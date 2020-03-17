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    Главная / Торги / Поставка трубопроводной арматуры для аварийного запаса материалов для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (ФАВ 14188)

    Поставка трубопроводной арматуры для аварийного запаса материалов для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (ФАВ 14188)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 09:3017.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960903Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубопроводной арматуры для аварийного запаса материалов для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008960903

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0014188/ДЯмбург

    Номер закупки

    0095/20/4.3/0014188/ДЯмбург/К/ГОС/Э/05.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка трубопроводной арматуры для аварийного запаса материалов для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (ФАВ 14188)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    05.03.2020 18:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    14188_Документация КО ЕР_БС.zip

    Подведение итогов на 15.04.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-27

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    A.Filippova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова А. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубопроводной арматуры для аварийного запаса материалов для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 14:0015.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960903Подведение итогов не позднее Поставка трубопроводной арматуры для аварийного запаса материалов для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"г. Санкт-Петербург, пл.Победы, 2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубопроводной арматуры для аварийного запаса материалов для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    14 705 691,21

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Задвижка 31лс45нж-ХЛ Ду 300 Ру 16,0 МПа с комплектом ответных фланцев и крепежом"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 3"

    "Затвор поворотный дисковый в неразъемном корпусе из углеродистой стали с ручным приводом межфланцевый серии Стандарт АС1.512.1423-УК Ду100 Ру10 класса герметичности A климатического исполнения У (-40+40С) с комплектом ответных фланцев, крепежом"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 4"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением DN150 PN16 (30с41нж) исполнение У1 сталь 20Л, в комплекте с ответными фланцами сталь 20, крепежом и прокладками"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 5"

    "Затвор дисковый DN 150 PN 1,6 серия Стандарт, климатическое исполнение - УХЛ1,тип присоединения - фланцевый, рабочая среда - вода, ручной привод, с комплектом ответных фланцев, крепежем и прокладками"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 6"

    "Затвор дисковый DN 125 PN 1,6 серия Стандарт, климатическое исполнение - УХЛ1, тип присоединения - фланцевый, рабочая среда - вода, ручной привод, с комплектом ответных фланцев, крепежем и прокладками"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 7"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением DN100 PN16 (30с41нж) исполнение У1 сталь 20Л, в комплекте с ответными фланцами сталь 20, крепежом и прокладками"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 8"

    "Затвор дисковый DN 80 PN 1,6 серия Стандарт, климатическое исполнение - УХЛ1, тип присоединения - фланцевый, рабочая среда - вода, ручной привод, с комплектом ответных фланцев, крепежем и прокладками"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 9"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж Ду80 Ру16 с комплектом ответных фланцев"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 10"

    "Затвор дисковый DN 65 PN 1,6 серия Стандарт, климатическое исполнение - УХЛ1, тип присоединения - фланцевый, рабочая среда - вода, ручной привод, с комплектом ответных фланцев, крепежем и прокладками"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 11"

    "Затвор дисковый DN 50 PN 1,6 серия Стандарт, климатическое исполнение - УХЛ1, тип присоединения - фланцевый, рабочая среда - вода, ручной привод, с комплектом ответных фланцев, крепежем и прокладками"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 12"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж Ду50 Ру16 с комплектом ответных фланцев"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 13"

    "Задвижка клиновая фланцевая Ду300 Ру16 (в комплекте с КОФ) 30с41нж"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Задвижка клиновая фланцевая 30с541нж Ду400 Ру16"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из легированной стали с ручным приводом (коническим редуктором) фланцевая 250х10-лсМ 31лс545нж Ду250 Ру100 класса герметичности A для воздуха, пара, природного и попутного газа, воды технической, нефтепродуктов"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Задвижка клиновая 200х10-лсМ 31лс45нж соединение фланцевое. Корпус - сталь 30ХМЛ, присоединительные фланцы сталь 09Г2С"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Задвижка клиновая фланцевая с ручным управлением 150х10-лсМ (31лс45нж) DN150 PN100 из стали 30ХМЛ исполнение ХЛ1, в комплекте с ответными фланцами исполнение 7 из стали 09Г2С, крепежом и прокладками"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс541нж1 Ду500 Ру16 ХЛ1 для взрывоопасных производственных объектов, фланцевые, для районов с холодным климатом, из стали 20ГЛ, минимальная температура -60С. Рабочая среда-вода, пар, природный газ, жидкие и газооб"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 19"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 31лс45нж-ХЛ Ду200 Ру160 с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 20"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 31лс45нж-ХЛ Ду250 Ру160 с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 21"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30лс41нж-ХЛ Ду80 Ру16 с комплектом ответных фланцев и крепежом"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30лс41нж-ХЛ Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев и крепежом"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Задвижка клиновая стальная фланцевая DN 150 DN 1,6 МПа с ручным приводом, герметичность затвора по классу А ГОСТ Р 54808-2011 30лс41нж"

    Кол-во: 1.0

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