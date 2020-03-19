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    Главная / Торги / Поставка столовой посуды, кухонного инвентаря и средств малой механизации для нужд филиала «Надымское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Поставка столовой посуды, кухонного инвентаря и средств малой механизации для нужд филиала «Надымское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960739Дата и время окончания срока приема заявок Поставка столовой посуды, кухонного инвентаря и средств малой механизации для нужд филиала "Надымское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008960739

    Уникальный номер закупки

    20/4.3/0014136/ГПитание

    Номер закупки

    0193/20/4.3/0014136/ГПитание/ПР/ГОС/Э/05.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка столовой посуды, кухонного инвентаря и средств малой механизации для нужд филиала «Надымское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    05.03.2020 17:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 0058 v1.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-41-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герченко И. В.

    Место рассмотрения предложений

    117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка столовой посуды, кухонного инвентаря и средств малой механизации для нужд филиала "Надымское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 16:0027.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960739Подведение итогов не позднее Поставка столовой посуды, кухонного инвентаря и средств малой механизации для нужд филиала "Надымское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка столовой посуды, кухонного инвентаря и средств малой механизации для нужд филиала "Надымское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    928 949,45

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Классификатор ОКПД2

    25.99

    Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    22.22

    Изделия пластмассовые упаковочные

    23.13

    Стекло полое

    Классификатор ОКВЭД2

    46.4

    Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блюдце для бульонной чашки"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 2"

    "Весы электронные настольные"

    Кол-во: 19.0

    "Позиция 3"

    "Воронка"

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 4"

    "Доска разделочная"

    Кол-во: 156.0

    "Позиция 5"

    "Дуршлак-миска"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 6"

    "Дуршлак-миска"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 7"

    "Лопатки"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 8"

    "Мерный стакан"

    Кол-во: 28.0

    "Позиция 9"

    "Поднос пластиковый"

    Кол-во: 1000.0

    "Позиция 10"

    "Пресс для чеснока"

    Кол-во: 17.0

    "Позиция 11"

    "Сито с деревянной ручкой"

    Кол-во: 28.0

    "Позиция 12"

    "Совок для сыпучих"

    Кол-во: 42.0

    "Позиция 13"

    "Тёрка ручная"

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 14"

    "Термос"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 15"

    "Термос"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 16"

    "Чашка бульонная"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 17"

    "Яйцерезка"

    Кол-во: 14.0

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