Поставка трубопроводной арматуры для аварийного запаса материалов для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (ФАВ 14188)

Поставка трубопроводной арматуры для аварийного запаса материалов для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

Поставка трубопроводной арматуры для аварийного запаса материалов для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АО Газпром закупки Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Транспортные расходы" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Задвижка 31лс45нж-ХЛ Ду 300 Ру 16,0 МПа с комплектом ответных фланцев и крепежом" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Затвор поворотный дисковый в неразъемном корпусе из углеродистой стали с ручным приводом межфланцевый серии Стандарт АС1.512.1423-УК Ду100 Ру10 класса герметичности A климатического исполнения У (-40+40С) с комплектом ответных фланцев, крепежом" Кол-во: 2.0

"Позиция 4" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением DN150 PN16 (30с41нж) исполнение У1 сталь 20Л, в комплекте с ответными фланцами сталь 20, крепежом и прокладками" Кол-во: 2.0

"Позиция 5" "Затвор дисковый DN 150 PN 1,6 серия Стандарт, климатическое исполнение - УХЛ1,тип присоединения - фланцевый, рабочая среда - вода, ручной привод, с комплектом ответных фланцев, крепежем и прокладками" Кол-во: 2.0

"Позиция 6" "Затвор дисковый DN 125 PN 1,6 серия Стандарт, климатическое исполнение - УХЛ1, тип присоединения - фланцевый, рабочая среда - вода, ручной привод, с комплектом ответных фланцев, крепежем и прокладками" Кол-во: 2.0

"Позиция 7" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением DN100 PN16 (30с41нж) исполнение У1 сталь 20Л, в комплекте с ответными фланцами сталь 20, крепежом и прокладками" Кол-во: 2.0

"Позиция 8" "Затвор дисковый DN 80 PN 1,6 серия Стандарт, климатическое исполнение - УХЛ1, тип присоединения - фланцевый, рабочая среда - вода, ручной привод, с комплектом ответных фланцев, крепежем и прокладками" Кол-во: 2.0

"Позиция 9" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж Ду80 Ру16 с комплектом ответных фланцев" Кол-во: 2.0

"Позиция 10" "Затвор дисковый DN 65 PN 1,6 серия Стандарт, климатическое исполнение - УХЛ1, тип присоединения - фланцевый, рабочая среда - вода, ручной привод, с комплектом ответных фланцев, крепежем и прокладками" Кол-во: 2.0

"Позиция 11" "Затвор дисковый DN 50 PN 1,6 серия Стандарт, климатическое исполнение - УХЛ1, тип присоединения - фланцевый, рабочая среда - вода, ручной привод, с комплектом ответных фланцев, крепежем и прокладками" Кол-во: 2.0

"Позиция 12" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж Ду50 Ру16 с комплектом ответных фланцев" Кол-во: 2.0

"Позиция 13" "Задвижка клиновая фланцевая Ду300 Ру16 (в комплекте с КОФ) 30с41нж" Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Задвижка клиновая фланцевая 30с541нж Ду400 Ру16" Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем из легированной стали с ручным приводом (коническим редуктором) фланцевая 250х10-лсМ 31лс545нж Ду250 Ру100 класса герметичности A для воздуха, пара, природного и попутного газа, воды технической, нефтепродуктов" Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Задвижка клиновая 200х10-лсМ 31лс45нж соединение фланцевое. Корпус - сталь 30ХМЛ, присоединительные фланцы сталь 09Г2С" Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Задвижка клиновая фланцевая с ручным управлением 150х10-лсМ (31лс45нж) DN150 PN100 из стали 30ХМЛ исполнение ХЛ1, в комплекте с ответными фланцами исполнение 7 из стали 09Г2С, крепежом и прокладками" Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс541нж1 Ду500 Ру16 ХЛ1 для взрывоопасных производственных объектов, фланцевые, для районов с холодным климатом, из стали 20ГЛ, минимальная температура -60С. Рабочая среда-вода, пар, природный газ, жидкие и газооб" Кол-во: 1.0

"Позиция 19" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 31лс45нж-ХЛ Ду200 Ру160 с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками" Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 31лс45нж-ХЛ Ду250 Ру160 с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками" Кол-во: 1.0

"Позиция 21" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30лс41нж-ХЛ Ду80 Ру16 с комплектом ответных фланцев и крепежом" Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30лс41нж-ХЛ Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев и крепежом" Кол-во: 1.0