Поставка полуприцепов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2020 году (ФЕН 12539)

"Позиция 1" "Полуприцеп, масса перевозимого груза, кг 75 000. Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм: длина 15115 мм, ширина 2545 мм, ширина с уширителями 3145 мм, высота (max) 3950 мм. Размеры грузовой платформы, мм: длина 11150 мм, ширина 2545 мм, ширина с уширителями 3145 мм, высота (погрузочная высота под нагрузкой) 900 мм. Настил металлический. Переднее опорное устройство: механическое, с двухскоростным приводом. Подвеска: пневматическая с краном изменения высоты платформы (-60/+100 мм). Количество осей: 6 (3 стационарные + 3 самоустанавливающиеся). Оси с барабанным тормозным механизмом, с усиленной балкой моста грузоподъемностью до 12 000 кг; стационарная ось состоит из балки оси, тормозных барабанов, кронштейна тормозной камеры, валов разжимных кулаков и тормозных рычагов; самоустанавливающаяся ось состоит из балки оси, тормозных барабанов, кронштейна тормозной камеры, поворотных кулаков, пневматической камеры блокировки оси, тормозных рычагов, продольных рулевых тяг, п"

Кол-во: 2.0