Поставка электротехнического оборудования для нужд ЗПКТ ООО "Газпром переработка" в 2020 году

Поставка электротехнического оборудования для нужд ЗПКТ ООО "Газпром переработка" в 2020 году

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Барьер искробезопасности для обеспечения приема и преобразования сигнала от термопреобразователей сопротивления и термопар одноканальный, напряжение питания 24В (18…36В), ток потребления не более 90мА, активный выход, габаритные размеры — 113х100х23 мм, с" Кол-во: 5.0

"Позиция 2" "Изолирующие клещи, применяемых в установках от 1 до 10 кВ с целью снятия накладок, предохранителей и других манипуляций должны соблюдаться такие габариты: изолирующая часть не менее 0,45 м, рукояток не меньше 0,15 м. Для клещей, применяемых в устройствах" Кол-во: 50.0

"Позиция 3" "Барьер искрозащиты с гальванической развязкой для измерения и гальванического разделения сигналов датчиков с входом 0/4…20 мА, 0...5 мА, 0...10 В и преобразования в сигналы 0/4...20 мА, 0...10 В, работа с активными и пассивными датчиками, функция опционал" Кол-во: 2.0

"Позиция 4" "Барьеры искробезопасности для обеспечения приема и преобразования сигнала от термопреобразователей сопротивления и термопар одноканальный, напряжение питания 24В (18…36В), ток потребления не более 90мА, активный выход, габаритные размеры — 113х100х23 мм," Кол-во: 12.0

"Позиция 5" "Реле промежуточные модульной для передачи команд управления исполнительными элементами путем коммутации их электрических цепей своими переключающими контактами. Реле соединяются с розеточными модульными разъемами РРМ77, устанавливаемыми на 35-мм монтажной" Кол-во: 200.0

"Позиция 6" "Заземление переносное для защиты работающих на отключенных участках распределительных устройств напряжением до 1,0кВ, сечение заземляющего провода 16мм2. Длина заземляющего спуска не менее 2 м; Длина провода между фазами не менее 0,4м; Длина штанг с зажим" Кол-во: 400.0

"Позиция 7" "Заземление трехфазное для РУ. Номинальное напряжение до 15 кВ. Сечение провода- 25 кв.мм. Кол-во штанг- 1 шт. (съемная). Длина межфазного провода- 1,25 м. Длина заземляющего спуска - 2,5 м. Базовое исполнение. Заземления переносные для распределительных у" Кол-во: 100.0

"Позиция 8" "Зажим наборный на DIN рейку Р2-1 и С образную рейку РЗ-1;для подсоединения измерительных приборов в эл. цепях перемен ного токанапр.до 380В, пост.тока до 220В, частотой 50-60Гц.Ток 25А; сечение иматериал присоединяемого проводника Cu/Al - 0,35…4,0 мм." Кол-во: 200.0

"Позиция 9" "Лампа светодиодная.Напряжение питающей сети 220 В; Цоколь Е27; Мощность лампы 14Ватт, Тип источника света - Светодиод , Световой поток 1521Lm, Тип стекла Матовый, Степень защиты IP20, Цвет свечения белый." Кол-во: 322.0

"Позиция 10" "Взрывозащищенный специализированный аккумуляторный светодиодный фонарь, который закрепляется на шлеме и предназначен для освещения участков работ при тушении пожаров, проведения разведки в задымленных помещениях ГОСТ Р 53270-2009 ФОНАРИ ПОЖАРНЫЕ." Кол-во: 15.0

"Позиция 11" "Лампа накаливания в цилиндрической колбе 220-230В, Покрытие колбы - прозрачная; Световой поток - 90Лм; Мощность - 15Вт; Тип цоколя - B15D/18" Кол-во: 200.0

"Позиция 12" "Фонарь для использования в качестве индивидуального переносного беспроводного осветительного прибора в промышленности, строительстве, на транспорте, в подразделениях МВД, МЧС, ГТК, ЖКХ.На лицевой стороне светильника имеется окуляр для светодиодной лампы и" Кол-во: 12.0

"Позиция 13" "Переносной индивидуальный осветительный фонарь, предназначенный для использования во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 30852.13-2002. Область применения – взрывоопасные зоны ГОСТ Р 30852.13-2002" Кол-во: 10.0

"Позиция 14" "Барьер искробезопасности для обеспечения приема и преобразования сигнала от термопреобразователей сопротивления и термопар двухканальный, напряжение питания 24В (18…36В), ток потребления не более 90мА, активный выход, габаритные размеры — 113х100х23 мм," Кол-во: 4.0

"Позиция 15" "Лампа накаливания коммутаторная. Рабочее напряжение 24 В. Номинальный ток 90 мА. Цоколь Т6,8. Колба - прозрачная трубка. Световой поток 9 лм." Кол-во: 200.0

"Позиция 16" "Реле тока двустабильное.Универсальное питание (24...220В); Присоединение переднее, величинаимпульса тока срабатывания -0,05А; Диапазон рабочих температур от -20°С до +45°С; Степень защиты реле – IP40, выводных зажимов – IP20; Реле предназначены для монтаж" Кол-во: 8.0

"Позиция 17" "Барьер искробезопасности для обеспечения приема и преобразования сигнала от термопреобразователей сопротивления и термопар двухканальный, напряжение питания 24В (18…36В), ток потребления не более 90мА, активный выход, габаритные размеры — 113х100х23 мм," Кол-во: 12.0

"Позиция 18" "Штанга изолирующая многозвенная применяется в электроустановках до 10 кВ. Состоит из одного или нескольких (2–6) звеньев, длинной до 1,6 м и представляет собой стеклопластиковую полую коническую трубу с наружным диаметром 30–32 мм. В полых трубах звеньев" Кол-во: 400.0

"Позиция 19" "Штанга изолирующая многозвенная применяется в эв электроустановках до 10 кВ.Масса в сборе- 1,8 кг; общая длина – 511 мм.;диаметр изолирующей части – 34 мм.; диаметр рукоятки – 35 мм.; Интервал рабочих температур: от -45 до +45 С" Кол-во: 100.0