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Номер извещения
32008960756
Уникальный номер закупки
20/2.1/0018741/ТГКраснодар
Наименование закупки
Оказание услуг по переплету документов для архивного делопроизводства для нужд администрации и филиалов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2020-2022 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/2.1/0018741/ТГКраснодар/ПР/ГОС/Э/05.03.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
05.03.2020 17:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-31
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
A.Sinykov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Синюков А. В.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по переплету документов для архивного делопроизводства для нужд администрации и филиалов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2020-2022 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/2.1/0018741/ТГКраснодар/ПР/ГОС/Э/05.03.2020
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
22.04.202022.04.2020 14:0022.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960756Подведение итогов не позднее Оказание услуг по переплету документов для архивного делопроизводства для нужд администрации и филиалов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2020-2022 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/2.1/0018741/ТГКраснодар/ПР/ГОС/Э/05.03.2020 Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по переплету документов для архивного делопроизводства для нужд администрации и филиалов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2020-2022 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/20/2.1/0018741/ТГКраснодар/ПР/ГОС/Э/05.03.2020
Начальная цена
4 117 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром закупки
Все закупки и тендеры АО Газпром закупки
Адрес местонахождения
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
58.19.1
18.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 27449.0
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