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    Главная / Торги / Поставка оборудования связи и звукоусиления для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 14246)

    Поставка оборудования связи и звукоусиления для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 14246)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2020 09:3025.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008960744Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования связи и звукоусиления для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32008960744

    Уникальный номер закупки

    20/4.5/0014246/ТГЕкатеринб

    Номер закупки

    0095/20/4.5/0014246/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/05.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка оборудования связи и звукоусиления для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 14246)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    05.03.2020 17:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    14246_Документация МИ.zip

    Подведение итогов на 15.04.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования связи и звукоусиления для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 14:0015.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008960744Подведение итогов не позднее Поставка оборудования связи и звукоусиления для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования связи и звукоусиления для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    6 602 965,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Адрес местонахождения

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Классификатор ОКПД2

    26.51.43.110

    Приборы цифровые электроизмерительные

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.6

    Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Активная система звукоусиления В систему входит: - чехол для системы  1 шт; стойка для акустических систем (h 1000 -1800 мм, O 35 мм, узлы пластик, нагрузка до 50 кг, черная) 1 шт. "

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Комплект коммутаторов доступа в составе: коммутатор -2шт.; модули -2шт; АРМ -1шт.;- блок питания-1шт."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 3"

    "Комплект коммутаторов доступа Комплект коммутаторов доступа в составе: -коммутатор -1шт., модули S-1шт., блок питания-1шт."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 4"

    "Модем 1 порт , 1 порт , 2 порта , пластмассовый корпус, питание 220В"

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 5"

    "Комплект оборудования технологическо-диспетчерской связи в составе: базовый блок - 2 шт.; базовый блок - 4 шт.; плата - 6 шт.; плата - 3 шт.; плата - 9 шт.; плата -"

    Кол-во: 1.0

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    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
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    Регион:
    Томская область
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