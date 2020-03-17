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    Главная / Торги / Поставка электротехнического оборудования для нужд Завода по подготовке конденсата к транспорту ООО "Газпром переработка" в 2020 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 14175)

    Поставка электротехнического оборудования для нужд Завода по подготовке конденсата к транспорту ООО "Газпром переработка" в 2020 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 14175)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 09:3017.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960902Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнического оборудования для нужд ЗПКТ ООО "Газпром переработка" в 2020 годуг. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008960902

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0014175/ГПереработка

    Номер закупки

    0095/20/4.3/0014175/ГПереработка/ПР/ГОС/Э/05.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка электротехнического оборудования для нужд Завода по подготовке конденсата к транспорту ООО "Газпром переработка" в 2020 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФАВ 14175)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    05.03.2020 18:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    14175_Документация МИ.zip

    Перенос итогов на 22.04.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротехнического оборудования для нужд ЗПКТ ООО "Газпром переработка" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.202022.04.2020 14:0022.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960902Подведение итогов не позднее Поставка электротехнического оборудования для нужд ЗПКТ ООО "Газпром переработка" в 2020 годуг. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнического оборудования для нужд ЗПКТ ООО "Газпром переработка" в 2020 году

    Начальная цена

    5 866 616,93

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Барьер искробезопасности для обеспечения приема и преобразования сигнала от термопреобразователей сопротивления и термопар одноканальный, напряжение питания 24В (18…36В), ток потребления не более 90мА, активный выход, габаритные размеры — 113х100х23 мм, с"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 2"

    "Изолирующие клещи, применяемых в установках от 1 до 10 кВ с целью снятия накладок, предохранителей и других манипуляций должны соблюдаться такие габариты: изолирующая часть не менее 0,45 м, рукояток не меньше 0,15 м. Для клещей, применяемых в устройствах"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 3"

    "Барьер искрозащиты с гальванической развязкой для измерения и гальванического разделения сигналов датчиков с входом 0/4…20 мА, 0...5 мА, 0...10 В и преобразования в сигналы 0/4...20 мА, 0...10 В, работа с активными и пассивными датчиками, функция опционал"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 4"

    "Барьеры искробезопасности для обеспечения приема и преобразования сигнала от термопреобразователей сопротивления и термопар одноканальный, напряжение питания 24В (18…36В), ток потребления не более 90мА, активный выход, габаритные размеры — 113х100х23 мм,"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 5"

    "Реле промежуточные модульной для передачи команд управления исполнительными элементами путем коммутации их электрических цепей своими переключающими контактами. Реле соединяются с розеточными модульными разъемами РРМ77, устанавливаемыми на 35-мм монтажной"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 6"

    "Заземление переносное для защиты работающих на отключенных участках распределительных устройств напряжением до 1,0кВ, сечение заземляющего провода 16мм2. Длина заземляющего спуска не менее 2 м; Длина провода между фазами не менее 0,4м; Длина штанг с зажим"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 7"

    "Заземление трехфазное для РУ. Номинальное напряжение до 15 кВ. Сечение провода- 25 кв.мм. Кол-во штанг- 1 шт. (съемная). Длина межфазного провода- 1,25 м. Длина заземляющего спуска - 2,5 м. Базовое исполнение. Заземления переносные для распределительных у"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 8"

    "Зажим наборный на DIN рейку Р2-1 и С образную рейку РЗ-1;для подсоединения измерительных приборов в эл. цепях перемен ного токанапр.до 380В, пост.тока до 220В, частотой 50-60Гц.Ток 25А; сечение иматериал присоединяемого проводника Cu/Al - 0,35…4,0 мм."

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 9"

    "Лампа светодиодная.Напряжение питающей сети 220 В; Цоколь Е27; Мощность лампы 14Ватт, Тип источника света - Светодиод , Световой поток 1521Lm, Тип стекла Матовый, Степень защиты IP20, Цвет свечения белый."

    Кол-во: 322.0

    "Позиция 10"

    "Взрывозащищенный специализированный аккумуляторный светодиодный фонарь, который закрепляется на шлеме и предназначен для освещения участков работ при тушении пожаров, проведения разведки в задымленных помещениях ГОСТ Р 53270-2009 ФОНАРИ ПОЖАРНЫЕ."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 11"

    "Лампа накаливания в цилиндрической колбе 220-230В, Покрытие колбы - прозрачная; Световой поток - 90Лм; Мощность - 15Вт; Тип цоколя - B15D/18"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 12"

    "Фонарь для использования в качестве индивидуального переносного беспроводного осветительного прибора в промышленности, строительстве, на транспорте, в подразделениях МВД, МЧС, ГТК, ЖКХ.На лицевой стороне светильника имеется окуляр для светодиодной лампы и"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 13"

    "Переносной индивидуальный осветительный фонарь, предназначенный для использования во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 30852.13-2002. Область применения – взрывоопасные зоны ГОСТ Р 30852.13-2002"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 14"

    "Барьер искробезопасности для обеспечения приема и преобразования сигнала от термопреобразователей сопротивления и термопар двухканальный, напряжение питания 24В (18…36В), ток потребления не более 90мА, активный выход, габаритные размеры — 113х100х23 мм,"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 15"

    "Лампа накаливания коммутаторная. Рабочее напряжение 24 В. Номинальный ток 90 мА. Цоколь Т6,8. Колба - прозрачная трубка. Световой поток 9 лм."

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 16"

    "Реле тока двустабильное.Универсальное питание (24...220В); Присоединение переднее, величинаимпульса тока срабатывания -0,05А; Диапазон рабочих температур от -20°С до +45°С; Степень защиты реле – IP40, выводных зажимов – IP20; Реле предназначены для монтаж"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 17"

    "Барьер искробезопасности для обеспечения приема и преобразования сигнала от термопреобразователей сопротивления и термопар двухканальный, напряжение питания 24В (18…36В), ток потребления не более 90мА, активный выход, габаритные размеры — 113х100х23 мм,"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 18"

    "Штанга изолирующая многозвенная применяется в электроустановках до 10 кВ. Состоит из одного или нескольких (2–6) звеньев, длинной до 1,6 м и представляет собой стеклопластиковую полую коническую трубу с наружным диаметром 30–32 мм. В полых трубах звеньев"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 19"

    "Штанга изолирующая многозвенная применяется в эв электроустановках до 10 кВ.Масса в сборе- 1,8 кг; общая длина – 511 мм.;диаметр изолирующей части – 34 мм.; диаметр рукоятки – 35 мм.; Интервал рабочих температур: от -45 до +45 С"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 20"

    "Штанга для разрядки конденсаторов, а также для оперативных работ в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50Гц, напряжением до 10кВ. Рабочие условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -45°С до + 45°С относительная влажность"

    Кол-во: 10.0

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