамический климатическое исполнение УХЛ1 до 10кВ, номинальный ток 630А разрушающая нагрузка 7,5кН"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 97"

    "Патрон резьбовой керамический для ламп с цоколями Е40, материал - карболит,максимальнок напряжение 250В"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 98"

    "Изолятор для изоляции и крепления проводов на воздушных линиях электропередач (ЛЭП), в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6 и 10 кВ частотой до 100 Гц"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 99"

    "Выключатель автоматический ВА-4729, трехполюсный, номинальный ток 32 А, характеристика срабатывания С. Климатическое исполнение и категория размещения У3."

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 100"

    "Выключатель автоматический двухполюсный номинальный ток 6 А, характеристика B, климатическое исполнение УХЛ4, степень защиты IP20"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 101"

    "Пускозарядно-диагностический прибор.Напряжение АКБ: 12V.Ток пуска:100 А.Нагрузка:200 А "

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 102"

    "Удлинитель силовой трехместный для использования внутри помещений для подключения в сеть 250 В электрических приборов и аппаратуры"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 103"

    "Источник питания. Напряжение питания 220 V, мощность 30W, габаритные размеры 80х35х25 мм, наработка на отказ 80000 час, срок службы 100000 час, вес 42 г, максимальное выходное напряжение: 104 В, КПД 90%, коэффициент пульсации: < 1%, выходнойток 300 mA, ра"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 104"

    "Выключатель автоматический трехполюсный климатическое исполнение УХЛ, номинальный ток 6,3А"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 105"

    "Выключатель автоматический номинальный ток 10А. Характеристика срабатывания С,степень защиты IP20"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 106"

    "Вставка плавкая номинальный ток 5А рабочее напряжение 250В"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 107"

    "Щетка графитовая устанавливается на электрических машинах постоянного тока с резко выраженной неравномерностью нагрузки; гребные двигатели; электропривод вентиляторов, машины универсального назначения, размер 25x32x40"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 108"

    "Вставка плавкая номинальный ток 0,25А рабочее напряжение 250В, энергетическая прочность изоляции 900В"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 109"

    "Вставка плавкая номинальный ток 0,5А рабочее напряжение 250В, энергетическая прочность изоляции 900В"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 110"

    "Удлинитель для использования внутри помещений для подключения в сеть 250 В электрических приборов и аппаратуры.Номинальный ток 16А. Провод повышенной гибкости с усиленной двойной изоляцией снабжен противоизломной деталью в месте ввода в корпус."

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 111"

    "Вставка плавкая номинальный ток 1А, рабочее напряжение 250В"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 112"

    "Удлинитель силовой трехместный для использования внутри помещений для подключения в сеть 250 В электрических приборов и аппаратуры"

    Кол-во: 7.0

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