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    Главная / Торги / Поставка модуля компримирования природного газа для нужд ООО "Газпром трансгаз Уфа" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 14250)

    Поставка модуля компримирования природного газа для нужд ООО "Газпром трансгаз Уфа" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 14250)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 09:3018.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960749Дата и время окончания срока приема заявок Поставка модуля компримирования природного газа г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008960749

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0014250/ТГУфа

    Номер закупки

    0095/20/4.5/0014250/ТГУфа/ПР/ГОС/Э/05.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка модуля компримирования природного газа для нужд ООО "Газпром трансгаз Уфа" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 14250)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    05.03.2020 17:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    14250_Документация МИ ЕР_БС.zip

    ПК на 08.04.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка модуля компримирования природного газа

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.202008.04.2020 14:0008.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960749Подведение итогов не позднее Поставка модуля компримирования природного газа г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка модуля компримирования природного газа

    Начальная цена

    32 949 300,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.110

    Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (компримированным природным газом (КПГ), сжиженным нефтяным газом (СНГ), сжиженным газом (СПГ), диметиловым эфиром топливным (ДМЭт))

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль компримирования природного газа МКПГ Техническое задание 2234.120-ТЧДЗ"

    Кол-во: 1.0

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    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
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